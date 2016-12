Serie A: il Verona vola con Toni e Jankovic. Cagliari affondato

00:09 - Sesta vittoria in casa per il Verona contro il Cagliari. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 8 minuti con un colpo di testa di Toni su calcio d'angolo. I sardi non reagiscono, mentre gli uomini di Mandorlini protestano per un fallo di mano di Astori in area di rigore. Al 57' gli scaligeri raddoppiano: Jankovic batte Agazzi al termine di una splendida triangolazione con Romulo. Al 90' l'inutile gol di Conti. I veneti riagguantano il quarto posto.

LA PARTITA

Verona, sei grande. Gli uomini di Mandorlini centrano la sesta vittoria consecutiva tra le mura amiche, ed eguagliano il record della squadra di Malesani nella stagione 2001-02. I tifosi staranno facendo gli scongiuri perchè al termine di quell'annata i loro beniamini finirono in serie B. Al momento prevale, come è giusto che sia, l'entuasiasmo per un gruppo che fa sognare un'intera città. Chi l'avrebbe mai detto che dopo 11 giornate sarebbero stati solo sei i punti di distacco da Napoli e Juve, e che il Milan sarebbe stato distaccato di ben dieci lunghezze? La classifica parla chiaro, e il campo pure. Questo Verona è più forte delle assenze: oggi mancavano Martinho in avanti e Laner (lasciato a riposo) a centrocampo. I sostituti si sono mostrati decisamente all'altezza: Jankovic ha siglato il gol del 2-0 al termine di un'azione da favola con Romulo. La panchina insomma non è affatto corta. E in panchina si accomodano giocatori come Donati, Longo e soprattutto Cacia, capocannoniere nello scorso campionato di Serie B. Per sua sfortuna e per fortuna del Verona, là davanti c'è un Toni in forma mondiale, assistito dalla rivelazione Iturbe. Sul fronte opposto, il Cagliari perde per la terza settimana di fila. Le defezioni di Pinilla e Cossu hanno pesato. Solo con l'ingresso di Ibarbo si è vista qualche occasione, mentre Nenè ha confermato tutti i suoi limiti. In un contesto simile non bastano la buona volontà e la classe di Nainggolan. Lopez, a detta di Cellino, non rischia l'esonero. Il tecnico tuttavia sa che il suo destino è legato ai risultati, e quindi dovrà cercare di invertire la tendenza al più presto: il presidente rossoblù cambia idea facilmente...

I padroni di casa partono forte e all'8' passano già in vantaggio. E' Luca Toni a portare avanti i suoi: su calcio d'angolo l'attaccante anticipa Rossettini e batte Agazzi con un preciso colpo di testa. Gli scaligeri potrebbero raddoppiare due minuti più tardi: Halfredsson conclude debolmente di sinistro su assist dello scatenato Toni. Il Cagliari non riesce a reagire. La manovra dell'undici di Lopez è lenta e prevedibile, complice anche il poco movimento delle punte. Solo al 23' Conti imbecca Sau, che trova sualla sua strada l'attento Maietta. I Mandorlini boys, trovata la rete, si accontentano, amministrando senza alcuna difficoltà. Quando poi si ripresentano dalle parti di Agazzi, si rendono molto pericolosi. Al 34' Astori devia con la mano un cross di Jankovic, ma Gervasoni lascia proseguire tra le proteste dei veneti. Prima del riposo ci prova Nainggolan con un tiro da lontano che non trova lo specchio della porta. Nella ripresa gli ospiti sfiorano subito il pari: leggerezza clamorosa di Cacciatore, ma Avelar non ne approfitta e calcia alto da ottima posizione. Scampato il pericolo, i gialloblù decidono che è il momento di chiudere la gara. Al 54' Toni non arriva per un soffio su un cross di Iturbe. E' il preludio al 2-0, che giunge poco dopo, al 57'. Jankovic dà vita a una splendida triangolazione con Romulo e non sbaglia davanti ad Agazzi. A questo punto Mandorlini si copre inserendo Donati al posto proprio di Jankovic, che non gradisce la sostituzione. Il Cagliari tenta inutilmente di riaprire il match con Nainggolan (mancino respinto da Rafael) e con Ibarbo, subentrato a Sau. Il gol arriva troppo tardi, al 90'. Lo firma Conti. C'è spazio soltanto per le standing ovation dei tifosi a Halfredsson e Iturbe. Il sogno del Verona continua. L'incubo del Cagliari anche.



LE PAGELLE

Toni 7 - Quinto gol in nove partite per questo 36enne con la voglia di giocare di un ragazzino. Fa reparto da solo guadagnandosi una miriade di calci di punizione. Prandelli si vedrà costretto a tenere conto delle sue prestazioni in vista del Mondiale in Brasile.



Iturbe 7 - L'argentino è una delle sorprese del Verona di Mandorlini. Stantuffo inesauribile sulla fascia destra, unisce qualità alla tanta corsa. Il Bentegodi gli tributa un grande applauso al momento della sostituzione. Talento espresso.

Jankovic 7 - Da applausi l'azione che porta al gol del 2-0. Si fa trovare pronto e non fa rimpiangere Martinho. Anche nella prima frazione è uno dei più attivi. Rigenerato.

Nainggolan 6,5 - Un giocatore con le sue caratteristiche meriterebbe di giocare in un club più ambizioso. E' l'ultimo a mollare insieme a Conti (6,5). Tuttavia è poco fortunato nelle conclusioni. Sprecato.

Nenè 5 - Mandato in campo a sorpresa da Lopez, disputa una gara deludente sotto ogni punto di vista. L'attacco dei sardi è sterile soprattutto per colpa sua. E' anche vero che i compagni non lo assistono e lui non ha la forza per superare i difensori avversari.

Rossettini 5 - Grave responsabilità sul gol di Toni. Perde il centravanti lasciandogli il tempo di colpire indisturbato. Soffre tremendamente Jankovic. Rimandato come anche gli altri difensori.



IL TABELLINO

VERONA-CAGLIARI 2-1

Verona (4-3-3): Rafael 6; Cacciatore 6,5, Gonzalez 6,5, Maietta 6,5, Agostini 6; Romulo7, Jorginho 6, Hallfredsson 6,5 (26' st Sala sv); Jankovic 7 (15' st Donati 6), Toni 7, Iturbe 7 (42' st Longo sv). A disp.: Nicolas, Albertazzi, Bianchetti, Rubin, Marques, Laner, Donadel, Martinho, Cacia. All.: Mandorlini 7,5

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 6; Rossettini 5 (35' st Pisano sv), Ariaudo 5,5, Astori 5,5, Avelar 5,5; Dessena 6, Conti 6,5, Nainggolan 6,5; Cabrera 5,5 (12' st Ibraimi 5,5); Nenè 5, Sau 5,5 (45' Ibarbo 6). A disp.: Avramov, Eriksson, Oikonomou, Rui Sampaio. All.: Lopez 5

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 8' Toni (V), 12' st Jankovic (V), 45' st Conti (C)

Ammoniti: Conti, Nenè, Ibarbo (C)

Espulsi: -