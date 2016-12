Serie A: il Bologna vince 3-0 a Cagliari

00:19 - Colpo esterno del Bologna al Sant'Elia. I rossoblù di Pioli travolgono 3-0 il Cagliari e centrano la seconda vittoria di fila in campionato. Gli ospiti colpiscono nel primo tempo con Garics (26'), poi dopo l'espulsione di Murru al 52' dilagano con Kone (58') e Pazienza (61'). In classifica il Bologna sale a 9 punti e si porta a -1 dai sardi, al secondo ko nel giro di tre giorni dopo quello rimediato domenica scorsa in casa della Lazio.

IL TABELLINO

LA PARTITA

Buon avvio della formazione di Pioli: dopo appena 3’ si porta subito al tiro con Cristaldo, che di testa non centra però lo specchio della porta. La partita rimane bloccata per almeno 25’ fino a quando Garics riesce a sbloccare il risultato: Kone dalla sinistra con una bella conclusione impegna Agazzi, il portiere sbaglia completamente la respinta che diventa suo malgrado assist perfetto per l’accorrente Garics, il cui tiro si insacca in porta portando in vantaggio gli ospiti.



La rete galvanizza i felsinei che continuano a conquistare metri in mezzo al campo e sfiorano il raddoppio con Kone al 38’. In avvio ripresa una grossa ingenuità di Murru costa cara al Cagliari: al 52' il terzino si fa ammonire per la seconda volta lasciando i suoi in inferiorità numerica per i restanti 40’. E’ l’episodio chiave del match: 5’ più tardi infatti Kone conclude in rete un contropiede portando i suoi sul doppio vantaggio. Sardi colpiti e affondati: passano appena 3’ e Pazienza firma il terzo gol agganciando di testa l’assist di Kone da calcio piazzato.



Gli uomini di Lopez cercano soprattutto con l’orgoglio di trovare il gol speranza ma il Bologna non rischia nulla e alla fine riesce a espugnare il Sant'Elia. Il successo odierno rilancia i felsinei, alla seconda vittoria consecutiva, che salgono così a 9 punti avvicinando i sardi bloccati a 10 punti. La squadra di Lopez deve invece fare i conti col secondo stop consecutivo , il primo tra le mura amiche in questo campionato. Nel prossimo turno il Bologna ospiterà il Chievo, il Cagliari sarà di scena a Verona contro l’Hellas.



IL TABELLINO

Cagliari- Bologna 0-3

Cagliari (4-3-1-2): Agazzi 4,5; Pisano 5, Rossettini 5, Astori 5, Murru 4, 5; Ibraimi 5 (1' st Dessena 5), Conti 5, Nainggolan 5; Cossu 5 (15' st Avelar 5); Ibarbo 5.5, Pinilla 5 (21' st Nene' sv). A disposizione: Avramov, Ariaudo, Cabrera, Sau. All.: Lopez 5.

Bologna (3-5-1-1): Curci 6; Sorensen 7, Natali sv (12' Antonsson), Mantovani 6 (40' Perez 7); Garics 7, Pazienza 7 (36' st Christodoulopoulos sv), Khrin 7, Laxalt 6, 5, Morleo 6,5; Kone 8, Cristaldo 6,5. A disposizione: Malagoli, Agliardi, Ferrari, Della Rocca, Masina, Yaisien, Moscardelli, Acquafresca, Bianchi. All.: Pioli 7.

Arbitro: Orsato

Marcatori: 25' Garics, 12' st Kone, 15' st Pazienza

Ammoniti: Cossu, Pinilla (C), Antonsson, Garics, Morleo (B)

Espulsi: 7' st Murru (C) per doppia ammonizione