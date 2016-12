Serie A: le formazioni della tredicesima giornata

14:51 - Ecco gli schieramenti di tutte le squadre della Serie A per la tredicesima giornata di campionato

DOMENICA 24 NOVEMBRE

LIVORNO-JUVENTUS FORMAZIONI UFFICIALI

Livorno (3-5-2): Bardi; Coda, Rinaudo, Ceccherini; Schiattarella, Luci, Emerson, Greco, Mbaye; Siligardi, Emeghara

A disp.: Anania, Lambrughi, Piccini, Valentini, Belingheri, Biagianti, Decarli, Aldegani, Gemiti, Benassi, Mosquera, Borja. All.: Nicola

Squalificati: De Lucia (27 dicembre 2013), Paulinho (1)

Indisponibili: BottaJuventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Vidal, Chiellini; Padoin, Pogba, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Llorente, Tevez

A disp.: Storari, Rubinho, Motta, De Ceglie, Peluso, Quagliarella, Vucinic. All.: Conte

Squalificati: Bonucci (1), Ogbonna (1)

Indisponibili: Pepe, Lichtsteiner, Isla, Giovinco, Barzagli









SAMPDORIA-LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Obiang; Gabbiadini, Krsticic, Wszolek; Pozzi

A disp.: Fiorillo, Gentsoglou, Fornasier, Maresca, Poulsen, Gavazzi, Rodriguez, Regini, Soriano, Renan, Bjarnason, Petagna. All.: Mihajlovic

Squalificati: Eder (1)

Indisponibili: SansoneLazio (3-4-3): Marchetti; Ciani, Cana, Radu; Konko, Onazi, Ledesma, Lulic; Candreva; Floccari, Keita

A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Cavanda, Vinicius, Pereirinha, Gonzalez, Biglia, Ederson, Hernanes, Felipe Anderson, Perea. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Biava, Alfaro, Klose, Dias









SASSUOLO-ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Acerbi; Schelotto, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Zaza, Floro Flores

A disp.: Pomini, Rosati, Gazzola, Marzorati, Laribi, Chisbah, Missiroli, Masucci, Ziegler, Pucino, Kurtic, Farias. All.: Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Terranova



Atalanta (4-3-1-2): Consigli; Bellini, Canini, Stendardo, Brivio; Carmona, Cigarini, Migliaccio; Moralez; Denis, Livaja

A disp.: Sportiello, Pugliese, Caldara, Kone, Scaloni, Cazzola, Del Grosso, Baselli, Gagliardini, Brienza, Bonaventura, Marilungo. All.: Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Raimondi, Yepes, Giorgi, Lucchini, Nica

LE ULTIME

Qui Sassuolo: Di Francesco ha recuperato Schelotto (favorito su Gazzola) e Marzorati e ha così a disposizione tutta la rosa tranne Terranova. In mezzo Kurtic è in vantaggio su Missiroli e Masucci. Confermata la coppia d'attacco Floro Flores-Berardi.

Qui Atalanta: Denis torna dalla squalifica e guiderà l'attacco bergamasco insieme a Livaja, confermato dopo la buona prova contro il Bologna. Bellini è di nuovo disponibile: Colantuono potrebbe anche lanciarlo dall'inizio. Il tecnico sceglie un centrocampo a 3, con Carmona titolare dopo il rientro dalla nazionale. Bonaventura ha ripreso a lavorare con il gruppo ed è stato convocato. Torna anche Scaloni.



TORINO-CATANIA FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (4-3-3): Padelli; Darmian, Bovo, Moretti, D'Ambrosio; Basha, Vives, Farnerud; Cerci, Immobile, El Kaddouri

A disp.: Berni, L. Gomis, Glik, S. Masiello, Pasquale, Maksimovic, Bellomo, Gazzi, Brighi, Meggiorini, Barreto. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino all'1 febbraio 2017)

Indisponibili: Rodriguez, Larrondo

Catania (4-3-3): Andujar; Alvarez, Legrottaglie, Gyomber, Capuano; Plasil, Tachtsidis, Guarente; Castro, Maxi Lopez, Keko

A disp.: Frison, Ficara, Monzon, Peruzzi, Rolin, Spolli, Biraghi, Freire, Leto, Barrientos, Petkovic. All.: De Canio

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bellusci, Bergessio, Almiron, Izco







UDINESE-FIORENTINA FORMAZIONI UFFICIALI

Udinese (4-2-3-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva; Pinzi, Lazzari; Basta, Pereyra, Bruno Fernandes; Di Natale. A disp.: Kelava, Allan, Edinaldo, Bubnac, Badu, Muriel, Alves, Douglas, Widmer, Merkel, Maicosuel, Zielinski. All. Guidolin. All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ranegie, Benussi, Lopez



Fiorentina (4-3-3): Neto; Tomovic, Gonzalo Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Rossi, Cuadrado. A disp. Munua, Alonso, Roncaglia, Compper, Rebic, Fernandez, Vecino, Ambrosini, Wolski, Matos, Vargas, Ilicic. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Hegazi, Bakic, Gomez







BOLOGNA-INTER ore 20.45

Bologna (3-5-1-1): Curci; Sorensen, Khrin, Antonsson; Garics, Kone, Pazienza, Perez, Morleo; Diamanti; Cristaldo

A disp.: Agliardi, Stojanovic, Cech, Natali, Della Rocca, Radakovic, Crespo, Moscardelli, Laxalt, Christodoulopoulos, Bianchi, Acquafresca. All.: Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cherubin, Mantovani, Gimenez

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Rolando, J. Jesus; Jonathan, Taider Cambiasso, Alvarez, Nagatomo; Guarin; Palacio

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Zanetti, Andreolli, Wallace, Olsen, Donkor, A.Pereira, Mudingayi, Puscas, Kovacic, Belfodil. All.: Mazzarri

Squalificati: Ranocchia (1)

Indisponibili: Chivu, Icardi, Milito, Mariga, Samuel, Kuzmanovic

LE ULTIME

Qui Bologna: ancora emergenza in difesa per Pioli, costretto a schierare nuovamente Khrin tra i tre del reparto arretrato. Natali è sulla via del recupero, ma sono passati solo 25 giorni dall'ultimo infortunio ed è difficile che il tecnico lo rischi dal primo minuto. Nonostante il buon impatto di Bergamo, Bianchi non partirà titolare. Cristaldo unica punta con Diamanti alle sue spalle.

Qui Inter: Taider (con Belfodil) si è fermato un giorno in più in Algeria: la Nazionale ha fatto visita al presidente della Repubblica ma Mazzarri dovrebbe comunque schierarlo dal primo minuto, preferendolo a Kovacic, messosi in mostra con la Croazia. Nella difesa a tre dovrebbe esserci Campagnaro, regolarmente convocato. Nel reparto arretrato sicuri del posto Rolando e Juan Jesus viste le assenze di Samuel (infortunato) e Ranocchia (squalificato). Andreolli non è al meglio.



LUNEDI' 25 NOVEMBRE

ROMA-CAGLIARI ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Ljajic, Gervinho

A disp.: Lobont, Skorupski, Burdisso, Romagnoli, Jedvaj, Balzaretti, Bradley, Taddei, Marquinho, Destro, Borriello. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Totti, TorosidisCagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Eriksson; Cossu; Sau, Ibarbo

A disp.: Carboni, Del Fabro, Ariaudo, Avelar, Ekdal, Ibraimi, Pinilla, Nenè. All.: Lopez

Squalificati: Nainggolan (1)

Indisponibili: Perico, Agazzi



LE ULTIME



Qui Roma: Garcia in vista della gara contro il Cagliari recupera Gervinho: l'ivoriano dovrebbe giocare dall'inizio insieme a Florenzi e Ljajic, che agirà da finto centravanti mentre Borriello - non al meglio - partirà dalla panchina. Totti, intanto, ancora lontano dal rientro, ha però cominciato ad allenarsi con il pallone calciando per la prima volta in porta e tra una settimana verrà sottoposto a nuovi accertamenti. Il recupero, insomma, prosegue al meglio. Destro sarà convocato per la prima volta dal tecnico francese. De Rossi sta superando l'infiammazione all'aluce e ci sarà. A rischio invece la presenza di Balzaretti: il terzino soffre per un fastidio alla coscia. E' pronto Dodò. Lesione all'adduttore destro per Torosidis: starà fuori 15-20 giorni.

Qui Cagliari: Agazzi è out. A Roma giocherà nuovamente Avramov. Lopez potrebbe addirittura aggregare il neo acquisto Adan qualora il transfer arrivasse in tempo utile. Davanti dovrebbero giocare dall'inizio Iarbo e Sau con Cossu sulla trequarti. Pinilla comunque si scalda. Ekdal recuperato almeno per la panchina.



LUNEDI' 25 NOVEMBRE

ROMA-CAGLIARI ore 20.45

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Ljajic, Gervinho

A disp.: Lobont, Skorupski, Burdisso, Romagnoli, Jedvaj, Balzaretti, Bradley, Taddei, Marquinho, Destro, Borriello. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Totti, TorosidisCagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Eriksson; Cossu; Sau, Ibarbo

A disp.: Carboni, Del Fabro, Ariaudo, Avelar, Ekdal, Ibraimi, Pinilla, Nenè. All.: Lopez

Squalificati: Nainggolan (1)

Indisponibili: Perico, Agazzi



LE ULTIME



Qui Roma: Garcia in vista della gara contro il Cagliari recupera Gervinho: l'ivoriano dovrebbe giocare dall'inizio insieme a Florenzi e Ljajic, che agirà da finto centravanti mentre Borriello - non al meglio - partirà dalla panchina. Totti, intanto, ancora lontano dal rientro, ha però cominciato ad allenarsi con il pallone calciando per la prima volta in porta e tra una settimana verrà sottoposto a nuovi accertamenti. Il recupero, insomma, prosegue al meglio. Destro sarà convocato per la prima volta dal tecnico francese. De Rossi sta superando l'infiammazione all'aluce e ci sarà. A rischio invece la presenza di Balzaretti: il terzino soffre per un fastidio alla coscia. E' pronto Dodò. Lesione all'adduttore destro per Torosidis: starà fuori 15-20 giorni.

Qui Cagliari: Agazzi è out. A Roma giocherà nuovamente Avramov. Lopez potrebbe addirittura aggregare il neo acquisto Adan qualora il transfer arrivasse in tempo utile. Davanti dovrebbero giocare dall'inizio Iarbo e Sau con Cossu sulla trequarti. Pinilla comunque si scalda. Ekdal recuperato almeno per la panchina.