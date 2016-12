Serie A, Lazio-Cagliari 2-0: a segno Klose e Candreva

11:12 - Vittoria scacciacrisi per la Lazio contro il Cagliari. All'Olimpico gli uomini di Petkovic battono 2-0 i sardi nel posticipo che chiude la nona giornata della Seria A e tornano a ridosso delle prime della classe a quota 14 punti. I gol tutti nella ripresa. La Lazio chiude il match in tre minuti: al 52' Klose apre le danze di testa, poi al 55' Candreva raddoppia su rigore dopo un fallo di mano in area di Pisano.

LA PARTITA

Due gol in tre minuti. Due gol per rilanciare una stagione finora decisamente sottotono, spazzare le nubi e i dubbi e ricominciare a crederci. Lazio-Cagliari è tutta qui: tra il 52' e il 55'. Quando in campo domina la paura di sbagliare, serve sempre un condottiero che guidi la riscossa. E Petkovic ritrova Klose nella giornata più delicata della sua avventura a Roma e ricompatta il gruppo attorno al tedesco e a Candreva. All'Olimpico l'aria è pesante, ma Petkovic decide di rischiare e mischiare le carte per dare una scossa alla squadra. Dopo gli stenti in Europa League, alla Lazio del resto servono forze fresche e nuovi stimoli. Sei i cambi rispetto alla gara di Nicosia per i biancocelesti, che non vincono dal 25 settembre e scendono in campo timorosi.



Piglio diverso invece per il Cagliari, rinvigorito dalla vittoria al Sant'Elia con il Catania e a caccia di una prestazione convincente in trasferta. Lopez mette Cabrera dietro Sau e Ibarbo e si affida alle giocate in verticale. Per un quarto d'ora le squadre si studiano, poi i sardi lentamente guadagnano campo. Conti e Nainggolan alzano la diga, mentre Sau e Ibarbo si buttano negli spazi. Senza punti di riferimento e giocatori di personalità in campo, i biancocelesti faticano a trovare le distanze e le idee sono poche e confuse. Solo Candreva prova a cambiare passo, ma i compagni non lo seguono. E così è il Cagliari a rendersi più pericoloso. Prima ci prova Cabrera, ma sbaglia mira di poco. Poi al 26' Novaretti è costetto agli straordinari per fermare Ibarbo lanciato a rete. Quando giocano in verticale i sardi fanno paura. E la Lazio, intimorita, arretra il baricento ed esce dal campo alla fine del primo tempo tra i fischi dell'Olimpico.



Per cambiare gli equilibri di una partita però basta poco, anche solo un uomo. E così nella ripresa Petkovic sente puzza di bruciato e butta subito Klose nella mischia per dare peso all'attacco. Mossa azzeccata. Candreva spinge sulla destra e al 7' serve un assist perfetto per il tedesco, che sblocca il match di testa. Palla al centro e Klose va nuovamente in profondità, Pisano tocca la palla con la mano: rigore. Sul dischetto si presenta Candreva e in tre minuti la Lazio è in vantaggio di due gol. L'Olimpico apprezza e si sente. La banda di Petkovic riprende fiato e gioca meglio, congelando il match. Il Cagliari, stordito, perde invece lucidità e non riesce più a rendersi pericoloso, lasciando il pallino del gioco ai biancocelesti. Felipe Anderson ha i numeri e cresce col passare dei minuti. Klose prende la squadra in mano e dà l'esempio anche in interdizione. Petkovic ha ritrovato il suo uomo immagine e torna a vincere dopo un mese di digiuno. Doveva essere la partita della svolta. E così è stato. Un passo alla volta per tornare a fare paura. Milan avvertito.

LE PAGELLE

Klose 7,5: è l'uomo partita. Non solo per il gol e per il rigore procurato, ma per la scossa che riesce a dare alla Lazio e ai compagni. Con lui in campo, la banda di Petkovic ha tutto un altro atteggiamento

Candreva 7: ci crede sempre, anche nel rpimo tempo, quando predica nel deserto. Perfetto il cross per il primo gol, freddo dal dischetto nel raddoppio. Corsa, tanta, e qualità, tanta...

Anderson 6,5: parte in sordina e cresce alla distanza. Ha i numeri e potrebbe essere una pedina preziosa per Patkovic nel corso della stagione

Ibarbo 6,5: sempre pericoloso e pronto ad aiutare i compagni anche in fase di interdizione. Lanciato negli spazi è imprendibile, peccato per la precisione sottoporta

Nainggolan 6,5: giocatore completo, pronto per una grande squadra. Ha tecnica, velocità, fisicità e visione di gioco

IL TABELLINO

LAZIO-CAGLIARI 2-0

Lazio (4-1-4-1): Marchetti 5,5; Pereirinha 6, Novaretti 6 (1' st Ciani 6), Cana 6, Radu 6; Biglia 6,5; Candreva 7, Onazi 6, Anderson 6,5 (42' st Cavanda sv), Ederson 5,5 (1' st Klose 7,5); Perea 6.

A disp.: Strahoska, Berisha, Keita, Elez, Ledesma, Tounkara, Gonzalez, Floccari, Hernanes. All. Petkovic 6,5

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6; Perico 6 (44' Pisano 5), Rossettini 5,5, Astori 6, Murru 6; Dessena 5,5, Conti 6, Nainggolan 6,5; Cabrera 5,5 (24' st Cossu 5,5); Ibarbo 6,5, Sau 6 (14' st Pinilla 5,5).

A disp.: Avramov, Ariaudo, Eriksson, Nenè. All. Diego Lopez 5,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 7' st Klose (L), 10' st rig. Candreva (L)

Ammoniti: Ciani (L), Pisano (C)

Espulsi: -