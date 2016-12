Serie A: Inter-Livorno 2-0, decidono l'autogol di Bardi e Nagatomo

09:04 - L'Inter batte 2-0 il Livorno e conquista tre punti preziosi che la avvicinano al secondo posto di Juve e Napoli. I nerazzurri vincono grazie a una papera dell'ex Bardi, che al 30' accomoda in rete un cross per niente pericoloso di Jonathan, e al gol nel finale di Nagatomo, ispirato da Kovacic. La squadra di Mazzarri è apparsa meno brillante del solito, ma gli amaranto non pungono e Handanovic fa da spettatore. Nel finale spazio per Zanetti.

LA PARTITA

L'Inter regge anche il peso delle emozioni e porta a casa una vittoria fondamentale prima della pausa. Non era facile, perché il Livorno è squadra ostica e che si chiude bene. E probabilmente il risultato sarebbe stato un altro se Bardi, alla mezz'ora, non avesse recapitato alla sua ex (e futura) squadra un regalo di Natale anticipato. Ma che la serata sia molto particolare, per usare un eufemismo, si capisce dai primi minuti, quando San Siro accoglie con un'ovazione Moratti e gli dedica un mega striscione in curva Nord. Si apre la scatola dei ricordi, tornano alla mente gli ultimi 18 anni e la commozione del pubblico sembra contagiare chi è in campo. Venerdì uno storico passaggio di consegne, stavolta ratificato dall'assemblea dei soci, darà all'Inter nuovi volti e nuovi padroni. Moratti però merita un "arrivederci" migliore, anche se la squadra fa fatica a recepire il messaggio. Così finisce per specchiarsi troppo. Il possesso palla è discreto e fine a se stesso, ma il centrocampo ospite è compatto e impermeabile. Alvarez ci sbatte su continuamente, solo a destra nasce qualcosa di costruttivo, sull'asse Jonathan-Taider: da un cross senza pretese del brasiliano, Bardi combina la frittata. L'unica occasione del raddoppio capita sui piedi di Alvarez, che a tempo quasi scaduto fa partire un missile quasi estemporaneo, stavolta deviato in angolo dal baby portiere amaranto.

Il Livorno è attento dietro e nullo in avanti, Handanovic non rischia mai. Raramente si riesce a innescare gli esterni (l'altro ex Mbaye saluta nell'intervallo) e lo 0-1 sembra già grasso che cola. Per entrambe le formazioni. Mazzarri prova a cambiare le carte in tavola con l'inserimento di Kovacic e Belfodil. Il primo dà un senso alla manovra, il secondo va alla ricerca di una profondità che Palacio, in serata no, nemmeno immagina. Dal 20' in poi i nerazzurri sfiorano due volte il raddoppio: prima Valentini si supera sul tocco sotto porta, debolissimo, del Trenza. Poi è Bardi ad accartocciarsi sul tentativo di Cambiasso, ben liberato in area da Belfodil. Il tempo non passa mai, poi addirittura si ferma quando Zanetti è pronto a rimettere piede in campo a sei mesi dal terribile infortunio al tendine d'Achille (il 28 aprile scorso): il boato di San Siro lo accoglie al 36' della ripresa, e l'emozione fa nuovamente capolino. Tranne per Pupi, che dopo un saluto rivolto verso gli spalti, comincia a testare le sue solite sgroppate. Sono passati 195 giorni dall'intervento, ma il capitano sembra non farci caso e nel finale avvia l'azione che porta al raddoppio di Nagatomo: in mezzo il filtrante di Kovacic.

Con il ventinovesimo gol nelle prime 12 giornate di campionato, l'Inter di Mazzarri eguaglia quella di Ronaldo e e quella del Triplete, che avevano segnato tanto quanto. Poco importa che la stoffa sia ancora da impreziosire. Al momento i nerazzurri tornano a godere dell'aria di alta classifica, dato che Napoli e Juventus, impegnate in posticipo nello scontro diretto, distano appena tre punti. Qualcosa di meraviglioso potrebbe nascere. Da venerdì, intanto, parte una nuova era di emozioni.



LE PAGELLE

Palacio 5 - Dopo un primo tempo in cui lotta col fisico, crolla. Spreca una ghiottissima occasione per il pareggio e dà spesso l'impressione di chi è disorientato. La manovra, lenta e compassata, non agevola il suo intuito

Bardi 5 - Si tuffa verso destra e il pallone magicamente sbuca sulla sua sinistra e termina dentro. Ma l'errore lo scuote. Un paio di interventi pregevoli prima di inchinarsi ancora dopo il 90'

Guarin 6 - Gioca un primo tempo sufficiente. Anche lui presidia più la destra, perché è lì che si concentra la forza offensiva dell'Inter. Non arriva mai al tiro, ma almeno fornisce un discreto contributo

Luci 6,5 - Gioca in modo autoritario, costringe l'Inter a un tiki-taka senza grosse vie d'uscita. Il centrocampo del Livorno tiene bene tutta la partita. Guida i compagni da capitano vero: i problemi sono altrove

Zanetti 6,5 - Non è solo una comparsata. La sua gara ha impatto e in dieci minuti dimostra di essersi lasciato l'inferno alle spalle. Chapeau



IL TABELLINO

INTER-LIVORNO 2-0

Inter (3-5-1-1): Handanovic sv; Ranocchia 6, Rolando 6, Samuel 6,5; Jonathan 6, Taider 6 (37' st Zanetti 6,5), Cambiasso 6,5, Alvarez 5,5 (13' st Kovacic 6,5), Nagatomo 6,5; Guarin 6 (26' st Belfodil 6); Palacio 5. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Andreolli, Mudingayi, Kuzmanovic, Wallace, Puscas, Donkor, Olsen. All.: Mazzarri 6

Livorno (3-5-2): Bardi 5; Ceccherini 6,5, Emerson 6,5, Valentini 6; Mbaye 5,5, Schiattarella 6, Luci 6,5, Duncan 6 (1' st Benassi 5,5), Gemiti 5,5 (42' st Borja sv); Paulinho 5, Siligardi 5 (20' st Emeghara 5,5). A disp.: Anania, Aldegani, Decarli, Piccinni, Belingheri, Lambrughi. All.: Nicola 5

Arbitro: Peruzzo

Marcatori: 30' aut. Bardi (L), 46' st Nagatomo (I)

Ammoniti: Ranocchia, Samuel (I), Duncan, Paulinho, Schiattarella (L)

Espulsi: -