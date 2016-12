Serie A: le formazioni della decima giornata

20:33 - Ecco gli schieramenti di tutte le squadre della Serie A per la decima giornata di campionato

SASSUOLO-UDINESE Mercoledì ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (3-5-1-1): Pegolo; Antei, Bianco, Acerbi; Schelotto, Marrone, Laribi, Kurtic, Ziegler; Missiroli; Zaza

A disp.: Pomini, Rosati, Magnanelli, Pucino, Gazzola, Rossini, Chibsah, Floro Flores, Longhi, Alexe, Farias, Berardi, Masucci. All.: Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Valeri, Terranova, Gomes, Marzorati

Udinese (3-4-2-1): Brkic; Domizzi, Danilo, Naldo; Basta, Allan, Lazzari, Gabriel Silva; Pereyra, Muriel; Di Natale.

A disp.: Kelava, Benussi, Heurtaux, Bruno Fernandes, Domizzi, Douglas, Widmer, Badu, Merkel, Bubnjic, Jadson, Ranegie, Lazzari, Nico Lopez. All.: Guidolin

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Maicosuel



LIVORNO-TORINO Mercoledì ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Livorno (3-5-2): Bardi; Coda, Emerson, Ceccherini; Gemiti, Greco, Biagianti, Luci, Schiattarella; Paulinho, Emeghara

A disp.: Anania, Aldegani, Rinaudo, Mbaye, Valentini, Piccini, Benassi, Lambrughi, Borja, Duncan, Biasci . All.: Nicola

Squalificati: De Lucia (fino al 27 dicembre 2013), Siligardi (1)

Indisponibili: Botta, Belingheri, Mosquera

Torino (3-5-2): Padelli; Darmian, Glik, Moretti; D'Ambrosio, Gazzi, Vives, Bellomo, El Kaddouri; Cerci, Immobile

A disp.: Berni, Gomis, S. Masiello, Maksimovic, Scaglia, Meggiorini, Pasquale, Barreto. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino all'1/2/2017), Basha (1)

Indisponibili: Larrondo, Farnerud, Rodriguez, Bovo, Brighi



CAGLIARI-BOLOGNA Mercoledì ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Ibraimi, Conti, Nainggolan; Cossu; Ibarbo, Pinilla

A disp.: Avramov, Ariaudo, Avelar, Eriksson, Sau, Cabrera, Dessena, Nenè. All.: Lopez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Perico, Ekdal

Bologna (3-5-1-1): Curci; Sorensen, Natali, Mantovani; Garics, Pazienza, Khrin, Laxalt, Morleo; Kone, Cristaldo

A disp.: Agliardi, Malagoli, Antonsson, Yaisien, Ferrari, Masina, Pazienza, Perez, Della Rocca, Christodoulopoulos, Bianchi, Acquafresca. All.: Pioli

Squalificati: Diamanti (1)

Indisponibili: Cherubin, Stojanovic, Gimenez, Cech, Crespo, Radakovic



FIORENTINA-NAPOLI Mercoledì ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Fiorentina (3-5-2): Neto; Roncaglia, Compper, Savic; Cuadrado, Aquilani, Pizarro, Borja Valero, Pasqual; Joaquin, Rossi

A disp.: Munua, Tomovic, Bakic, Alonso, Rebic, Mati Fernandez, Vecino, Vargas, Wolski, Matos, Iakovenko. All.: Montella

Squalificati: Rodriguez (1)

Indisponibili: Gomez, Hegazi, Ilicic, AmbrosiniNapoli (4-2-3-1): Reina; Maggio, Albiol, Fernandez, Mesto; Inler, Behrami; Callejon, Pandev, Mertens; Higuain

A disp.: Rafael, Colombo, Cannavaro, Uvini, Maggio, Bariti, Inler, Radosevic, Insigne, Hamsik, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zuniga, Britos



JUVENTUS-CATANIA Mercoledì ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Chiellini; Isla, Vidal, Pirlo, Marchisio, De Ceglie; Tevez, Llorente

A disp.: Storari, Rubinho, Barzagli, Ogbonna, Peluso, Padoin, Pogba, Asamoah, Motta, Giovinco. All.: Conte

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pepe, Vucinic, Lichtsteiner, QuagliarellaCatania (3-4-1-2): Andujar; Rolin, Legrottaglie, Gyomber; Alvarez, Almiron, Guarente, Biraghi; Keko; Petkovic, Bergessio.

A disp.: Frison, Ficara, Leto, Izco, Capuano, Maxi Lopez, Freire, Tachtsidis, Castro. All.: De Canio

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Spolli, Bellusci, Monzon, Boateng, Barrientos, Plasil





GENOA-PARMA Mercoledì ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Genoa (3-4-3): Perin; Antonini, Portanova, Manfredini; Vrsaljko, Matuzalem, Biondini, Antonelli; Gilardino, Fetfatzidis, Bertolacci.

A disp.: Bizzarri, Donnarumma, Gamberini, Kucka, Sturaro, Sampirisi, Stoian, De Maio, Cofie, Centurion, Konatè, Marchese. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Santana, Calaiò, Zé Eduardo

Parma (3-5-2): Mirante; Cassani, Felipe, Benalouane; Rosi, Gargano, Valdes, Parolo, Mesbah; Cassano, Palladino

A disp.: Bajza, Coric, Gobbi, Obi, Mendes, Acquah, Kone, Munari, Marchionni, Amauri, Sansone, Biabiany. All.: Donadoni

Squalificati: Lucarelli (1)

Indisponibili: Galloppa, Pavarini, Paletta, Okaka



MILAN-LAZIO Mercoledì ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Milan (4-3-3): Gabriel; Abate, Zaccardo, Zapata, De Sciglio; Montolivo, De Jong, Muntari; Birsa, Balotelli, Kakà

A disp.: Amelia, Coppola, Constant, Cristante, Poli, Nocerino, Emanuelson, Saponara, Vergara, Matri, Robinho, Niang. All.: Allegri

Squalificati: Mexes (2)

Indisponibili: Bonera, Pazzini, El Shaarawy, SilvestreLazio (4-3-3): Marchetti; Cavanda, Ciani, Cana, Radu; Gonzalez, Ledesma, Hernanes; Candreva, Klose, Perea

A disp.: Strakosha, Berisha, Pereirinha, Elez, Onazi, F. Anderson, Keita, Ederson, Tounkara, Floccari. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Konko, Alfaro, Biava, Lulic, Dias, Novaretti, Biglia



VERONA-SAMPDORIA Mercoledì ore 20.45 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Cacciatore, Gonzalez, Maietta, Albertazzi; Laner, Jorginho, Hallfredsson; Gomez, Toni, Martinho

A disp.: Mihaylov, Agostini, Bianchetti, Sala, Romulo, Donati, Donadel, Longo, Jankovic, Iturbe, Cacia. All.: Mandorlini

Squalificati: Moras (2)

Indisponibili: CiriglianoSampdoria (4-4-2): Da Costa; Mustafi, Gastaldello, Costa, Regini; Gavazzi, Krsticic, Obiang, Bjarnason; Eder, Gabbiadini

A disp.: Fiorillo, Tozzo, Berardi, Fornasier, Castellini, Gentsoglu, Palombo, De Silvestri, Renan, Rodriguez, Wszolek, Pozzi, Petagna, Soriano. All.: Rossi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Salamon, Sansone, Barillà







ROMA-CHIEVO Giovedì ore 20.45 PROBABILI FORMAZIONI

Roma (4-3-3): De Sanctis; Torosidis, Benatia, Castan, Balzaretti; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Borriello, Ljajic

A disp.: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Burdisso, Romagnoli, Dodò, Marquinho, Di Mariano, Taddei, Bradley, Caprari, Ricci. All.: Garcia

Squalificati: Maicon (1)

Indisponibili: Totti, Destro, GervinhoChievo (3-5-2): Puggioni; Frey, Claiton, Papp; Sardo, Bentivoglio, L. Rigoni, Radovanovic, Dramé; Paloschi, Thereau

A disp.: Silvestri, Squizzi, Sestu, Dainelli, Pamic, Hetemaj, Lazarevic, Acosty, Kupisz, Estigarribia, Improta, Bernardini, Pellissier, Ardemagni. All.: Sannino

Squalificati: Cesar (1)

Indisponibili: Dainelli



LE ULTIME



Roma: Niente da fare, Gervinho non è stato convocato da Rudi Garcia. Rientrerà domenica per la sfida con il Torino. Garcia potrebbe decidere di concedere un turno di riposo al diffidato Florenzi e lanciare dal primo minuto Marquinho, provato nel corso della rifinitura a Trigoria con Borriello e Ljajic nel tridente offensivo. Al posto dello squalificato Maicon giocherà Torosidis mentre sulla fascia sinistra Dodò insidia Balzaretti.



LE ULTIME



Roma: buone notizie su Gervinho, che ha effettuato corsa ed esercizi sul campo. Probabile una sua convocazione.