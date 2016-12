Tgcom24 >

Sport >

Serie A: la Roma batte 1-0 l'Udinese al Friuli e fa 9 su 9 27 ottobre 2013 Serie A: la Roma batte 1-0 l'Udinese al Friuli e fa 9 su 9 Decide un gol di Bradley al 37' della ripresa. Eguagliata la Juve di Capello nel 2006 Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:36 - Inarrestabile la corsa della Roma, che va a vincere 1-0 a Udine eguagliando il record di nove successi al via stabilito dalla Juve sul campo nel 2006. Il gol vittoria arriva al 37' della ripresa con Bradley, appena entrato in campo, quando erano in 10 per espulsione di Maicon per doppia ammonizione. Rammarico per i friulani, fino a quel momento più pericolosi: palo di Muriel, salvataggio sulla linea di Castan e occasionissima per Di Natale.

E' una Roma inarrestabile. A Udine soffre, rischia di capitolare due volte nel primo tempo, resta in dieci per il rosso a Maicon e alla fine trova il gol vittoria che la consegna agli annali: perché nove successi nelle prime nove uscite è un record riuscito solo alla Juve di Capello nel 2006. In una giornata meno brillante delle altre, i giallorossi orfani del suo faro riescono comunque a conquistare tre punti pesantissimi e a tenere a distanza le rivali. Un segno di grande maturità, con la porta di De Sanctis violata solo una volta.



LA PARTITA

Due assenze pesantissime per la Roma, che deve fare a meno di Gervinho ma soprattutto di capitan Totti. Al loro posto Rudi Garcia schiera dal primo minuto Borriello e Ljajic nel tridente d'attacco con Florenzi. Nell'Udinese c'è Muriel alle spalle di Totò Di Natale. Partita difficile per la Roma, che fin da subito deve vedersela con un'Udinese molto aggressiva: pressing alto e contropiede micidiale le armi degli uomini di Guidolin. E già al 3' i giallorossi rischiano moltissimo: bella azione di Muriel che dal limite dell'area calcia sul secondo palo e lo colpisce in pieno. L'attaccante colombiano è indiavolato e quanto parte sono dolori: l'unico modo per fermarlo è il fallo, ne sa qualcosa Maicon, che viene anche ammonito. Stessa sorte per De Rossi, che però aveva preso palla piena: errore di Bergonzi e non è l'unico. Sempre Muriel fa un gran lavoro sulla sinistra e poi serve a centro area Di Natale, che però tira debolmente e l'ex De Sanctis (beccato dal pubblico) blocca senza problemi. Dal canto suo la Roma sviluppa il gioco soprattutto sulle fasce: manca l'inserimento dei centrocampisti e allora ci pensano Maicon da una parte e Balzaretti dall'altra a dare rifornimento di palloni agli attaccanti. E proprio su un traversone del 42 giallorosso, Borriello sale in cielo e di testa costringe Kelava al salvataggio sulla traversa. Al 38' la seconda occasionissima dei padroni di casa: gran palla di Pereyra per Gabriel Silva e Castan che con una rovesciata sulla linea salva la propria porta. Il primo tempo si chiude con i tentativi di Pjanic su punizione e di Maicon e con le proteste dei giallorossi per la seconda ammonizione negata a Muriel.



Via alla ripresa con gli stessi 22 e la Roma sembra avere piglio diverso: ci provano senza fortuna prima Ljajic e poi Pjanic il cui tiro viene deviato. Sempre attivissimo Maicon che però al 21' la combina grossa rimediando il secondo giallo per fallo su Badu: espulso. Dopo aver fatto entrare Marquinho al posto di uno spento Florenzi, Rudi Garcia inserisce Torosidis per Pjanic. In 10 contro 11 gli ospiti pensano a questo punto soprattutto a non scoprirsi. Al 24' però altra grossa opportunità per i friulani, con Di Natale che approfitta di un erroraccio difensivo dei giallorossi e spara fuori. Entra anche Bradley per Borriello: ed è proprio il nuovo entrato che mette la firma al successo giallorosso con un piatto dal limite su servizio di Strootman. Ci prova Basta ma non c'è più tempo.



LE PAGELLE

Muriel 7 - Nel primo tempo fa impazzire la difesa giallorossa. Un palo dopo 3', subito altro contropiede velenoso e gran palla per Di Natale. Nella ripresa si spegne.



Castan 7 - Il salvataggio in rovesciata sulla linea su conclusione di Gabriel Silva ha del miracoloso. I clienti sono insidiosi ma se la cava bene come al solito.



Bradley 7 - Entra e firma il gol della vittoria storica con un tiro di precisione assoluta. Cosa volere di più.



Di Natale 6 - Non è il Totò scoppiettante che conosciamo. Poteva fare meglio su quella splendida palla di Muriel: ne viene fuori un tiro non da lui.



Florenzi 5,5 - Prestazione sottotono rispetto ai suoi standard. Molto più attivi i suoi compagni di reparto.



Maicon 5,5 - Sembra tornato il brasiliano dei tempi migliori. Spinge tantissimo sulla sua fascia, sforna cross insidiosi e cerca anche il gol da posizione impossibile. Poi rovina tutto facendosi espellere per doppia ammonizione.IL TABELLINO

Udinese-Roma 0-1

Udinese (3-5-2): Kelava 6; Heurtaux 6 (31' st Basta sv), Danilo 6, Naldo 6; Pereyra 5,5, Pinzi 6, Badu 6, Lazzari 5,5 (40' st Maicosuel sv), Gabriel Silva 6; Muriel 7 (45' st Ranegie sv), Di Natale 6. A disposizione: Benussi, Brkic, Bubnjic, Widmer, Douglas Santos, Allan, Merkel, Bruno Fernandes, Lopez. All.: Guidolin 6

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 5,5, Benatia 6,5, Castan 7, Balzaretti 6,5; Pjanic 6,5 (23' st Torosidis 6), De Rossi 6,5, Strootman 7; Florenzi 5,5 (16' st Marquinho 6), Borriello 6,5 (33' st Bradley 7), Ljajic 6,5. A disposizione: Skorupski, Lobont, Jedvaj, Burdisso, Romagnoli, Dodò, Taddei, Caprari, Ricci. All.: Garcia 7.

Arbitro: Bergonzi

Marcatori: 37' st Bradley

Ammoniti: Muriel, Heurtaux, Pinzi, Pereyra (U), De Rossi, Florenzi, Marquinho (R)

Espulsi: 22' Maicon st (R) per doppia ammonizione