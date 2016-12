Serie A: l'Udinese riparte, Sassuolo battuto 2-1

00:18 - Una rete di Muriel nella ripresa regala all'Udinese i tre punti in casa del Sassuolo. I bianconeri vincono 2-1 e tornano al successo dopo le due sconfitte consecutive contro Milan e Roma. La squadra di Guidolin sblocca il risultato al 18' con Di Natale, a segno su rigore, Zaza illude i padroni di casa firmando il pari al 25' ma al 56' arriva la zampata decisiva del colombiano. In classifica l'Udinese sale a 13 punti, Sassuolo inchiodato a 6.

LA PARTITA

I due allenatori optano per un modulo pressoché identico: il Sassuolo scende in campo con il 3-5-1-1 (Missiroli gioca in appoggio all’unica punta Zaza) mentre il tecnico dei bianconeri Guidolin sceglie il 3-5-2 e si affida là davanti al solito eterno Di Natale. Le prime fasi di gioco sono poco scoppiettanti, le due formazioni si studiano, poi le occasioni cominciano a fioccare: Lazzari ci prova al 10’ con un sinistro deviato in calcio d’angolo, i neroverdi rispondono con Zaza al 16’ ma il tentativo di sfondamento dell’attaccante viene neutralizzato da Brkic. Passa un minuto e la partita si sblocca: Ziegler atterra ingenuamente in area Basta, l’arbitro assegna agli ospiti il calcio di rigore e Di Natale, spiazzando Pegolo, sigla la rete numero 180 in serie A. I padroni di casa, tuttavia, non ci stanno e pareggiano al 25’: su un lancio dalle retrovie Danilo e soprattutto Naldo sono poco reattivi, Zaza li anticipa e fulmina Brkic con un potente sinistro. Il primo tempo non regala altre emozioni, le due squadre tirano il fiato e si arriva così all’intervallo.



La ripresa è decisamente più frizzante, entrambe le squadre puntano all’intera posta in palio: ci provano Laribi e Muriel dalla distanza, ma in entrambi i casi il portiere non corre pericoli. Al 56’, tuttavia, le zebre piazzano la stoccata decisiva: Pereyra recupera palla a centrocampo, porta a spasso la difesa e serve a Muriel un cioccolatino di assist, che il colombiano (fino a li impalpabile) non può non sfruttare. Il destro del numero 9 è perfetto e Pegolo non ci può arrivare. Il Sassuolo passa al modulo 3-4-3, ma rischia di incassare il terzo gol al 71’: Naldo, su cross di Allan, colpisce bene di testa, ma Pegolo salva di istinto con i piedi. Sul ribaltamento di fronte è invece il Sassuolo a mancare di un soffio il 2-2: Ziegler effettua un bel traversone dalla sinistra, Zaza calcia al volo con il mancino ma Brkic devia in angolo con un tuffo spettacolare. Il bomber, tuttavia, commette una sciocchezza incredibile facendosi espellere all’81’ per una brutta entrata su Gabriel Silva: nonostante tutto il Sassuolo, pur con l’uomo in meno, continua a premere alla ricerca del pareggio. All’88’ Brkic para da campione una punizione di Floro Flores, poi in pieno recupero compie un’altra parata inverosimile alzando in corner un tiro ravvicinato a botta sicura di Marrone. Dopo cinque minuti di recupero la partita finisce e l’Udinese può fare festa. Nel prossimo turno il Sassuolo farà visita alla Sampdoria, mentre l’Udinese ospiterà al Friuli l’Inter.







IL TABELLINO

Sassuolo-Udinese 1-2

Sassuolo (3-5-1-1): Pegolo 6; Antei 6,5, Bianco 6, Acerbi 6; Schelotto sv (18' st Gazzola 5,5), Kurtic 5 (15' st Floro Flores 6), Marrone 5,5, Laribi 6 (29' Berardi 6,5), Ziegler 5,5; Missiroli 5,5; Zaza 5. A disposizione: Pomini, Rosati, Pucino, Longhi, Gazzola, Rossini, Chibsah, Magnanelli, Farias, Masucci. All. Di Francesco 5

Udinese (3-5-2): Brkic 7,5; Naldo 4,5, Danilo 5, Domizzi 6; Basta 6 (37' Heurtaux sv), Pereyra 6, Allan 6, Lazzari 5 (9' st Pinzi 6), Gabriel Silva 6; Muriel 6,5 (26' st Badu sv), Di Natale 6. A disposizione: Kelava, Bubkjic, Ranegie, Nico Lopez, Jadson, Douglas, Widmer, Fernandes, Merkel. All. Guidolin 6,5.

Arbitro: Pinzani

Marcatori: 18' rig. Di Natale (U) 24' Zaza (S), 10' st Muriel (U)

Ammoniti: Ziegler, Floro Flores (S), Pinzi, Allan, Domizzi (U)

Espulsi: 35' st Zaza (S) per fallo su Gabriel Silva