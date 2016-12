Serie A: Inter-Verona 4-2, nerazzurri quarti

12:33 - Vittoria interna e sorpasso in classifica per l'Inter di Mazzarri sul Verona di Mandorlini. I nerazzurri hanno rifilato un sonoro 4-2 agli scaligeri nell'anticipo della nona giornata di Serie A, riprendendosi il quarto posto in classifica. Inter subito avanti grazie all'autorete di Moras (9') raddoppiata da Palacio (12'). Martinho riapre i giochi (32'), ma Cambiasso (38') e Rolando (56') calano il poker prima del gol di Romulo (71') per il Verona.

LA PARTITA

Se era una reazione la richiesta della vigilia, Mazzarri è stato accontentato in tutto e per tutto. Ha impiegato dodici minuti l'Inter per chiudere la pratica Verona, sfruttando le debolezze della squadra di Mandorlini e capitalizzando al massimo, con rabbia e dedizione, gli errori degli scaligeri. Il 4-2 dice tutto, sigilla una vittoria meritata in una serata in cui tutto è girato nel verso giusto. Al contrario il Verona esce un po' ridimensionata, in partita solo per una decina di minuti dopo il momentaneo break di Martinho per l'1-2. Per il resto un atteggiamento troppo passivo nei confronti dell'Inter è stato pagato a caro prezzo, soprattutto sui corner.

Tre dei quattro gol subiti da Rafael infatti sono scaturiti da calcio d'angolo, a sottolineare la mancanza d'attenzione degli uomini di Mandorlini. Certo la fortuna non ha sorriso al Verona, ma si dice che aiuti gli audaci e di audace i gialloblù hanno avuto ben poco. Colpa della doccia ghiacciata di Jonathan già al 9' in collaborazione con Moras (suo il tocco che manda in porta il pallone destinato fuori e quindi l'autorete) e del rimpallo-gol con meta rugbistica di Palacio al 12', colpito - sempre da corner - dal rilancio del difensore per il raddoppio. Un uno-due che ha permesso all'Inter di giocare sul velluto con Guarin e Alvarez totali padroni del centrocampo. Solo due lampi per gli ospiti, con Toni e Martinho tra il 25' e il 32'. Il colpo di testa del primo non va a segno, mentre l'incursione solitaria del brasiliano ha il solo merito di illudere i suoi per cinque minuti. Il 2-1 infatti resiste fino al 38' quando Nagatomo colpisce il palo e di rimpallo Palacio, con la palla che finisce comoda a Cambiasso per il tris.

Nella ripresa la questione non cambia e il ritmo del Verona non aumenta. Guarin dimostra la sua potenza con un coast-to-coast che porta solo a tanti applausi, ma al 56' arriva il poker di Rolando, da zero metri, manco a dirlo sugli sviluppi di un corner. Una mazzata che chiude la contesa e lascia spazio agli applausi per i giocatori dell'Inter, da aggiungere a quelli per Moratti. La prima a San Siro da ex presidente non si poteva chiudere meglio, nonostante la rete di Romulo che ha mandato su tutte le furie Mazzarri in una serata tutto sommato tranquilla.



LE PAGELLE

Cambiasso 7 - E' il faro del centrocampo e il migliore in campo al netto del gol segnato. I palloni passano tutti da lui e dà grande ordine alla squadra. La standing ovation finale è il normale epilogo della sua serata.

Moras 5 - Sfortunato in occasione dell'autogol che sblocca la partita, passa la serata con la testa per aria. In area, in complicità con i colleghi, passa chiunque e in qualunque modo.

Palacio 7 - Fa reparto da solo ancora una volta. Il gol è più casuale che altro, ma in solitaria tiene in apprensione i due centrali veronesi.

Iturbe 6 - Ci si aspettava di più, ma è stato ben controllato dall'Inter. Ha i numeri ma a San Siro non li ha mostrati se non con qualche accenno di dribbling in velocità. Meglio da trequartista nel finale.



IL TABELLINO

INTER-VERONA 4-2

Inter (3-5-1-1): Carrizo 6; Rolando 6,5, Ranocchia 6, Juan Jesus 6; Jonathan 6,5, Guarin 6,5, Cambiasso 7 (18' st Kuzmanovic 6), Kovacic 6 (35' st Taider sv), Nagatomo 6,5; Alvarez 6,5; Palacio 7 (20' st Belfodil 5). A disp.: Castellazzi, Maniero, Andreolli, Pereira, Samuel, Wallace, Mudingayi, Olsen, Icardi. All.: Mazzarri 6,5.

Verona (4-3-3): Rafael 6; Cacciatore 5 (38' st Gomez sv), Moras 5, Maietta 5, Agostini 5 (28' st Cacia 5,5); Romulo 6, Donati 5,5 (10' st Donadel 5), Jorginho 5,5; Iturbe 6, Toni 5, Martinho 6. A disp.: Mihaylov, Albertazzi, Bianchetti, Gonzalez, Laner, Sala, Hallfredsson, Jankovic, Longo. All.: Mandorlini 5,5.

Arbitro: Celi

Marcatori: 9' aut. Moras (V), 12' Palacio (I), 32' Martinho (V), 38' Cambiasso (I), 11' st Rolando (I), 26' st Romulo (V)

Ammoniti: Cambiasso, Palacio, Jonathan (I); Cacciatore, Donadel, Iturbe (V)

Espulsi: 48' st Belfodil (I) e Moras (V) per comportamento non regolamentare