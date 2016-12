Serie A, la moviola di Inter-Milan

23:11 - Inter-Milan, arbitro Mazzoleni

Grave errore del direttore di gara per il "doppio fallo" di Zapata su Palacio che nega ai nerazzurri un rigore netto. Il rossonero prima tocca il ginocchio dell'attaccante e poi colpisce il piede. Altri due episodi negativi per l'arbitro sono il gomito largo di Guarin su Bonera e al 44' il fallaccio di Muntari su Jonathan. Entrambi gli interventi avrebbero meritato il cartellino rosso. Nel secondo tempo Nagatomo colpisce con braccio in area di rigore: quindi espulsione e rigore. Ma Banti, a due passi, non vede. Il gol di Palacio sarebbe stato da annullare se Nagatomo avesse toccato la palla. Infine, giusto il rosso a Muntari.