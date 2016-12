Serie A, la Juventus travolge 4-0 il Catania

10:07 - La Juve travolge il Catania e si porta momentaneamente a -2 dalla Roma capolista. I bianconeri passano in vantaggio al 27': conclusione di Vidal e deviazione fortuita di Guarente che non lascia scampo ad Andujar. Il raddoppio arriva al 33' grazie a una splendida punizione di Pirlo. Nella ripresa Tevez, su assist di Llorente, firma al 66' il 3-0 dopo aver dribblato il portiere avversario, e al 71' Giovinco serve a Bonucci la palla del definitivo 4-0.

LA PARTITA

Il ko incredibile di Firenze e quello immeritato di Madrid sono superati. Incidenti di percorso, sberle che non erano mancate nemmeno nelle due stagioni tricolori. La Juve ha ripreso a marciare, e nel giro di tre giorni ha conquistato due vittorie casalinghe contro Genoa e Catania. Avversari non irresistibili potranno obiettare i critici. Ma proprio contro simili rivali, e non era affatto scontato, la Juve ha mostrato di non volere abdicare in favore di Roma o Napoli. La fame e il furore agonistico, dopo due scudetti, non sono svaniti. Alcune pause durante i 90' i bianconeri tuttavia se le concedono. Su questo aspetto 'psicologico' Conte, che può essere soddisfatto per le prestazioni di giocatori poco impiegati come De Ceglie o entrati a match in corso come Giovinco, evidentemente dovrà ancora 'lavorare'. L'impressione è di una Juve a tratti consapevole, troppo consapevole, dei propri mezzi e della propria superiorità sulle altre e che quindi si culla sugli allori. Nel momento in cui però decide di spingere e di 'chiudere' la pratica non ce n'è davvero per nessuno e la prova di forza odierna è la conferma. Tra le mura amiche la vecchia Signora è implacabile: 5 vittorie in 5 partite (900esima vittoria interna in Serie A). Ne sa qualcosa il Catania di De Canio. Per buona parte della prima frazione i siciliani hanno tenuto bene il campo sfiorando anche il vantaggio. Subita la rete di Vidal si sono spenti e hanno dovuto soccombere. I punti salvezza vanno naturalmente ricercati altrove, e tuttavia qualche buona indicazione la sfida di Torino l'ha certamente data. Keko ad esempio merita più spazio, mentre in difesa le assenze di Spolli e Bellusci si sono fatte sentire, soprattutto nei secondi 45' quando la Juve ha dilagato.

I padroni di casa già al 1' si presentano dalle parti di Andujar: combinazione tra Llorente e Tevez e destro dell'argentino alto di poco. L'Apache sette minuti più tardi non riesce a dare forza alla sua conclusione su lancio di Bonucci. Superata la pressione iniziale dei bianconeri, il Catania inizia a mettere il naso fuori dalla propria metà campo spaventando lo Juventus Stadium. Per ben due volte Chiellini deve salvare i compagni. Prima impedisce a Keko di presentarsi davanti a Buffon, e poi smorza una conclusione di Bergessio al termine di un contropiede degli etnei. I pericoli corsi fanno infuriare Conte che già al 15' manda a scaldare Ogbonna e Pogba. Ad aumentare l'arrabbiatura del tecnico una serie di errori in fase di impostazione e una certa svagatezza dei suoi, molli e deconcentrati. Nel framgente di gara più difficile i padroni di casa passano: conclusione non irresistibile di Vidal, deviazione fortuita di Guarente e palla in fondo alla rete. La partita finisce qui perchè i campioni d'Italia ricominciano a spingere sull'acceleratore e trovano il raddoppio con Pirlo al 33'. L'ex milanista è autore di uno splendido calcio di punizione sul quale Andujar non può fare nulla. I bianconeri non si accontentano e continuano ad attaccare spinti da un Tevez scatenato. Nella ripresa il copione rimane identico. I torinesi, dopo una traversa di Marchisio, vanno ancora a segno al 66' con il loro uomo migliore, Carlitos Tevez, abile ad evitare Andujar e depositare a porta vuota. A risultato acquisito Conte concede spazio a Giovinco che, appena entrato, serve a Bonucci l'assist per il 4-0. La Formica Atomica potrebbe arrotondare ulteriormente il punteggio: Andujar gli nega più volte la gioia del gol. Juve di nuovo in campo sabato a Parma per proseguire l'inseguimento alla Roma capolista, ora lontana 2 punti in attesa della gara di giovedì sera contro il Chievo. Per il Catania un altro impegno proibitivo sul campo del Napoli. L'avventura di De Canio si preannuncia decisamente in salita.

LE PAGELLE

Tevez 7,5 - Sesto gol in dieci partite per l'Apache. A Manchester, sponda City, forse si staranno mangiando le mani per averlo ceduto. Probabilmente anche al Milan, che avrebbe potuto acquistarlo nel gennaio del 2012. Fin da subito si capisce che è scatenato, e lo rimane anche quando i compagni per dieci minuti perdono la bussola. Si procura la punizione del 2-0 e firma il 3-0 con un guizzo dei suoi. Top player

Chiellini 7 - Partita di sostanza e soprattutto di grande attenzione. Decisivi due suoi interventi nella prima frazione. Nel secondo tempo rimedia a una sbavatura di Bonucci. Implacabile.

Marchisio 7- Buone notizie per Cesare Prandelli: Marchisio è tornato ad essere uno dei migliori centrocampisti del campionato. Da quantità e qualità alla mediana bianconera. Il periodo grigio dopo il rientro dall'infortunio è ormai alle spalle.

Caceres 5,5 - Conte si infuria con lui per un movimento errato che contribuisce a dare il via a un contropiede degli ospiti. In difficoltà con Keko. Insieme a Bonucci (6) commette alcune ingenuità.

Keko 6,5 - De Canio lo butta nella mischia dal primo minuto e lo spagnolo ripaga la scelta facendo soffrire Caceres nel primo tempo. Ottimi mezzi tecnici e velocità. Una delle poche note liete nella serata del Catania.



IL TABELLINO

JUVENTUS-CATANIA 4-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Caceres 5,5, Bonucci 6, Chiellini 7; Isla 5,5, Vidal 6 (15' st Pogba 6), Pirlo 6,5, Marchisio 7, De Ceglie 6,5; Tevez 7,5 (22' st Giovinco 6,5) , Llorente 6,5 (27' st Motta sv). A disp.: Storari, Rubinho, Barzagli, Ogbonna, Peluso, Padoin, Asamoah. All.: Conte 7

Catania (3-4-1-2): Andujar 6; Rolin 5,5 (23' st Capuano sv ), Legrottaglie 5,5, Gyomber 6; Alvarez 5,5, Almiron 5,5, Guarente 5, Biraghi 6 (1' st Castro 5,5); Keko 6,5; Petkovic 5,5 (20' st Maxi Lopez sv), Bergessio 5,5. A disp.: Frison, Ficara, Freire, Leto, Tachtsidis, Izco. All. De Canio 5,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 27' Vidal (J), 33' Pirlo (J), 21' st Tevez (J), 26' st Bonucci (J)

Ammoniti: Pirlo, Chiellini (J)

Espulsi: Guarente (C) per doppia ammonizione