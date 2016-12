Serie A: le formazioni della quattordicesima giornata

20:27 - Ecco gli schieramenti di tutte le squadre della Serie A per la quattordicesima giornata di campionato

LUNEDI' 2 DICEMBRE

LAZIO-NAPOLI FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Ciani, Cana, Radu; Onazi, Ledesma, Hernanes; Candreva, Floccari, Lulic.

A disp.: Berisha, Strakosha, Dias, Novaretti, Cavanda, Biglia, Pereirinha, Gonzalez, Perea, Keita, Ederson, Felipe Anderson. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Biava, Alfaro, Klose

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Uvini, Fernandez, Cannavaro, Radosevic, Dzemaili, Armero, Mertens, Pandev, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Hamsik





LAZIO-NAPOLI ore 21

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Ciani, Cana, Radu; Onazi, Ledesma, Hernanes; Candreva, Perea, Lulic.

A disp.: Berisha, Strakosha, Dias, Novaretti, Cavanda, Vinicius, Pereirinha, Gonzalez, Biglia, Ederson, Keita, Felipe Anderson, Floccari. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Biava, Alfaro, Klose

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Reveillere; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Armero, Cannavaro, Uvini, Fernandez, Bariti, Dzemaili, Radosevic, Zapata, Mertens. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Hamsik



LE ULTIME



Qui Lazio: Petkovic è ancora senza Klose che non è stato convocato: Perea è in vantaggio su Floccari per sostituirlo. In mezzo al campo dubbio tra Biglia e Ledesma.



Qui Napoli: Benitez lancia Insigne, carico dopo il gol al Borussia Dortmund e fa riposare Mertens. Dietro probabile riposo per Armero ed esordio dal primo minuto per Reveillere.



FIORENTINA-VERONA ore 19

Fiorentina (4-3-3): Neto, Tomovic, Gonzalo, Savic, Vargas; Ambrosini, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Rossi, Cuadrado.

A disp.: Munua, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Alonso, Vecino, M. Fernandez, Bakic, Ilicic, Matos, Rebic. All.Montella

Squalificati: Aquilani (1)

Indisponibili: Gomez, Hegazi

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Halfredsson; Iturbe, Toni, Martinho.

A disp.: Mihaylov, Albertazzi, Gonzalez, Bianchetti, Marques, Donati, Donadel, Longo, Cacia, Cirigliano, Gomez, Jankovic. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno



LE ULTIME



Qui Fiorentina: Montella perde Pasqual sulla sinistra per un risentimento muscolare, al suo posto dovrebbe partire Vargas. Ambrosini sostituirà dall'inizio lo squalificato Aquilani. Per il resto, linea a tre in attacco con Joaquin (Ilicic comunque scalpita) e Cuadrado ai lati di Pepito Rossi.



Qui Verona: Un solo dubbio per Mandorlini. In attacco, con Toni e Iturbe, è ballottaggio tra Martinho e Jankovic. Se il tecnico gialloblù dovesse decidere di escludere nuovamente Cacciatore - lo ha fatto settimana scorsa -, Romulo sarebbe arretrato sulla linea dei difensori e in mediana toccherebbe a Donati.

LAZIO-NAPOLI ore 21

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Ciani, Cana, Radu; Onazi, Ledesma, Hernanes; Candreva, Klose, Lulic.

A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Cavanda, Vinicius, Pereirinha, Gonzalez, Biglia, Ederson, Keita, Felipe Anderson, Floccari, Perea. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Biava, Alfaro

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Mertens; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Reveillere, Cannavaro, Uvini, Fernandez, Bariti, Dzemaili, Radosevic, Zapata, Insigne. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Hamsik



LE ULTIME



Qui Lazio: Petkovic con il dubbio Biglia-Ledesma in mezzo al campo. Confermata la coppia centrale di difesa Ciani-Cana. Nella giornata di sabato Klose ha lavorato con il gruppo e potrebbe venire convocato per la delicata sfida con il Napoli e addirittura scendere in campo dal primo minuto con Candreva e Lulic.



Qui Napoli: dopo l'ottima prova contro il Borussia, Benitez potrebbe inserire Insigne dall'1' al posto di Mertens. A destra confermato Callejon. In difesa, Britos è favorito su Fernandez. Per la fascia sinistra c'è una piccola possibilità che Reveillere parta dall'inizio al posto di Armero. Hamsik è fermo ai box: non è stato convocato.



JUVENTUS-UDINESE ore 18.30

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Tevez, Llorente.

A disp.: Storari, Rubinho, Motta, Peluso, Caceres, Lichtsteiner, Ogbonna, Pogba, Vucinic, Quagliarella. All.: Conte

Squalificati: Asamoah (1)

Indisponibili: Pepe, Isla, Giovinco

Udinese (4-3-2-1): Brkic; Heurtaux, Danilo, Domizzi, Gabriel Silva; Basta, Allan, Lazzari; Pereyra, Bruno Fernandes; Di Natale.

A disp.: Kelava, Scuffet, Bubnjic, Badu, Mlinar, Naldo, Douglas, Jadson, Widmer, Pinzi, Maicosuel, Zielinski, Lopez. All.: Guidolin.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Ranegie, Muriel



LE ULTIME

Qui Juventus: contro l'Udinese torna Barzagli, che ha completamente superato l'elongazione alla coscia sinistra. Con i friulani potrebbe tornare in campo Marchisio. Gli lascerà spazio uno tra Pogba e Vidal. Al momento il francese sembra l'indiziato alla panchina. Accanto a Tevez giocherà ancora Llorente. Torna tra i convocati Lichtsteiner.

Qui Udinese: Guidolin deve fare a meno 'soltanto' di Ranegie e Muriel. Il tecnico dovrebbe adottare un 4-3-2-1 con Pinzi, Allan e Lazzarri in ballottaggio per due maglie. Pereyra e Bruno Fernandes aiuteranno Di Natale nella fase offensiva.

LUNEDI' 2 DICEMBRE

FIORENTINA-VERONA ore 19

Fiorentina (4-3-3): Neto, Tomovic, Gonzalo, Savic, Vargas; Ambrosini, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Rossi, Cuadrado.

A disp.: Munua, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Alonso, Vecino, M. Fernandez, Bakic, Ilicic, Matos, Rebic. All.Montella

Squalificati: Aquilani (1)

Indisponibili: Gomez, Hegazi

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Halfredsson; Iturbe, Toni, Martinho.

A disp.: Mihaylov, Albertazzi, Gonzalez, Bianchetti, Marques, Donati, Donadel, Longo, Cacia, Cirigliano, Gomez, Jankovic. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno



LE ULTIME



Qui Fiorentina: Montella perde Pasqual sulla sinistra per un risentimento muscolare, al suo posto dovrebbe partire Vargas. Ambrosini sostituirà dall'inizio lo squalificato Aquilani. Per il resto, linea a tre in attacco con Joaquin (Ilicic comunque scalpita) e Cuadrado ai lati di Pepito Rossi.



Qui Verona: Un solo dubbio per Mandorlini. In attacco, con Toni e Iturbe, è ballottaggio tra Martinho e Jankovic. Se il tecnico gialloblù dovesse decidere di escludere nuovamente Cacciatore - lo ha fatto settimana scorsa -, Romulo sarebbe arretrato sulla linea dei difensori e in mediana toccherebbe a Donati.

LAZIO-NAPOLI ore 21

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Ciani, Cana, Radu; Onazi, Ledesma, Hernanes; Candreva, Klose, Lulic.

A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Cavanda, Vinicius, Pereirinha, Gonzalez, Biglia, Ederson, Keita, Felipe Anderson, Floccari, Perea. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Biava, Alfaro

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Mertens; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Reveillere, Cannavaro, Uvini, Fernandez, Bariti, Dzemaili, Radosevic, Zapata, Insigne. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Hamsik



LE ULTIME



Qui Lazio: Petkovic con il dubbio Biglia-Ledesma in mezzo al campo. Confermata la coppia centrale di difesa Ciani-Cana. Nella giornata di sabato Klose ha lavorato con il gruppo e potrebbe venire convocato per la delicata sfida con il Napoli e addirittura scendere in campo dal primo minuto con Candreva e Lulic.



Qui Napoli: dopo l'ottima prova contro il Borussia, Benitez potrebbe inserire Insigne dall'1' al posto di Mertens. A destra confermato Callejon. In difesa, Britos è favorito su Fernandez. Per la fascia sinistra c'è una piccola possibilità che Reveillere parta dall'inizio al posto di Armero. Hamsik è fermo ai box.

LAZIO-NAPOLI ore 21

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Ciani, Cana, Radu; Onazi, Ledesma, Hernanes; Candreva, Klose, Lulic.

A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Cavanda, Vinicius, Pereirinha, Gonzalez, Biglia, Ederson, Keita, Felipe Anderson, Floccari, Perea. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Biava, Alfaro

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Mertens; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Reveillere, Cannavaro, Uvini, Fernandez, Bariti, Dzemaili, Radosevic, Zapata, Insigne. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Hamsik



LE ULTIME



Qui Lazio: Petkovic con il dubbio Biglia-Ledesma in mezzo al campo. Confermata la coppia centrale di difesa Ciani-Cana. Nella giornata di sabato Klose ha lavorato con il gruppo e potrebbe venire convocato per la delicata sfida con il Napoli e addirittura scendere in campo dal primo minuto con Candreva e Lulic.



Qui Napoli: dopo l'ottima prova contro il Borussia, Benitez potrebbe inserire Insigne dall'1' al posto di Mertens. A destra confermato Callejon. In difesa, Britos è favorito su Fernandez. Per la fascia sinistra c'è una piccola possibilità che Reveillere parta dall'inizio al posto di Armero. Hamsik è fermo ai box.

FIORENTINA-VERONA ore 19

Fiorentina (4-3-3): Neto, Tomovic, Gonzalo, Savic, Vargas; Ambrosini, Pizarro, Borja Valero; Joaquin, Rossi, Cuadrado.

A disp.: Munua, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Alonso, Vecino, M. Fernandez, Bakic, Ilicic, Matos, Rebic. All.Montella

Squalificati: Aquilani (1)

Indisponibili: Gomez, Hegazi

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Moras, Maietta, Agostini; Romulo, Jorginho, Halfredsson; Iturbe, Toni, Martinho.

A disp.: Mihaylov, Albertazzi, Gonzalez, Bianchetti, Marques, Donati, Donadel, Longo, Cacia, Cirigliano, Gomez, Jankovic. All.: Mandorlini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno



LE ULTIME



Qui Fiorentina: Montella perde Pasqual sulla sinistra per un risentimento muscolare, al suo posto dovrebbe partire Vargas. Ambrosini sostituirà dall'inizio lo squalificato Aquilani. Per il resto, linea a tre in attacco con Joaquin e Cuadrado ai lati di Pepito Rossi.



Qui Verona: Un solo dubbio per Mandorlini. In attacco, con Toni e Iturbe, è ballottaggio tra Martinho e Jankovic. Se il tecnico gialloblù dovesse decidere di escludere nuovamente Cacciatore - lo ha fatto settimana scorsa -, Romulo sarebbe arretrato sulla linea dei difensori e in mediana toccherebbe a Donati.



LAZIO-NAPOLI ore 21

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Ciani, Cana, Radu; Onazi, Biglia, Hernanes; Candreva, Floccari, Lulic.

A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Cavanda, Vinicius, Pereirinha, Gonzalez, Ledesma, Ederson, Keita, Felipe Anderson, Klose, Perea. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Biava, Alfaro

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Reveillere, Cannavaro, Uvini, Fernandez, Bariti, Dzemaili, Radosevic, Zapata, Mertens. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Hamsik



LE ULTIME



Qui Lazio: Petkovic sceglie Biglia a centrocampo dando un turno di riposo a Ledesma. In attacco gioca Floccari dall'inizio con Candreva e Lulic ai suoi lati. Confermata la coppia centrale di difesa Ciani-Cana. Nella giornata di sabato Klose ha lavorato con il gruppo e potrebbe venire convocato per la delciata sfida con il Napoli.



Qui Napoli: dopo l'ottima prova contro il Borussia, Benitez è pronto a inserire Insigne dal 1'. A destra confermato Callejon, sulla trequarti ballottaggio Pandev-Mertens. In difesa, Britos è favorito su Fernandez. Per la fascia sinistra c'è una piccola possibilità che Reveillere parta dall'inizio al posto di Armero. Hamsik è fermo ai box.

LAZIO-NAPOLI ore 21

Lazio (4-3-3): Marchetti; Konko, Ciani, Cana, Radu; Onazi, Biglia, Hernanes; Candreva, Floccari, Lulic.

A disp.: Berisha, Strakosha, Novaretti, Cavanda, Vinicius, Pereirinha, Gonzalez, Ledesma, Ederson, Keita, Felipe Anderson, Klose, Perea. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Biava, Alfaro

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Britos, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Insigne; Higuain.

A disp.: Rafael, Colombo, Reveillere, Cannavaro, Uvini, Fernandez, Bariti, Dzemaili, Radosevic, Zapata, Mertens. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto, Hamsik



LE ULTIME



Qui Lazio: Petkovic sceglie Biglia a centrocampo dando un turno di riposo a Ledesma. In attacco gioca Floccari dall'inizio con Candreva e Lulic ai suoi lati. Confermata la coppia centrale di difesa Ciani-Cana. Nella giornata di sabato Klose ha lavorato con il gruppo e potrebbe venire convocato per la delciata sfida con il Napoli.



Qui Napoli: dopo l'ottima prova contro il Borussia, Benitez è pronto a inserire Insigne dal 1'. A destra confermato Callejon, sulla trequarti ballottaggio Pandev-Mertens. In difesa, Britos è favorito su Fernandez. Per la fascia sinistra c'è una piccola possibilità che Reveillere parta dall'inizio al posto di Armero. Hamsik è fermo ai box.