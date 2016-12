Serie A: Inter-Parma 3-3, doppiette per Palacio e Sansone 

11:03 - L'Inter non sfrutta il passo falso del Napoli e pareggia per 3-3 a S.Siro con il Parma, rimanendo a -4 dal terzo posto. Pessimo avvio dei nerazzurri, già sotto all'11' per il gol di Sansone. A fine primo tempo succede di tutto: Palacio fa 1-1 al 44', ma Parolo consegna agli ospiti il nuovo gol del vantaggio su papera di Handanovic. Nella ripresa l'Inter sorpassa fra il 54' e il 56' con Palacio e Guarin, ma ancora Sansone impatta al 60'.

LA PARTITA

Niente da fare: anche dalla gara col Parma l'Inter esce con quella sensazione di incompiutezza che lascia l'amaro in bocca. Con quei (numerosi) limiti che giustificano una classifica ferma al palo, nonostante l'incedere lento del Napoli e che – propositi thohiriani a parte – confinano i nerazzurri a quattro punti dalla zona Champions. Sarà una semplice coincidenza, ma da quando il magnate indonesiano ha preso possesso del club nerazzurro, la squadra è caduta vittima della "pareggite": cinque segni x nelle ultime otto uscite. Ma quello che sorprende, in negativo, è l'inconsistenza nell'arco della stessa gara. Se da un parte i progressi offensivi – comunque una costante in questo avvio di stagione – trovano risposte nei tre gol fatti, i problemi di tenuta difensiva diventano abnormi dopo l'esibizione di questa sera. Anche l'atteggiamento, ad onor del vero, è rivedibile.

L'Inter scende in campo in modo passivo, distratto, aspettando che sia la partita a venire da lei e non il contrario. Manca la proverbiale fame che Mazzarri aveva richiamato nel "discorsetto" fatto ai suoi ragazzi dopo il brutto 1-1 interno di una settimana fa con la Sampdoria. Il Parma ha la facoltà di giocare come più preferisce. Palla a terra, in velocità, nonostante l'infortunio di Gargano dopo un quarto d'ora metta dei sassolini nel meccanismo perfetto di Donadoni. Ma a quel punto del match la gara è già in discesa: perché all'11', su assist di Marchionni e complice la dormita difensiva di Ranocchia e Juan Jesus, Sansone può insaccare il vantaggio. Il Parma tiene bene il campo, anche se coi minuti smarrisce l'inerzia. All'Inter basta aprire il gioco un po' di più sulle fasce (soprattutto su quella di Jonathan) e lasciar fare a Kovacic quello che preferisce. Palacio, a secco ormai da 270', appare timido nei sedici metri finali, ma non può fare a meno di spingere in rete quando Jonathan gli recapita una puntualissima raccomandata al 44'. Il Parma svanisce perché Cassano esce progressivamente dal gioco, ma si riaggrappa alla partita per l'erroraccio di Handanovic, che, su un cross velleitario di Paletta, accomoda il pallone sui piedi di Parolo per il 2-1.

Qualcosa nell'intervallo cambia, forse merito della nuova sfuriata di mister Walter. L'Inter parte con più mordente e Palacio, stavolta su cross di Alvarez, prende d'infilata Paletta e ristabilisce i valori in campo. Poi Guarin sfrutta il fattore 'fortuna' e indirizza all'angolino con la complicità di un difensore. Tutto ribaltato in 120 secondi e a San Siro quasi non sembra vero. Adesso, ogni grande squadra che si rispetta, dovrebbe congelare la partita. Ma l'Inter non lo è ancora: così riconsegna al Parma il pallino del gioco, si mette a guardare e nel giro di qualche giro d'orologio Sansone impatta per il 3-3, mettendo a nudo le debolezze della difesa di Mazzarri. Il match cambia padrone. La difesa dell'Inter si squaglia e permette a Biabiany di entrare in partita con le sue scorribande. Ogni tiro ducale è un sospiro in tribuna e per una serie di coincidenze il pallone non finisce alle spalle di Handanovic. Poi ci si mette pure il destino: al 94' Cambiasso spara a colpo sicuro da pochi passi, ma Mirante è implacabile e respinge. Giusto il pari: per l'Inter la maturità può attendere.



LE PAGELLE

Palacio 7,5 - Ritrova il gol dopo tre gare a secco. La partenza è timida, si perde un paio di volte al momento di concludere. Poi aggiorna le statistiche quando Jonathan gli regala una caramella solo da scartare. Si ripete sul cross di Alvarez e serve a Guarin la sponda del sorpasso. Not bad

Cassano 6 - La manovra si sviluppa sempre sul suo lato, ma FantAntonio è lento e non sembra recepire. Forse condizionato dalla frattura al naso di settimana scorsa (non dalla maschera, di cui si libera dopo una manciata di secondi). Nella ripresa sbaglia spesso l'ultimo passaggio, ma entra comunque nei primi due gol

Ranocchia-Juan Jesus 4,5 - La difesa groviera dell'Inter evidenzia i suoi limiti più palesi dopo il 3-2, quando va in balia negli ultimi 40 metri sull'arrembaggio del Parma. Aveva già dato sul gol del vantaggio di Sansone. Campagnaro gira al largo ed evita la bocciatura più totale

Sansone 7,5 - Si conferma ammazza-grandi e anche a San Siro dimostra di poter fare gol in mille modi. Segna quello dell'1-0 e replica, in spaccata, per il 3-3 che reindirizza il match sui binari del Parma. Tanto movimento, altro che Amauri

Kovacic 7 - Gran prestazione di tecnica e di sostanza. E' l'unico a non restare impantanato nel brutto primo termpo dell'Inter. Contrasta, si inserisce, giostra con classe. Ha solo 19 anni ma tutte le doti del fuoriclasse. Se solo giocasse con più continuità...



IL TABELLINO

INTER-PARMA 3-3

Inter (3-5-1-1): Handanovic 5,5; Campagnaro 5,5, Ranocchia 4,5, J. Jesus 4,5; Jonathan 6,5 (32' st Belfodil 5), Cambiasso 6,5, Kovacic 7, Alvarez 6, Zanetti 5,5 (24' st Nagatomo 5,5); Guarin 6 (43' st Taider SV); Palacio. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Pereira, Rolando, Wallace, Olsen, Andreolli, Mudingayi, Puscas. All.: Mazzarri 5,5

Parma (4-3-3): Mirante 6,5; Cassani 6, Paletta 6,5, Lucarelli 6, Gobbi 6; Marchionni 6,5, Gargano sv (17' Acquah 6), Parolo 6,5; Biabiany 6,5, Cassano 6 (38' st Amauri sv), N.Sansone 7,5 (42' st Rosi sv). A disp.: Bajza, Coric, Felipe, Mesbah, Benalouane, Mendes, Munari, Valdes, Palladino. All.: Donadoni 7

Arbitro: Valeri

Marcatori: 11' Sansone (P), 44' Palacio (I), 47' Parolo (P), 9' st Palacio (I), 11' st Guarin (I), 14' st Sansone (P)

Ammoniti: Ranocchia, Kovacic (I), Parolo (P)

Espulsi: -