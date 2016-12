8 dicembre 2013 Serie A: la Roma torna a vincere. Battuta la Fiorentina 2-1 Subito in gol Maicon, poi pareggia Vargas ma Destro chiude i conti di SAVERIO GRIMALDI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:38 - Dopo quattro pareggi consecutivi, la Roma torna a vincere e lo fa nell'anticipo delle 12:30 della 15.ma giornata. Nel giorno del ritorno di Totti, anche se solo in panchina, i giallorossi colpiscono dopo appena 7 minuti grazie a Maicon. Ma alla mezz'ora arriva il pareggio firmato da Vargas. Nella ripresa entra Destro, assente per un lungo infortunio, e mette a segno il gol che chiude il match e che permette ai giallorossi di accorciare sulla Juve.

LA PARTITA

Sarà stato il ritorno di Francesco Totti, da "seduto", sarà stato il bel teporino romano che scalda cervelli e gambe. Ma, fatto sta, che la Roma parte con un razzo. A mille all’ora. E con una voglia incredibile di rimettere in riga un pezzetto di campionato amaro con quei quattro pareggi consecutivi che hanno fatto allontanare i capitolini dalla capolista Juventus.

E allora, via a tutta per tracciare un solco profondo con gli avversari. I Garcia boys sfondano così la traballante difesa viola e mettono più volte i brividi a Neto che, però, di fronte allo strapotere di Gervinho si deve inchinare al 7’ quando un Maicon trasformatosi in bomber d’area di rigore piazza l’1-0. Non c’è pace per Montella, surclassato in ogni angolo di campo. Il raddoppio per i giallorossi, infatti, sembra nell’aria con Gervinho ancora e De Rossi di testa. Poi si desta la Fiorentina che prima mette paura a De Sanctis con Pepito Rossi e poi capitola con la bomba di Vargas servito da Tomovic che finalizza al meglio un’azione personale. Il primo tempo si chiude così sul pari e con i due tecnici che tornano negli spogliatoi pensierosi.

La ripresa vede ancora le due squadre affrontarsi senza paura alcuna, ma con gli ospiti decisamente più in palla. Garcia prova la scossa e lancia, anzi rilancia Mattia Destro (in campo dopo un lunghissimo infortunio e tante peripezie) che prende il posto di Florenzi. Le formazioni, tuttavia, si allungano e prima Aquilani si mangia un gol praticamente fatto e sul rovesciamento di fronte ecco due occasionissime prima con il tandem Gervinho-Ljajic e poi col palo di Strootman. Il pressing pesante della Roma porta al gol proprio Destro che in un batter di ciglia vede dileguarsi davanti a sé un periodo nerissimo.

La Fiorentina, però, non molla e Pasqual esalta De Sanctis che in volo toglie la palla dal sette. Da qui al finale nessuno si risparmia. Il risultato resta inchiodato sul 2-1 e l'Olimpico può esplodere.

LE PAGELLE:

Gervinho 7,5 Chiude il tabellino con due assist, ma sarebbero due gol perché fa tutto lui. E' un mostro nella velocità e nello spezzare le gambe alla difesa viola. E' una spanna sopra gli altri.

Destro 7 Come dire... "veni, vidi, vici". Finisce il suo calvario nel migliore dei modi con un gol e con l'applauso caloroso di tutto lo stadio quando il suo allenatore lo sostituisce.

Maicon 7 Sembra quello dell'Inter. Grintoso e "cattivo". Sembra un Inzaghi dei bei tempi quando si piazza sotto la porta per cercare il gol.

Ljajic 5 Dopo la bufera estiva e l'approdo nella capitale, avrebbe sicuramente voluto dare di più. Ma la sua rimane una prestazione opaca.

Rossi 5,5 Un paio di occasioni ma, alla fine, poco altro. Non in giornata.

Vargas 6 Bellissimo il suo gol, una bomba che difficilmente De Sanctis scorderà. Poi, però, svanisce assorbito dal gioco di una Fiorentina in affanno.

ROMA-FIORENTINA 2-1

Roma (4-3-3): De Sanctis 7; Maicon 7, Benatia 6,5, Castan 6, Dodò 6; Pjanic 5,5, De Rossi 6, Strootman 6,5; Florenzi 5,5 (13' st Destro 7, 45' st Bradley sv), Ljajic 5 (27' st Taddei 6), Gervinho 7,5. A disp.: Skorupski, Lobont, Burdisso, Romagnoli, Ricci, Torosidis, Jedvaj, Marquinho, Borriello, Totti. All.: Garcia 7

Fiorentina (4-3-3): Neto 6,5; Tomovic 6,5, Rodriguez 6, Savic 6, Pasqual 6,5; Ambrosini 6 (34' st Joaquin sv), Aquilani 5,5 (28' st Pizarro 6), Borja Valero 6; Cuadrado 6, Rossi 5,5, Vargas 6 (41' st Matos sv). A disp.: Munua, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Alonso, M. Fernandez, Ilicic, Rebic, Wolski, Olivera. All.: Montella 6

Arbitro: Orsato

Marcatori: 7' Maicon (F), 29' Vargas (F), 22' st Destro (R)

Ammoniti: Ambrosini (F), Rodriguez (F), Pjanic (R), De Sanctis (R), Neto (F), Destro (R), Castan (R), Cuadrado (F)

Espulsi: 43' st Pjanic per doppia ammonizione