Serie A, Lazarevic regala il derby al Chievo

00:18 - Nell'anticipo della 13. giornata il Chievo batte l'Hellas nel derby scaligero e ritrova una vittoria che mancava dallo scorso settembre. Gara senza emozioni nella prima metà di gioco con i clivensi che si lamentano per un gol regolare annullato a Cesar. Nella ripresa cresce anche il Verona, ma, quando la gara sembra destinata a finire senza reti, ci pensa il neo entrato Lazarevic, al 92', a far esultare i 2000 tifosi "ospiti".

LA PARTITA

I derby sono strani, si sa. Come ogni stracittadina che si rispetti, a vincere è la squadra sfavorita. Il Chievo torna a regalarsi i 3 punti dopo quasi due mesi (l'ultima vittoria risaliva allo scorso 22 settembre, contro l'Udinese), e lo fa nel modo più bello. Vince la partita segnando all'ultimo secondo in casa dei concittadini, grazie a Lazarevic, che, entrato nella ripresa, lascia l'impronta sulla storia del Chievo. Un bravo anche a Corini, capace di ridare un'anima ad una squadra che sembrava sfiduciata e rassegnata ad una retrocessione imminente. Complessivamente è stato giusto così. I "mussi volanti" hanno dominato per quasi tre quarti di gara e se fosse stato un incontro di pugilato avrebbero vinto ai punti. Già dopo 5' sarebbe potuto essere vantaggio ospite, con Cesar che butta in rete un pallone arrivato da una punizione. Ma il guardalinee vede un fuorigioco che non esiste e annulla la rete del possibile 1-0. Il resto del primo tempo è povero di emozioni; qualcosa succede nella ripresa, anche grazie ad un Verona che esce dalla propria tana e prova a pungere gli avversari. Oggi, però, l'Hellas non è la straordinaria macchina offensiva ammirata sin qui al Bentegodi, anzi. Toni non è mai pericoloso, Iturbe, escluse un paio di accelerazioni, non preoccupa mai Puggioni. Potrebbe recriminare anche Mandorlini per un rigore non dato ai suoi dopo un tocco di mano dello stesso Cesar, ma l'errore è meno grave di quello successo nell'altra area e l'ex allenatore atalantino fa bene ad agitarsi più per la prestazione dei suoi che per gli errori della terna.

Il Verona conclude così la sua bellissima e lunga parentesi senza sconfitte interne. L'ultima risaliva addirittura allo scorso marzo contro il Padova (0-2), dopo di che ci sono solo stati pareggi e vittorie (6 addirittura in questo campionato). Per una squadra che ha come obbiettivo una salvezza tranquilla, una sconfitta del genere, dopo un inizio campionato ottimo ci può anche stare.

LE PAGELLE

Lazarevic 7: L'eroe che non ti aspetti mette la firma sulla vittoria. A parte il gol, entra nella ripresa e ravviva il reparto offensivo clivense fin lì spento, il gol è la ciliegina sulla torta. Merito di Corini, che a differenza di Sannino, ha dato fiducia allo sloveno.



Hetemaj 7: Il finlandese gioca una partita buonissima. Fa tutto, intedizione, distruzione e costruzione. La salvezza dei clivensi passa anche dal suo rendimento, lui lo sa e si carica sulle spalle i compagni.



Toni 5: Il bomber del Hellas non ne vede una, i compagni non lo assistono ma lui non si fa praticamente mai vedere. Una pausa a 36 anni è consentita, peccato fosse proprio nel giorno del derby.



Iturbe 6: Nettamente il giocatore più qualitativo in campo, ma Corini gli costruisce una gabbia intorno che gli impediscono di fare male. Resta comunque il più pericoloso dei suoi, il che è tutto un dire.



IL TABELLINO

HELLAS VERONA-CHIEVO

Hellas Verona (4-3-3): Rafael 6; Romulo 6, Maietta 6, Moras 5, Albertazzi 5,5 (40' st Agostini s.v.); Jorginho 5,5, Donati 5.5 (12' st Cacciatore 5), Halfredsson 5.5; Gomez 5 (12' st Martinho 5,5), Toni 5, Iturbe 6. A Disp: Mihaylov, Laner, Cacia, Jankovic, Cirigliano, Gonzalez, Marques, Sala, Donadel. All.: Mandorlini 5,5

Chievo (4-5-1): Puggioni 6; Frey 6, Dainelli 6,5, Cesar 6,5, Dramè 6; Sestu 5 (12' st Lazarevic 7), Radovanovic 6,5, Rigoni 6,5, Hetemaj 7, Estigarribia 5 (32' st Paloschi s.v); Thereau 5,5 (45' st Acosty s.v). A Disp: Squizzi, Silvestri, Bernardini, Kupisz, Pamic, Sardo, Papp, Ardemagni, Da Silva. All.: Corini 7

Arbitro: Guida

Marcatori: 45' st Lazarevic

Ammoniti: Moras, Juanito, Cacciatore, Jorginho(H), Thereau (C)

Espulsi: -