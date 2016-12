Serie A: Juventus-Udinese 1-0, i bianconeri salgono a +3 sulla Roma

08:48 - Un gol di Llorente in pieno recupero regala alla Juve tre punti d'oro, che la spingono a +3 sulla Roma. A Torino, nel posticipo della 14.ma giornata contro l'Udinese, la squadra di Conte vince 1-0 al termine di una gara sofferta. I friulani sfiorano più volte la rete con Di Natale, che sulla sua strada trova un ottimo Buffon. Nel finale, al 91', un colpo di testa dell'attaccante spagnolo fa esplodere lo Juventus Stadium.



LA PARTITA

Comincia a mettersi davvero male per tutti. Dopo essere balzata in testa la scorsa settimana, la Juve approfitta del quarto pareggio della Roma, vince la sesta partita di fila e allunga al comando, salendo a +3 sui giallorossi. Comincia a mettersi male, per le rivali, perché la banda di Conte porta a casa una partita complicatissima, nella quale rischia di andare sotto e dove fatica a creare grosse occasioni. Sono tre punti che pesano, arrivati ancora una volta (sesta consecutiva) senza subire reti e, questa volta, con un gol in pieno recupero. Indice del carattere di questa squadra, che dal k.o. di Firenze (20 ottobre) ha macinato 18 punti (13 gol fatti e zero subìti) e, soprattutto, ne ha rubati 8 alla Roma.



Per un tempo la Juve sbatte ripetutamente contro lo specchio creato da Guidolin, che propone un 3-5-1-1 ben organizzato e sempre pronto a ripartire. Senza Asamoah (squalificato) e ancora priva di Lichtsteiner (dentro al 13' della ripresa), la Juve fatica a esprimersi sulle fasce, dove De Ceglie e Padoin non riescono mai a creare superiorità numerica. Gli uomini di Conte sono così costretti ad agire perennemente per vie centrali, cosa che nei primi 25 minuti, comunque, manda abbastanza in crisi il pacchetto arretrato friulano. Tevez e Llorente, a turno, si abbassano sulle trequarti e liberano lo spazio per gli inserimenti di Marchisio (soprattuto) e Vidal (oggi un po' più bloccato). All'8' il centrocampista azzurro gioca di sponda per Tevez, che trova l'ottima risposta di Brkic. Si replica al 19', quando Llorente serve in area l'Apache che, però, non riesce a finalizzare (conclusione deviata in corner). La Juve, che dal 14' deve rinunciare a Pirlo per infortunio (al suo posto entra Pogba), gestisce la partita ma non riesce a prenderla in mano, perché l'Udinese, terribilmente velenosa, è sempre pronta a colpire al primo errore. Come al 29', quando Bonucci sbaglia un retropassaggio a Buffon e si fa soffiare palla da Di Natale, che prova a segnare con un pallonetto sventato dal portiere. La Juve si spaventa e arretra il proprio baricentro, chiudendo il primo tempo senza pungere.



Dagli spogliatoi, probabilemente dopo una sfuriata di Conte, esce una squadra decisamente più affamata. De Ceglie spinge a sinistra, i centrocampisti aggrediscono alti e le punte cominciano a muoversi come piace al tecnico. L'Udinese, però, è sempre viva, così come Di Natale, che al 53' calcia a botta sicura da pochi passi trovando l'opposizione di uno strepitoso Buffon. I friulani ci provano in contropiede, mentre la Juve continua ad attaccare senza però mai trovare il pertugio giusto per sfondare. Quagliarella, entrato al posto di De Ceglie, spara dalla distanza a tre minuti dal termine ma trova l'ennesima parata di Brkic, imbattibile fino al 90'. Al primo minuto di recupero, poi, Llorente mette la testa su un tiro sporco di Lichtsteiner e manda la Signora a +3 sulla Roma, per la prima fuga stagionale. Prima della sosta i bianconeri dovranno affrontare Bologna, Sassuolo e Atalanta: a sensazione, il Natale di Conte è appena cominciato.

LE PAGELLE



Buffon 7,5 - Impegnato ripetutamente dall'Udinese, risponde con una sicurezza da fuoriclasse. Compie due miracoli su Di Natale, in campionato non prende gol da 550 minuti.



Llorente 7 - Sta benissimo fisicamente e si vede. A dispetto della stazza, si muove quanto Tevez e offre sponde sempre intelligenti. Si destreggia alla grande con la palla tra i piedi, poi di testa decide la partita.



Pogba 5,5 - Entra in campo al posto di Pirlo dopo nemmeno un quarto d'ora, ma in partita non entra praticamente mai. Lento e statico, offre una delle peggiori prestazioni stagionali.



Padoin 5 - Timidissimo e con poca energia. Limita la squadra, che in fase d'attacco non può mai sfruttare la fascia destra. Altra occasione fallita.



Di Natale 7 - Da solo tiene in piedi l'attacco dell'Udinese. Tanto movimento e tocchi di gran classe, non segna perché davanti a sé trova un infinito Buffon.



Basta 5,5 - Prosegue l'involuzione di questo giocatore, che negli ultimi anni aveva catturato l'attenzione dei grandi club. Non salta più l'uomo e non è più in grado di coprire l'intera fascia.

IL TABELLINO



JUVENTUS-UDINESE 1-0

Juventus (3-5-2): Buffon 7,5; Barzagli 6,5, Bonucci 5,5, Chiellini 6; Padoin 5 (13' st Lichtsteiner 6) , Vidal 6, Pirlo sv (14' Pogba 5,5), Marchisio 6, De Ceglie 6 (31' st Quagliarella 6); Tevez 6, Llorente 7.

A disp.: Storari, Rubinho, Motta, Peluso, Caceres, Ogbonna, Vucinic, Quagliarella. All.: Conte 6

Udinese (3-5-1-1): Brkic 6,5; Heurtaux 6, Danilo 6, Domizzi 6; Basta 5,5, Pereyra 6 (43' st Maicosuel sv), Allan 6, Lazzari 6,5, Gabriel Silva 6,5; Bruno Fernandes 6,5 (16' st Badu 6); Di Natale 7.

A disp.: Kelava, Scuffet, Bubnjic, Mlinar, Naldo, Douglas, Jadson, Widmer, Pinzi, Maicosuel, Zielinski, Lopez. All.: Guidolin 6,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 46' st Llorente (J)

Ammoniti: Heurtaux (U); Llorente, Quagliarella (J)

Espulsi: -