Serie A: Inter-Parma, le formazioni ufficiali

20:03 - Ecco gli schieramenti di tutte le squadre della Serie A per la quindicesima giornata di campionato

DOMENICA 8 DICEMBRE

INTER-PARMA ore 20.45

Inter (3-5-1-1): Handanovic; Campagnaro, Ranocchia, J. Jesus; Jonathan, Kovacic, Cambiasso, Alvarez, Zanetti; Guarin; Palacio

A disp.: Carrizo, Castellazzi, Pereira, Rolando, Wallace, Olsen, Nagatomo, Andreolli, Mudingayi, Puscas, Taider, Belfodil. All.: Mazzarri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Chivu, Icardi, Milito, Mariga, Samuel, Kuzmanovic



Parma (4-3-3): Mirante; Cassani, Paletta, Lucarelli, Gobbi; Marchionni, Gargano, Parolo; Biabiany, Cassano, N. Sansone.

A disp.: Bajza, Acquah, Felipe, Mendes, Coric, Mesbah, Benalouane, Munari, Valdes, Amauri, Palladino, Rosi. All.: Donadoni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Galloppa, Pavarini, Okaka, Obi

LE ULTIME

FORMAZIONI UFFICIALI



SAMPDORIA-CATANIA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sampdoria (4-2-3-1): Da Costa; De Silvestri, Mustafi, Gastaldello, Costa; Palombo, Obiang; Gabbiadini, Soriano, Eder; Pozzi.

A disp.: Fiorillo, Renan, Fornasier, Maresca, Wszolek, Eramo, Rodriguez, Regini, Sansone, Krsticic, Bjarnason, Petagna. All.: Mihajlovic

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Berardi, Salamon, Poulsen, Gentsoglou, Castellini



Catania (5-4-1): Frison; Peruzzi, Gyomber, Legrottaglie, Spolli, Biraghi; Castro, Guarente, Plasil, Monzon; Leto.

A disp.: Andujar, Ficara, Keko, Alvarez, Capuano, Freire, Lopez, Boateng, Petkovic. All.: De Canio

Squalificati: Barrientos (1), Tachtsidis (1)

Indisponibili: Almiron, Bellusci, Bergessio, Almiron, Izco, Rolin

SASSUOLO-CHIEVO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo (3-4-3): Pegolo; Antei, Bianco, Acerbi; Gazzola, Magnanelli, Marrone, Longhi; Berardi, Floro Flores, Zaza

A disp.: Pomini, Marzorati, Schelotto, Rossini, Laribi, Chisbah, Alexe, Missiroli, Ziegler, Pucino, Masucci, Kurtic. All.: Di Francesco

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Terranova, Gomes



Chievo (4-3-3): Puggioni; Frey, Cesar, Dainelli, Dramé; Radovanovic, Rigoni, Hetemaj; Sestu, Thereau, Estigarribia.

A disp.: Silvestri, Squizzi, Bernardini, Papp, Pamic, Sardo, Bentivoglio, Improta, Acosty, Lazarevic, Ardemagni, Pellissier, Paloschi. All.: Corini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Calello, Claiton

TORINO-LAZIO ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Torino (3-4-1-2): Padelli; Darmian, Glik, Moretti; Basha, Vives, Farnerud, Pasquale; El Kaddouri; Cerci, Immobile.

A disp.: Gomis, Berni, S.Masiello, Scaglia, Rodriguez, Brighi, Gazzi, Maksimovic, Bellomo, D'Ambrosio, Meggiorini, Barreto. All.: Ventura

Squalificati: Gillet (fino a febbraio 2017)

Indisponibili: Bovo, Larrondo



Lazio (4-1-4-1): Marchetti; Konko, Dias, Cana, Pereirinha; Biglia; Candreva, Onazi, Hernanes, Lulic; Perea

A disp.: Berisha, Strakosha, Biava, Novaretti, Ciani, Cavanda, Vinicius, Ederson, Ledesma, Keita, Floccari, Felipe Anderson. All.: Petkovic

Squalificati: Mauri (fino al 2 maggio 2014)

Indisponibili: Alfaro, Gonzalez, Radu, Klose



VERONA-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-3): Rafael; Romulo, Gonzalez, Maietta, Agostini; Jorginho, Halfredsson, Cirigliano; Iturbe, Toni, Martinho.

A disp.: Mihaylov, Nicolas, Rubin, Moras, Marques, Sala, Laner, Donadel, Longo, Cacia, Donati, Gomez. All.: Mandorlini

Squalificati: Cacciatore (1), Jankovic (2)

Indisponibili: Bianchetti



Atalanta (4-4-2): Consigli; Canini, Cazzola, Lucchini, Brivio; Brienza, Carmona, Baselli, Kone; De Luca, Denis

A disp.: Sportiello, Polito, Pugliese, Scaloni, Giorgi, Barba, Nica, Migliaccio, Gagliardini, Pugliese, Livaja, Marilungo. All.: Colantuono

Squalificati: Cigarini (1)

Indisponibili: Raimondi, Yepes, Bellini, Del Grosso, Stendardo, Bonaventura



VERONA-ATALANTA ore 15

Verona (4-3-3): Rafael; Romulo, Moras, Maietta, Agostini; Jorginho, Donati, Halfredsson; Iturbe, Toni, Martinho.

A disp.: Mihaylov, Albertazzi, Rubin, Gonzalez, Marques, Sala, Laner, Donadel, Longo, Cacia, Cirigliano, Gomez. All.: Mandorlini

Squalificati: Cacciatore (1), Jankovic (2)

Indisponibili: Bianchetti



Atalanta (4-4-2): Consigli; Brivio, Cazzola, Lucchini, Canini, Brivio; Kone, Carmona, Baselli, Bonaventura; Livaja, Denis

A disp.: Sportiello, Pugliese, Scaloni, Caldara, Nica, Brienza, Migliaccio, Gagliardini, Moralez, Cazzola, De Luca, Marilungo. All.: Colantuono

Squalificati: Cigarini (1)

Indisponibili: Raimondi, Yepes, Bellini, Del Grosso, Stendardo



LE ULTIME

Qui Verona: in difesa Moras sembra aver superato Gonzalez. Romulo giocherà sulla destra al posto dello squalificato Cacciatore. A centrocampo spazio a Donati. Tutto confermato in avanti con il trio Iturbe-Toni-Martinho. Infortunato Bianchetti.

Qui Atalanta: Colantuono deve fare a meno di Del Grosso per 15 giorni e di Stendardo. Out per squalifica Cigarini, che dovrebbe essere sostituito da Baselli, in pole rispetto a Migliaccio. In dubbio Moralez, uscito malconcio dalla sfida con la Roma: al massimo l'argentino dovrebbe andare in panchina. A questo punto attacco a due con Denis e Livaja. Colantuono fa scaldare anche Kone.



