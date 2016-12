Serie A: il Verona torna a volare, Samp ko per 2-0

00:27 - Partita a doppio volto tra Verona e Sampdoria giocata al Bentegodi, per la 10a giornata di Serie A. L’Hellas domina per tutti i 90', ma nella prima frazione di gara i blucerchiati alzano un muro impenetrabile agli attacchi scaligeri. Nel secondo tempo la partita si sblocca: al 6' st Gomez trova l’ 1-0. Al 33' st Toni realizza il definitivo 2-0. Gialloblù a 19 punti al quarto posto con l’Inter. I blucerchiati restano a 9, in piena zona retrocessione.

LA PARTITA

Le tante partite ravvicinate non fanno bene al Verona di Andrea Mandorlini, apparsi molto meno tonici anche della sconfitta rimediata a San Siro contro l'Inter per 4-2. Alla fine, però, la Sampdoria affrontata questa sera è davvero troppa poca roba, tanto che basta un Hellas a mezzo servizio per portare a casa i tre punti che valgono l'aggancio all'Inter e al quarto posto in classifica. Complice anche il mini turnover voluto da Mandorlini, gli scaligeri visti stasera sono lontani parenti di quelli veloci e dinamici ammirati fin qui. Il primo tempo, infatti, è un batti e ribatti a centrocampo, con i blucerchiati che alzano un muro impenetrabile agli attacchi dei gialloblù che solo in due occasioni, con Gomez al 5' e Laner al 39', hanno l'opportunità di rendersi pericolosi. L'attacco doriano? Praticamente assente per tutti e 90'. Gabbiadini prova a lottare tra le maglie della difesa scaligera e all'11' riesce a impensierire Rafael con una bella conclusione che passa a fil di palo, ma è davvero poca cosa. Nella ripresa la partita si scuote: al 6' st Toni vede il taglio centrale di Gomez e gli serve una palla fantastica che l'argentino, a tu per tu con Da Costa, non può fare altro che spedire in rete. È l'1-0 che sblocca la gara e mette nei guai la Sampdoria. Da questo momento in poi i doriani sono costretti a scoprirsi, mandando in frantumi la compattezza difensiva che aveva retto fino a quel momento. In queste condizioni, allora, anche per un Verona a mezzo servizio è facile trovare la via del raddoppio, che prontamente arriva al 33' st con una bella rete di Luca Toni. L'azzurro prima liscia il pallone poi, complice la difesa doriana che si addormenta lasciandogli una seconda possibilità, scaraventa il pallone in rete per il definitivo 2-0. Al 90' Mandorlini può tirare un sospiro di sollievo e gioire per tre punti guadagnati e meritati soprattutto per i demeriti dell'avversario. Per Delio Rossi è una nuova discesa negli inferi dopo la vittoria di sabato contro l'Atalanta.

LE PAGELLE

GOMEZ 6,5: Juanito dorme per lunga parte di tutti i primi 45', dimostrandosi tremendamente egoista quando al 5' non serve Toni solo in area per l'azione che poteva valere l'1-0. Nella ripresa, però, spinto anche dai rimproveri di Mandorlini, finalmente entra in partita e al 6' st porta in vantaggio i suoi, con un perfetto inserimento in area e una conclusione a tu per tu con Da Costa. Alla fine viene sostituito per fare spazio a Donati, ma è un cambio tattico e non una bocciatura.

TONI 6,5: Per Luca Toni siamo già a quota 4 gol, non male per un attaccante che a 36 anni era considerato sul viale del tramonto. L'attaccante azzurro, invece, sta smentendo tutti mettendo insieme una serie di prestazioni una migliore delle altre. Contro la Samp ha vestito anche i panni dell'uomo assist, servendo uno splendido pallone per l'1-0 di Gomez. La rete del raddoppio è un gol alla Toni: sfrutta l'errore di Gastaldello, ma svirgola il pallone al primo tentativo. Alla seconda opportunità, però, da bomber vero, non sbaglia e chiude la gara. Insostituibile.

ALBERTAZZI 6,5: Non poteva mancare la rivelazione della serata, Michelangelo Albertazzi. Il terzino sinistro, lanciato titolare da Mandorlini al posto di Agostini, mette insieme una gara fantastica, fatta di impegno, corsa e tanta concentrazione. In una primo tempo che vede il Verona non riuscire a penetrare le maglie della difesa doriana, subendo anche un po' le ripartenza di Gabbiadini ed Eder, Albertazzi è una sicurezza: chiude su ogni pallone e fa ripartire la squadra con una calma da far invidia ai veterani.

JORGINHO 5,5: Se non lo avessimo visto giocare altre partite, potremmo tranquillamente dire che Jorginho è un giocatore normale, anche abbastanza anonimo. Il piccolo centrocampista italo-brasiliano soffre per tutti i 90' la marcatura che Delio Rossi gli ha cucito addosso. È praticamente quasi sempre raddoppiato ed è costretto a giocare sempre in orizzontale senza mai cercare la verticalizzazione per le punte. Giustificato perché fino ad ora è sempre stato titolare, è anche normale che alla sua età soffra il fatto di giocare gare così ravvicinate.

GABBIADINI 5,5: L'attacco della Sampdoria non brilla e non è una novità. La colpa non può essere addossata tutta agli attaccanti ma Gabbiadini sta facendo ben poco per cercare di modificare la tendenza. Nel primo tempo riesce a fare delle giocate interessanti: lancia Eder in velocità un paio di volte, sfiora il gol all'11' con una bella conclusione da dentro l'area, ma in generale non punge e Delio Rossi finisce per sostituirlo al 12' st.

GASTALDELLO 5: Fino al primo gol del Verona, la difesa della Sampdoria tiene botta e respinge tutti gli attacchi scaligeri con ordine e determinazione. Con il vantaggio di Gomez, però, la squadra si disunisce e la difesa balla. Il secondo gol, infatti, è un errore clamoroso di Gastaldello che di testa regala una palla d'oro a Luca Toni, che ringrazia e segna il 2-0.

DA COSTA 5: Sui due gol del Verona il portiere blucerchiato non poteva fare assolutamente nulla, ma su di lui pesa l'erroraccio al 7' st che stava per regalare la doppietta a Gomez. Errore che pesa perché il giocatore e la difesa perdono sicurezza e si espongono inevitabilmente agli attacchi degli scaligeri. L'errore di Gastaldello, per il 2-0 veronese, è la dimostrazione del calo di concentrazione doriana.



IL TABELLINO

VERONA-SAMPDORIA 2-0

Verona (4-3-3): Rafael 6; Cacciatore 6, Gonzalez 6,5, Maietta 6, Albertazzi 6,5; Laner 5 (23’ st Romulo 6), Jorginho 5,5, Hallfredsson 6,5; Gomez 6,5 (29’ st Donati sv), Toni 6,5, Martinho 5,5 (29’ st Iturbe 6). A disp.: Mihaylov, Agostini, Rubin, Bianchetti, Sala, Donadel, Longo, Jankovic, Cacia. All.: Mandorlini 6

Sampdoria (4-4-2): Da Costa 5; Mustafi 5,5, Gastaldello 5 , Costa 5,5, Regini 5,5; Gavazzi 5 (21’ st Wszolek 5,5), Obiang 5,5, Krsticic 5,5 (38’ st Gentsoglu 5,5), Bjarnason 5; Eder 5, Gabbiadini 5,5 (12’ st Pozzi 5). A Disp.: Fiorillo, Renan, Rodriguez, Castellini, Berardi, Palombo, Soriano, De Silvestri, Petagna. All.: Rossi 5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 6’ st Gomez (V), 33’ st Toni (V)

Ammoniti: Eder (S)

Espulsi: nessuno