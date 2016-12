Serie A: la Fiorentina cerca il rilancio col Verona sotto gli occhi di Batigol

10:58 - Quanti bomber a Firenze. Nel monday night della 14.esima giornata di Serie A, al Franchi, va in scena la sfida tra Fiorentina e Verona: c'è il presente, Pepito Rossi, e ci sono anche due eroi del passato. Innanzitutto Luca Toni, che torna in Toscana da protagonista dopo il sofferto addio estivo; ma la guest star della serata sarà Gabriel Omar Batistuta. Il Re Leone ha accettato l'invito dei Della Valle e assisterà alla sfida dalla tribuna.

Firenze riabbraccia dunque l'attaccante argentino, che in maglia viola ha messo a segno 207 gol prima del traumatico addio del 2000 e nella mattina di lunedì entrerà nella Hall of Fame del calcio italiano. Ma Montella vuole concentrarsi soprattutto sulla partita per non rovinare la festa: dopo la sconfitta di Udine e lo scialbo pareggio di Guimaraes, la Fiorentina vuole ripartire contro il Verona per agganciare l'Inter al quarto posto. Gli scaligeri, dal canto loro, devono riscattare l'amara sconfitta nel derby contro il Chievo: in caso di successo scavalcherebbero proprio i viola al quinto posto. E sarebbe l'ennesima soddisfazione di questo strepitoso avvio di campionato.