Serie A: la Roma attende il Cagliari per la vetta

12:30 - Ieri lo squillo della Juventus, oggi la Roma vuole tornare in testa. Per farlo, però, gli uomini di Garcia dovranno battere nel posticipo della 13esima giornata di Serie A il Cagliari in un Olimpico dal campo appesantito per l'impegno della Nazionale di rugby con l'Argentina di sabato. L'infermeria si sta svuotando in casa giallorossa: tornano a disposizione giocatori come Gervinho e Benatia, punti fermi della Roma dei 9 successi consecutivi.

Rudi Garcia è pronto ad inserire i due giocatori dal primo minuto. L'ivoriano farà parte del tridente formato da Florenzi e da Ljajic in versione 'falso nueve'. Torna in panchina Destro, dopo 6 mesi di stop per infortunio. L'ex attaccante del Siena è pronto ad entrare in campo per offrire una soluzione offensiva diversa al tecnico francese. Niente da fare invece per Balzaretti: al suo posto ci sarà Dodò.

All'Olimpico, però, arriva un Cagliari reduce dal bel successo per 2-1 sul Torino con una doppietta su punizione di Daniele Conti, capitano rossoblù con la Roma nel cuore. Il tecnico Lopez dovrà però fare a meno di Radja Nainggolan, squalificato per una giornata e degli infortunati Agazzi e Perico. L'unico ballotaggio è quello tra Ekdal e Eriksson per sostituire in mezzo al campo il giocatore belga.

Le probabili formazioni di Roma-Cagliari:

Roma (4-3-3): De Sanctis; Maicon, Benatia, Castan, Dodò; Pjanic, De Rossi, Strootman; Florenzi, Ljajic, Gervinho. All.: Garci

Cagliari (4-3-1-2): Avramov; Pisano, Rossettini, Astori, Murru; Dessena, Conti, Ekdal; Cossu; Sau, Ibarbo. All.: Lopez