Serie A: la Samp trova la prima vittoria in casa contro l'Atalanta 

10:14 - Nell' anticipo della 9.a giornata di Serie A la Sampdoria trova la prima vittoria casalinga contro l'Atalanta. Primo tempo senza emozioni, la gara si accende nella ripresa. I padroni di casa trovano il gol con Mustafi sugli sviluppi di un corner, mentre gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per un'espulsione rimediata da Nica al 63'. Gli ospiti rimangono in gara fino alla fine ma non riescono a raggiungere il pari. I doriani salgono a quota 9.

LA PARTITA

Tre punti importanti come l'aria per la Samp, che in attesa delle partite di domani si allontana dalla zone pericolose della classifica. Però il risultato non inganni: i doriani sono stati in balia degli avversari per tutto il primo tempo, non riuscendo mai a sporcare i guantoni di Consigli. Grande merito va a Delio Rossi che nell'intervallo striglia i suoi e ne cambia l'atteggiamento: la Samp che rientra in campo è tutt'altra cosa rispetto a quella dei primi 45'. Ad inizio ripresa ci provano Gabbiadini e Obiang, ma l'imprecisione del primo e la grande parata di Consigli sul secondo, mantengono il risultato fermo sullo 0-0. Ma il gol è nell'aria, e puntualmente arriva al 57'. Mustafi su calcio d'angolo anticipa i difensori bergamaschi e spedisce il pallone verso la porta, Cigarini prova un salvataggio sulla linea colpendo la sfera con la mano, ma l'intervento del centrocampista atalantino è vano. Irrani inizialmente espelle Cigarini e annulla il gol, ma su giusta segnalazione dell'assistente converte il rosso in giallo e convalida la rete. Al 63' c'è l'altro episodio chiave: Nica interviene da dietro su un Eder involato in porta, l'arbitro vede gioco pericoloso ed espelle il rumeno. La partita finisce lì. La Samp prova inutilmente a raddoppiare, ma l'Atalanta evita il gol che avrebbe comportato un passivo troppo pesante per quello che si è visto in campo. Un peccato per i nerazzurri uscire da Marassi senza punti. La squadra di Colantuono torna a Bergamo con la testa alta, sapendo di aver imposto il proprio gioco al Ferraris almeno per un'ora buona.

LE PAGELLE

Mustafi 7 -Il giovane difensore tedesco di origini albanese segna il suo primo gol in Serie A. Prestazione attenta in difesa e gol che vale la vittoria, Rossi non può chiedere di più da lui

Gabbiadini 5 -L'ex di turno gioca una partita volenterosa ma senza mai lasciare il segno. Contenuto bene dai difensori nerazzurri si rende pericoloso solo da fuori. Da uno con il suo talento ci si aspetta di più

Obiang 6 -Gioca bene a ridosso dell'area avversaria, ma quando Rossi gli chiede di far ripartire l'azione da dietro soffre e l'Atalanta ne approfitta. Sbaglia una palla gol grossa come una casa, mezzo voto in meno.

Nica 4,5 - Entra dopo 22' per sostituire l'infortunato Bellini e fino al momento dell'espulsione fa il compitino, contenendo bene le falcate di Regini. Tuttavia rimedia un'espulsione troppo ingenua che, di fatto, chiude ogni speranza all'Atalanta.

Maxi Moralez 5 - Dov'è finito il giocatore che un paio d'anni fa ha fatto innamorare i tifosi della Dea? Il "Frasquito" di oggi è un giocatore mediocre che non fa la differenza nemmeno contro la difesa della Sampdoria

Denis 6 -Il capitano ci prova dal primo minuto fino al 90', quando oramai tutti i suoi compagni hanno rinunciato. Merita la sufficienza per il cuore che mette in mezzo al campo



IL TABELLINO

SAMPDORIA-ATALANTA 1-0

Sampdoria (3-4-1-2): Da Costa 6; Mustafi 7, Gastaldello 5,5, Costa 6; De Silvestri 6,5, Palombo 5 (1'st Gentsoglou 6,5), Obiang 6, Regini 6; Bjarnason 6,5; Gabbiadini 5 (37'st Pozzi s.v.), Eder 6 (33' st Soriano s.v.). A disp: Fiorillo, Fornasier, Castellini, Rodriguez, Krsticic, Barillà, Renan, Wszolek, Petagna. All: Rossi 7.

Atalanta (4-4-1-1): Consigli 6,5; Bellini 6 (22' pt Nica 4,5), Stendardo 6,5, Yepes 6, Del Grosso 6; Raimondi 5,5, Cigarini 5, Carmona 6, Brienza 5 (13' st Livaja 5,5); Moralez 5 (37' st De Luca s.v.), Denis 6. A disp: Sportiello, Scaloni, Canini, Brivio, Kone, Baselli, Gagliardini, Marilungo. All: Colantuono

Arbitro: Irrati

Marcatori: 12' st Mustafi (S)

Ammoniti: Eder, Gastaldello, De Silvestri, Costa(S) Cigarini, Yepes (A)

Espulsi: 18' st Nica per gioco scorretto