Serie A: Juventus-Genoa 2-0, Vidal e Tevez stendono un super Perin

00:06 - Dopo due sconfitte tra campionato e Champions League, torna alla vittoria la Juventus di Antonio Conte e lo fa battendo in casa 2-0 il Genoa in una partita a senso unico. Grande protagonista del match il portiere rossoblù, Perin, autore di almeno quattro interventi miracolosi. Nulla ha potuto però sul rigore di Vidal che ha aperto le marcature (22') e sul sigillo capolavoro di Tevez al 35'. La Juventus resta così a -5 dalla Roma.

LA PARTITA

Chissà se almeno a fine partita un mezzo sorriso sarà scappato ad Antonio Conte. La settimana più difficile della sua carriera da allenatore juventino, dal punto di vista dei risultati ma non del gioco, è terminata con la bella vittoria sul Genoa, un 2-0 che non rispecchia fedelmente la differenza tra le due squadre in campo ben più ampia. Una partita vissuta sul filo della tensione e della massima concentrazione, quella richiesta dalla presidenza e pretesa ogni singolo istante dall'allenatore in panchina. Una macchina perpetua di consigli, ordini e indicazioni che hanno portato al risultato. E sì, sembra strano, ma che la Juventus non abbia preso gol può considerarsi una notizia.

L'andazzo in ogni caso era stato recepito dal primo all'ultimo essere umano presente nel raggio di 10 km da Venaria: Juventus all'assalto e Genoa costretto a giocare davanti alla propria area e in trincea. Lo stesso Gasperini con il 4-5-1 aveva lasciato intuire che la bandiera bianca era già pronta a essere issata. L'unico combattivo, forse all'oscuro di tutto, è stato Mattia Perin che ha vissuto una personalissima giornata di gloria contro il suo idolo Gigi Buffon, quello che la scorsa stagione lo consolò dopo i sei gol subiti in Pescara-Juventus. Se il risultato finale non ha assunto le sembianze di un set sull'erba di Wimbledon è solo perché l'estremo difensore di Latina ha saputo estrarre dal cilindro parate miracolose un po' su tutti: dall'uscita bassa su Llorente alla mano aperta su Pirlo, fino al doppio intervento su Tevez e Llorente nella ripresa.

Un copione già visto allo Stadium con i bianconeri colpiti nell'orgoglio da Fiorentina e Real Madrid che chiudono la pratica già nel primo tempo, pur tardando un po'. Tevez e Vidal sono in giornata super, col cileno che distrugge la traversa al 18' e infila la porta dal dischetto quattro minuti più tardi con un penalty contestato. L'assedio a Fort Apache però non poteva non prevedere il timbro dell'Apache, appunto, che arriva puntuale al 35' dopo un dribbling stretto in area e un diagonale sul secondo palo. Il resto è solo contorno, come quasi tutto il secondo tempo, buono solo ad aumentare l'autostima di Perin e mostrare un Pogba stranamente altezzoso nel divorarsi almeno un tris di prelibati palloni. Poco male, i tre punti arrivano lo stesso, anche se la doccia fredda arriva dal tabellone: lo 0-1 di Bradley per la Roma a Udine lascia la distanza dalla vetta invariata.

LE PAGELLE

Tevez 7,5 - Che Juventus sarebbe senza l'Apache. Semplice, farebbe più fatica a sbloccare partite del genere come accadeva nelle ultime stagioni. Con lui non si parte sempre 1-0, ma quasi. E' l'arma in più di tutto il campionato.

Gilardino 5,5 - E' l'unico che prova a fare qualcosa ma, onestamente, nulla può fare da solo contro la difesa juventina. Al 45' viene tolto per preservarlo dalla squalifica. Giusto per far capire la combattività del Genoa di Gasperini giunto a Torino.

Vidal 7 - Come il collega argentino può fare e fa la differenza in sfide come questa. Sfortunato nel centrare la traversa, ma freddo dal dischetto. In mezzo al campo è il padrone.

Perin 7 - Se il risultato non contasse sarebbe la sua domenica perfetta. Si rifà dell'umiliante prestazione dell'anno scorso pur uscendo sconfitto nuovamente. Questa volta i complimenti di Buffon gli varranno un sorriso sincero a trentadue denti.



IL TABELLINO

JUVENTUS-GENOA 2-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6,5; Isla 6, Vidal 7 (42' st Padoin sv), Pirlo 6,5, Pogba 6, Asamoah 6 (27' st De Ceglie 6); Tevez 7,5, Llorente 6,5 (30' st Giovinco 6). A disp.: Storari, Rubinho, Caceres, Ogbonna, Peluso, Motta, Marchisio. All.: Conte 7.

Genoa (4-5-1): Perin 7; Antonini 5,5, Portanova 6, Manfredini 5,5, Marchese 5; Vrsaljko 5,5, Biondini 5, Bertolacci 5 (34' st Centurion sv), Kucka 5,5, Antonelli 5 (1' st Fetfatzidis 5,5); Gilardino 5,5 (1' st Konate 5,5). A disp.: Donnarumma, Bizzarri, De Maio, Gamberini, Cofie, Sampirisi, Sturaro, Lodi, Stoian. All.: Gasperini 5.

Arbitro: Doveri

Marcatori: 23' rig. Vidal, 36' Tevez

Ammoniti: Tevez (J): Fetfatzidis (G)

Espulsi: nessuno