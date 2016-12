Serie A: il Napoli cerca il colpo contro la Lazio per ripartire

10:38 - Una vittoria per scacciare la crisi. Lazio e Napoli si affrontano nel monday night della 14esima giornata di Serie A per cercare di ripartire dopo un periodo delicato. I biancocelesti devono convivere con le voci che vogliono Petkovic vicinissimo alla Svizzera; il Napoli invece è in crisi di risultati e, dopo i tre ko consecutivi contro Juventus, Parma e Borussia, provano a portare a casa i tre punti per smentire le prime pesanti critiche.

Petkovic dovrebbe affidare le chiavi del centrocampo a Ledesma e Hernanes, affiancati dalla grinta e dalla verve agonistica di Onazi; in avanti Klose ancora out, al suo posto fiducia a Brayan Perea che ha ben impressionato nella trasferta di Varsavia. Benitez invece farà esordire Reveillere da titolare sulla fascia sinistra e dovrebbe lasciare ancora in panchina Lorenzo Insigne. E poi Benitez spera che si sblocchi Higuain, a secco dalla gara di fine ottobre contro il Torino.