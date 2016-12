Serie A: le formazioni della dodicesima giornata

20:04 - Ecco gli schieramenti di tutte le squadre della Serie A per la dodicesima giornata di campionato

DOMENICA 10 NOVEMBRE

FIORENTINA-SAMPDORIA ore 20.45

Fiorentina (4-3-3): Neto; Savic, Tomovic, Rodriguez, Pasqual; Aquilani, Borja Valero, Mati Fernandez; Cuadrado, Rossi, Joaquin.

A disp.: Munua, Roncaglia, Compper, Alonso, Vargas, Wolski, Ilicic, Pizarro, Matos, Rebic, Vecino. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gomez, Hegazi, Ambrosini, Bakic

Sampdoria (3-5-2): Da Costa; Mustafi, Palombo, Regini; De Silvestri, Obiang, Krsticic, Gentsoglou, Berardi; Gabbiadini, Eder

A disp.: Fiorillo, Berardi, Renan, Gavazzi, Fornasier, Poulsen, Eramo Soriano, Bjarnason, Pozzi, Wszolek, Rodriguez, Tozzo, Petagna. All.: RossiSqualificati: Costa (1), Gastaldello (1)

Indisponibili: Salamon, Sansone, Castellini, Barillà



JUVENTUS-NAPOLI ore 20.45

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez; Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Motta, Padoin, Marchisio, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pepe, Vucinic, Lichtsteiner, Chiellini, Caceres

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Insigne; Higuain

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Cannavaro, Uvini, Dzemaili, Radosevic, Pandev, Zapata, Mertens. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto



CHIEVO-MILAN ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Chievo (3-5-2): Puggioni; Frey, Dainelli, Cesar; Sardo, Pamic, Radovanovic, L. Rigoni, Estigarribia; Paloschi, Pellissier

A disp.: Silvestri, Squizzi, Sestu, Kupisz, Papp, Hetemay, Lazarevic, Improta, Acosty, Dramè, Thereau, Bernardini, Ardemagni. All.: Sannino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calello, Claiton, Bentivoglio



Milan (4-4-1-1): Abbiati; Abate, Zapata, Mexes, Emanuelson; Poli, Montolivo, De Jong, Muntari; Kakà; Matri.

A disp.: Gabriel, Amelia, Zaccardo, Bonera, Cristante, Constant, Birsa, Robinho, Niang. All.: Allegri

Squalificati: Balotelli (1)

Indisponibili: Pazzini, El Shaarawy, Silvestre, De Sciglio, Amelia, Nocerino, Saponara







PARMA-LAZIO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (3-5-2): Mirante; Cassani, Felipe, Lucarelli; Rosi, Obi, Marchionni, Parolo, Gobbi; Cassano, Palladino

A disp.: Bajza, Coric, Mendes, Paletta, Mesbah, Biabiany, Benalouane, Acquah, Munari, Valdes, Sansone, Amauri. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pavarini, Okaka, Galloppa, Gargano

Lazio (4-3-1-2): Marchetti; Pereirinha, Cana, Novaretti, Radu; Candreva, Onazi, Ledesma, Hernanes; Keita, Klose.

A disp.: Berisha, Guerrieri, Elez, Cavanda, Konko, Vinicius, Biglia, Felipe Anderson, Perea, Floccari. All.: Petkovic

Squalificati: Ciani

Indisponibili: Lulic, Dias, Biava, Gonzalez, Ederson



ROMA-SASSUOLO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Castan, Burdisso, Balzaretti; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Borriello, Ljajic

A disp.: Lobont, Skorupski, Torosidis, Jedvaj, Dodò, Romagnoli, Bradley,Taddei, Gervinho, Caprari, Marquinho, Ricci. All.: Garcia

Squalificati: Benatia (1)

Indisponibili: Destro, Totti

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Acerbi; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Floro Flores, Missiroli

A disp.: Pomini, Rosati, Rossini, Schelotto, Kurtic, Laribi, Chibsah, Missiroli, Masucci, Ziegler, Alexe, Farias, Zaza. All.: Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Terranova







FIORENTINA-SAMPDORIA ore 20.45

Fiorentina (4-3-3): Neto, Savic, Tomovic, Rodriguez, Pasqual; Aquilani, Borja Valero, Mati Fernandez; Cuadrado, Rossi, Joaquin.

A disp.: Munua, Roncaglia, Compper, Alonso, Vargas, Wolski, Ilicic, Pizarro, Matos, Rebic, Vecino, Iakovenko. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gomez, Hegazi, Ambrosini, Bakic

Sampdoria (3-5-2): Da Costa; Mustafi, Palombo, Regini; De Silvestri, Obiang, Krsticic, Renan, Gavazzi; Pozzi, Eder

A disp.: Fiorillo, Berardi, Gentsoglou, Fornasier, Poulsen, Soriano, Bjarnason, Wszolek, Rodriguez, Tozzo, Gabbiadini, Pozzi, Petagna. All.: Rossi

Squalificati: Costa (1), Gastaldello (1)

Indisponibili: Salamon, Sansone, Castellini, Barillà

LE ULTIME

Fiorentina: Tomovic sembra favorito su Roncaglia. Davanti dovrebbe giocare Joaquin con Cuadrado e Rossi ma la sopresa potrebbe essere Maros. Ilicic e Pizarro sono stati convocati nonostante le loro non ottime condizioni: dovrebbero accomodarsi in panchina.

Sampdoria: Delio Rossi ha recuperato Mustafi e Gabbiadini. Il primo scenderà in campo, mentre il secondo lotta con Pozzi per una maglia accanto a Eder. Gavazzi dovrebbe essere preferito a Beradi sulla sinistra.

JUVENTUS-NAPOLI ore 20.45

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez; Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Motta, Padoin, Marchisio, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pepe, Vucinic, Lichtsteiner, Chiellini, Caceres

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Insigne, Hamsik, Mertens; Higuain

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Cannavaro, Uvini, Dzemaili, Radosevic, Pandev, Zapata, Callejon. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto

LE ULTIME

Juventus: Conte è costretto ad alcuni cambi in difesa dovuti all'inatteso ko di Chiellini per un problema muscolare, e alla partenza di Caceres per l'impegno con l'Uruguay. Il tecnico con ogni probabilità schiererà la difesa a 3 con Barzagli, Bonucci e Ogbonna. Isla sulla fascia destra. Marchisio verso la panchina.

Napoli: Maggio e Armero presidieranno le due fasce laterali, mentre al centro del reparto arretrato ci saranno Fernandez e Albiol. Behrami ha superato i problemi alla caviglia e affiancherà Inler davanti alla difesa. Benitez, a sorpresa, potrebbe scegliere Insigne al posto di Callejon. Britos si è allenato con i compagni: l'uruguaiano è stato convocato.

JUVENTUS-NAPOLI ore 20.45

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez; Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Motta, Padoin, Marchisio, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pepe, Vucinic, Lichtsteiner, Chiellini, Caceres

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Cannavaro, Uvini, Dzemaili, Radosevic, Pandev, Zapata, Insigne. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto

LE ULTIME

Juventus: Conte è costretto ad alcuni cambi in difesa dovuti all'inatteso ko di Chiellini per un problema muscolare, e alla partenza di Caceres per l'impegno con l'Uruguay. Il tecnico con ogni probabilità schiererà la difesa a 3 con Barzagli, Bonucci e Ogbonna. Isla sulla fascia destra. Marchisio verso la panchina.

Napoli: Maggio e Armero presidieranno le due fasce laterali, mentre al centro del reparto arretrato ci saranno Fernandez e Albiol. Behrami ha superato i problemi alla caviglia e affiancherà Inler davanti alla difesa. Benitez, a sorpresa, potrebbe scegliere Insigne al posto di Callejon. Britos si è allenato con i compagni: l'uruguaiano è stato convocato.

FIORENTINA-SAMPDORIA ore 20.45

Fiorentina (3-5-2): Neto, Tomovic, Rodriguez, Savic; Cuadrado, Aquilani, Vecino, Borja Valero, Pasqual; Rossi, Matos.

A disp.: Munua, Roncaglia, Compper, Alonso, Vargas, Wolski, Joaquin, Rebic, Mati Fernandez, Iakovenko. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gomez, Hegazi, Ambrosini, Bakic, Ilicic, Pizarro

Sampdoria (3-5-1-1): Da Costa; Mustafi, Palombo, Regini; De Silvestri, Obiang, Krsticic, Renan, Gavazzi; Wszolek; Eder

A disp.: Fiorillo, Berardi, Gentsoglou, Fornasier, Poulsen, Soriano, Bjarnason, Rodriguez, Tozzo, Gabbiadini, Pozzi, Petagna. All.: Rossi

Squalificati: Costa (1), Gastaldello (1)

Indisponibili: Salamon, Sansone, Castellini, Barillà

LE ULTIME

Fiorentina: Tomovic sembra favorito su Roncaglia. Davanti dovrebbe giocare Matos accanto a Giuseppe Rossi. Ilicic non sarà convocato perchè, ha spiegato Montella, "deve ancora recuperare, il suo infortunio non gli consente di allenarsi bene". Anche Pizarro, che non si è allenato con il gruppo, salterà la sfida con la Samp.

Sampdoria: Delio Rossi ha recuperato Mustafi e Gabbiadini. Il primo scenderà in campo, mentre il secondo partirà dalla panchina. Il tecnico blucerchiato dovrebbe infatti schierare una squadra più coperta, con Eder unica punta. La sorpresa potrebbe essere Wszolek.

JUVENTUS-NAPOLI ore 20.45

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez; Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Motta, Padoin, Marchisio, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pepe, Vucinic, Lichtsteiner, Chiellini, Caceres

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Cannavaro, Uvini, Dzemaili, Radosevic, Pandev, Zapata, Insigne. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto

LE ULTIME

Juventus: Conte è costretto ad alcuni cambi in difesa dovuti all'inatteso ko di Chiellini per un problema muscolare (difficile il suo recupero), e alla partenza di Caceres per l'impegno con l'Uruguay. Il tecnico con ogni probabilità schiererà la difesa a 3 con Barzagli, Bonucci e Ogbonna. Isla sulla fascia destra. Marchisio verso la panchina.

Napoli: Maggio e Armero presidieranno le due fasce laterali, mentre al centro del reparto arretrato ci saranno Fernandez e Albiol. Behrami ha superato i problemi alla caviglia e affiancherà Inler davanti alla difesa. Mertens è in vantaggio su Insigne per un posto fra i tre che giocheranno dietro Higuain. Britos si è allenato con i compagni: l'uruguaiano è stato convocato.

JUVENTUS-NAPOLI ore 20.45

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez; Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Peluso, Motta, Padoin, Marchisio, De Ceglie, Quagliarella, Giovinco. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pepe, Vucinic, Lichtsteiner, Chiellini, Caceres

Napoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Fernandez, Albiol, Armero; Inler, Behrami; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain

A disp.: Rafael, Colombo, Britos, Cannavaro, Uvini, Dzemaili, Radosevic, Pandev, Zapata, Insigne. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Mesto

LE ULTIME

Juventus: Conte è costretto ad alcuni cambi in difesa dovuti all'inatteso ko di Chiellini per un problema muscolare (difficile il suo recupero), e alla partenza di Caceres per l'impegno con l'Uruguay. Il tecnico con ogni probabilità schiererà la difesa a 3 con Barzagli, Bonucci e Ogbonna. Isla sulla fascia destra. Marchisio verso la panchina.

Napoli: Maggio e Armero presidieranno le due fasce laterali, mentre al centro del reparto arretrato ci saranno Fernandez e Albiol. Behrami ha superato i problemi alla caviglia e affiancherà Inler davanti alla difesa. Mertens è in vantaggio su Insigne per un posto fra i tre che giocheranno dietro Higuain. Britos si è allenato con i compagni: l'uruguaiano è stato convocato.