Serie A: la Fiorentina batte 2-1 la Sampdoria, doppietta di Giuseppe Rossi

10:49 - Al Franchi successo per 2-1 della Fiorentina sulla Sampdoria. Protagonista della vittoria dei Viola Giuseppe Rossi, autore di una doppietta al 10' su rigore concesso per fallo di Berardi su Aquilani e al 17' con una perla di sinistro. Nella ripresa, quando la squadra di Montella cala il ritmo, i blucerchiati accorciano le distanze con Gabbiadini ma non basta. La Fiorentina è quinta a 24 punti, Samp nel baratro e Delio Rossi con le valigie in mano.

LA PARTITA

Fiorentina motivatissima e carica dopo il successo di San Siro sul Milan e il passaggio ai sedicesimi di Europa League. Montella lascia in panchina Pizarro, reduce da un fastidio muscolare, e schiera titolare Mati Fernandez nel centrocampo a tre con Borja Valero e Aquilani. In avanti torna Pepito Rossi: al suo fianco Joaquin e Cuadrado. Nella Samp Delio Rossi, che torna al Franchi un anno e mezzo dopo il terribile litigio con Ljajic e viene applaudito dai suoi ex tifosi, schiera Gabbiadini e non Pozzi in attacco a far coppia con Eder e inserisce Gentsoglou nel centrocampo a cinque.



Primo tempo dominato in lungo e in largo dalla Fiorentina e con un protagonista assoluto in campo: Giuseppe Rossi. Pepito prima firma il vantaggio della Viola al 10' su rigore concesso per fallo di Berardi su Aquilani e dopo 7' realizza il raddoppio con uno splendido sinistro a giro che si infila all'incrocio dei pali. Una perla da applausi e sono undici i centri in campionato. E in tribuna Andrea Della Valle sgrana gli occhi si frega le mani. Timidissima la reazione da parte dei blucerchiati dopo il tremendo uno-due, che si esaurisce con una conclusione altissima di Eder, un tiro a lato di Gabbiadini e un tentativo fuori di un soffio di Obiang verso lo scadere del tempo. Troppo poco per sperare di rimettere in piedi la partita. Dal canto suo la Viola continua ad attaccare e a macinare bel gioco, con Cuadrado che semina gli avversari con finte di corpo e di gambe e smista palloni che è una meraviglia. Pepito ci prova ancora ma il suo tiro viene deviato in angolo.



Via alla ripresa e dopo 7' Delio Rossi fa il primo cambio: fuori Gentsoglou, che un attimo prima si becca un'ammonizione per fallo su Cuadrado, dentro il più offensivo Wszolek. Ma la partita è sempre in mano agli uomini di Montella, alla ricerca del terzo gol. Pepito non ci arriva su un cross pennellato dalla sinistra di Pasqual, poi un ottimo intervento di Da Costa dice 'no' a Mati Fernandez. Montella inserisce Vargas per Joaquin. Calano i ritmi della partita ma a sorpresa c'è il gol della Samp. A riaprire i giochi è Gabbiadini su servizio di Eder. E a questo punto gli uomini di Delio Rossi iniziano a giocare e a far venire i brividi alla Viola e agli spettatori sugli spalti. Wszolek dal limite la mette fuori di pochissimo e Pozzi, entrato per Gabbiadini, di testa manda a lato di un niente. Finisce 2-1 e la Viola tira un sospiro di sollievo. Sveglia tardiva per la Samp, sempre più giù.



LE PAGELLE

Rossi 8 - Altra doppietta che lo fa volare nella classifica marcatori. Di questo passo ci chiediamo a quanti gol arriverà... Freddissimo sul rigore, capolavoro di tecnica e precisione in occasione del raddoppio.



Cuadrado 7,5 - Ancora una prestazione superlativa per il gioiello colombiano, che fa gola a tante squadre. Incontenibile con i suoi dribbling ubriacanti, fa venire il mal di testa ai difensori blucerchiati.



Borja Valero 7 - Si mette subito in luce, lasciando sul posto un paio di difensori della Samp. E lo farà per tutta la partita. Un paio di passaggi all'indietro da brividi ma è un nulla rispetto alla tanta qualità e quantità in mezzo al campo.



Gabbiadini 6 - Il suo gol, che arriva da un bel taglio su passaggio di Eder, risveglia le speranze della Samp nel finale.



Berardi 5 - Commette un fallo ingenuo su Aquilani che non sfugge all'arbitro Damato e costa il rigore dell'1-0 per la Viola. Esce dopo un quarto d'ora della ripresa.



IL TABELLINO

Fiorentina-Sampdoria 2-1

Fiorentina (4-3-3): Neto 6; Tomovic 6, Rodriguez 6,5, Savic 6, Pasqual 6,5; Aquilani 6,5, Borja Valero 7, Mati Fernandez 7 (39' st Vecino sv); Cuadrado 7,5 (34' st Rebic sv), Rossi 8, Joaquin 6,5 (24' st Vargas 6). A disposizione: Munua, Roncaglia, Compper, Alonso, Wolski, Ilicic, Pizarro, Matos. All.: Montella 7.

Sampdoria (3-5-2): Da Costa 6; Mustafi 5,5, Palombo 5, Regini 5; De Silvestri 5, Obiang 5,5, Krsticic 5, Gentsoglou 5 (7' st Wszolek 6), Berardi 5 (10' st Gavazzi 6); Gabbiadini 6 (39' st Pozzi sv), Eder 5,5. A disposizione: Fiorillo, Renan, Fornasier, Poulsen, Eramo, Soriano, Bjarnason, Tozzo, Petagna. All.: Rossi 5.

Arbitro: Damato

Marcatori: 10' rig., 17' Rossi (F), 29' st Gabbiadini (S)

Ammoniti: Berardi, Gentsoglou, Mustafi, Eder (S)

GLI HIGHLIGHTS