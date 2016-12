Serie A: il Genoa respira, Gilardino stende il Parma

00:17 - Una rete dell'ex Alberto Gilardino decide la sfida tra Genoa e Parma. Al Ferraris finisce 1-0: l'attaccante della Nazionale (50 reti in 96 presenze nelle tre stagioni al Parma dal 2002 al 2005), si fa parare un rigore da Mirante in avvio di gara ma si fa perdonare nella ripresa, quando realizza con un perfetto stacco di testa il gol che regala i tre punti ai rossoblù. In classifica il Genoa sale a 11 punti e si porta a -1 dai ducali.

LA PARTITA

Partita che si accende subito. Dopo appena un minuto Fetfatzdis viene steso in area da Benalouane. Per l'arbitro di area è rigore. Sul dischetto va Gilardino che tira il pallone centrale e Perin, con le gambe, riesce a ribattere. Il Parma replica due minuti dopo con Mesbah: il centrocampista, inserendosi tra Antonini e Perini, non riesce a sfruttare l'occasione creatasi in modo fortunoso. Al 18' fiammata di Palladino che, dopo un bel triangolo con Rosi al limite dell'area, spara la palla a lato del palo. Poi è il turno del Genoa: al 21' Antonini, da solo in area, liscia il pallone, facendo così sfumare un'altra importante occasione per i padroni di casa. Nell'azione dopo Gasperini è costretto mettere in campo Centurion al posto di Vrsaljko, infortunatosi in uno scontro di gioco. Alla mezz'ora Parolo, dopo un passaggio illuminante di Fantantonio, a tu per tu con il portiere, sbaglia un tiro a incrociare che sappiamo essere nelle sue corde. Donadoni si infuria con la punta.Al 40' viene annullato un gol a Cassano. Rosi si spinge sulla fascia destra, supera il suo diretto avversario in area e serve la palla in mezzo. Il numero 99 però si trova leggermente avanti rispetto alla linea del pallone. Perfetta la chiamata del guardalinee. Meglio il Genoa in avvio di ripresa. Dopo appena un minuto Antonelli, scappato sulla destra, arriva al tiro sul primo palo. Mirante però si fa trovare preparato e sventa il pericolo. Poi è ancora Mesbah a far paura, con un bel destro a incrociare. A portiere battuto, interviene Antonelli sulla linea a spazzare.

Al 57' il gol partita: Biondini riceve palla sulla trequarti e poi effettua un preciso cross, Gilardino si avventa sul pallone e mette dentro con uno splendido colpo di testa sul primo palo. L'attaccante sale a quota 4 reti in campionato. Appena due minuti dopo viene annullato il secondo gol al Parma per un fuorigioco (dubbio) di Mesbah. . La partita a quel punto si innervosisce e l'arbitro Russo è costretto a farsi sentire. Poi inizia il walzer dei cambi, con Donadoni che inserisce Amauri, Biabiany e Sansone ed alza il baricentro, mentre Gasperini si tutela inserendo dei centrocampisti di contenimento come Kucka e Marchese.

Il Parma, con in campo 5 uomini offensivi, chiudono i padroni di casa nella loro metà campo. Nonostante l'assedio finale, il muro rossoblù regge fino alla fine. I liguri salgono così a 11 punti, a una sola lunghezza dagli ospiti. Nella prossima giornata il Genoa andrà a Roma in casa della Lazio mentre il Parma ospiterà la Juventus.



IL TABELLINO

Genoa–Parma 1-0

Genoa (3-4-3): Perin 6; Antonini 6, Portanova 6, Manfredini 7; Biondini 6, Matuzalem 6,5, Bertolacci 6, Antonelli 6,5 (32' st Kucka 6); Fetfatzidis 6,5 (14'st Marchese 6), Gilardino 6,5, Vrsaljko 6 (20' Centurion 5,5). A disposizione: Donnarumma, Bizzarri, Sampirisi, De Maio, Gamberini, Stoian, Cofie, Sturaro, Konatè). All.: Gasperini 6

Parma (3-5-2): Mirante 6,5; Cassani 6, Felipe 6, Benalouane 6; Mesbah 5,5, Gargano 5,5, Valdes 6 (33' st Amauri sv), Parolo 5,5, Rosi 5,5 (23' st Sansone 5,5); Cassano 5, Palladino 5,5 (23' st Biabiany 5). A disposizione: Bajza, Coric, Mendes, Acquah, Obi, Gobbi, Marchionni, Munari, Kone. All.: Donadoni 5,5.

Arbitro: Russo

Marcatori: 12' st Gilardino

Ammoniti: Manfredini, Antonelli, Antonini (G), Benalouane, Mesbah (P)