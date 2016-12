Serie A: il Sassuolo fa festa, 2-0 all'Atalanta

10:21 - Nella gara valevole per la 13.a giornata di Serie A, il Sassuolo conquista i tre punti contro l'Atalanta grazie alle reti di Zaza (17' st) e Berardi (21' st). Prima metà di gara senza grosse emozioni, la partita si accende nella ripresa con l'uno-due delle punte nero-verdi. La squadra di Di Francesco gioca l'ultimo quarto d'ora in inferiorità numerica per l' espulsione di Antei, ma il risultato non cambia più anche grazie ai miracoli di Pegolo.

LA PARTITA

Di Francesco ha cambiato la mentalità dei suoi e la squadra scesa in campo contro l'Atalanta non è più quel gruppo impaurito che aveva perso le prime quattro partite di campionato. Gli emiliani cominciano forte prendendo campo ai nerazzurri, dominando la gara a centrocampo, pur non rendendosi mai veramente pericolosi con il trio offensivo Zaza-Floro Flores-Berardi. Infatti, l'azione migliore dei padroni di casa è firmata da Antei che, su punizione, impegna di testa un Consigli bravo a smanacciare in angolo.



Nel secondo tempo l’Atalanta ha l’occasione per passare in vantaggio con Maxi Moralez ma l’argentino sbaglia da due passi. Al 62’ arriva il vantaggio dei padroni di casa con Zaza. Punizione di Berardi, Consigli devia a lato, Marrone dal fondo sinistro la rimette in mezzo trovando lo zampino dell’ex attaccante ascolano. Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio di Berardi, ancora servito da Marrone. Il talento in comproprietà con la Juve si trova a tu per tu con Consigli e, freddo, spedisce in rete la palla del 2-0. I padroni di casa sono costretti a giocare l’ultimo quarto d’ora in inferiorità numerica per l’espulsione di Antei ma oramai è troppo tardi. Le ultime speranze degli ospiti sbattono contro un insuperabile Pegolo.



Continua così il buon momento del Sassuolo che, grazie alla vittoria, arriva a quota 13 punti, lasciando momentaneamente la zona pericolosa della classifica. L'Atalanta delude le attese e per 90' è in balia degli avversari. La classifica rimane tranquilla ma le prestazioni lontano dalle mura amiche iniziano seriamente a preoccupare.

LE PAGELLE

Berardi 7: Ancora una grande prestazione dell'attaccante in comproprietà con la Juve. Chiude la gara segnando la settima rete del suo campionato. Ad inizio campionato è mancato e la squadra ne ha risentito. Il futuro è suo.



Pegolo 7: Le sue due parate, prima su Maxi Moralez poi su Denis sono spettacolari. L'anno scorso a Siena ha dimostrato di essere un buon portiere, quest'anno si sta riconfermando.



Marrone 6,5: Mette lo zampino in entrambi i gol e governa il centrocampo con maestria. Se ripeterà queste prestazioni, diventerà il leader della mediana di Di Francesco.



Denis 6: El Tanque dà il cuore come sempre pur non trovando la rete. Poteva riaprire la partita nel finale con la girata a botta sicura ma oggi Pegolo era in versione Superman.



Maxi Moralez 5: Continua il suo momento no. Il diagonale sbagliato ad inizio ripresa avrebbe potuto cambiare la gara. Per il resto della gara si perde nella trequarti offensiva vagando senza una meta precisa.

IL TABELLINO

SASSUOLO-ATALANTA 2-0

Sassuolo (3-4-3): Pegolo 7; Antei 5.5, Bianco 6 , Acerbi 6.5; Schelotto 5.5 (1' st Gazzola 6), Magnanelli 6, Marrone 6.5, Longhi 6; Berardi 7 (35' st Marzorati s.v.), Zaza 6.5, Floro Flores 6 (25' st Kurtic 6). A disp.: Pomini, Rosati, Laribi, Chisbah, Missiroli, Masucci, Ziegler, Pucino, Farias. All.: Di Francesco

Atalanta (4-3-1-2): Consigli 6.5; Bellini s.v. (5' pt Scaloni 6), Canini 5.5, Stendardo s.v. (26' pt Cazzola 6), Brivio 6.5; Carmona 5.5, Cigarini 6, Migliaccio 5.5; Moralez 5; Denis 6, Livaja 5 ( 22' st Marilungo). A disp.: Sportiello, Pugliese, Caldara, Kone, Del Grosso, Baselli, Gagliardini, Brienza, Bonaventura All. Colantuono

Arbitro: Valeri

Marcatori: 17' st Zaza, 21' st Berardi (S)

Ammoniti: Antei, Floro Flores, Pegolo(S), Carmona, Canini (A)

Espulsi: 26' st Antei (S) per gioco pericoloso