Serie A, Giudice sportivo: Rudi Garcia ammonito con diffida

17:29 - Dopo la tredicesima giornata di campionato, sono undici i giocatori fermati per un turno dal Giudice sportivo: Krsticic (Sampdoria), Antei, Floro Flores (Sassuolo), Manfredini (Genoa), D'Ambrosio (Torino), Aquilani (Fiorentina), Asamoah (Juventus), Gargano (Parma), Luci (Livorno), Pinilla (Cagliari), Zapata (Milan). Per il tecnico della Roma Rudi Garcia, espulso contro il Cagliari, arriva un'ammonizione con diffida e un'ammenda di 15mila euro.

Rudi Garcia, si legge nel comunicato del Giudice sportivo, è stato ammonito con diffida (oltre ad avere ricevuto una multa di 15mila euro) "per avere, al 26' del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale; per avere inoltre, dopo il consequenziale allontanamento, mediante apparecchiatura rice-trasmittente, continuato ad impartire dalla tribuna disposizioni tecniche alla squadra tramite l'accompagnatore ufficiale in panchina; con recidiva; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".



Ammonizione con diffida (e ammenda di 5mila euro) anche per Giampiero Ventura "per avere, al 5' del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; con recidiva".