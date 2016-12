Serie A, Genoa-Torino 1-1: Biondini risponde a El Kaddouri

11:36 - Sfida emozionante nel secondo anticipo della 14.ma giornata di serie A tra Genoa e Torino. A Marassi finisce solo 1-1, ma con molte occasioni da rete e continui capovolgimenti di fronte. El Kaddouri apre le danze al 7', deviando fortunosamente di tacco un tiro da fuori area di Farnerud. Il pari dei grifoni arriva poi al 69' con Biondini, lanciato a rete da un perfetto assist da Fetfatzidis. Interventi miracolosi per Perin.

LA PARTITA

Genoa-Toro non è solo una partita, ma una sfida che ferma il tempo e racconta la storia del calcio italiano. Emozioni, sempre e comunque. E così a Marassi va in scena l'ennesima gara da ricordare. A dispetto del risultato, il campo regala infatti un match ricco di emozioni, gioco, intensità e occasioni. Il Toro, grazie a un un tocco fortunato di El Kaddouri, fa subito male, ma il Grifone rimane aggrappato al match e, grazie soprattutto a un super-Perin, porta a casa un punto prezioso, conquistato con grinta. Questione di carattere per i rossoblù, con la zona alta della classifica nel mirino e una striscia positiva alle spalle da fare invidia a molte big del campionato.



Carattere che non manca certo nemmeno ai granata, che partono subito forte (palo di El Kaddouri già dopo 58") e dettano il ritmo. Cerci è l'uomo in più di Ventura, ma, tra le linee, sono Farnerud ed El Kaddouri a fare la differenza. Immobile gioca da boa con la grinta dell'ex e scalda le mani a Perin ripetutamente. La foga dei granata è costante e il Genoa, colpito a freddo, fatica a trovare il guizzo giusto per innescare Gilardino o Kucka. Centurion sbaglia i movimenti e fa imbestialire Gasperini (che lo leva all'inizio della ripresa). Largo sulla destra, Cerci invece è una delizia. Velocità e tecnica sono da top player e, in campo aperto, fermarlo è un'impresa. Per informazioni chiedere a Marchese & Co.



Genoa e Torino si affrontano a viso aperto, con continui capovolgimenti di fronte e senza paura di perdere. E così anche nella ripresa l'intensità non cala. La banda di Gasperini suona la carica e al 5' centra un palo con Vrsaljko dalla distanza. Il Toro però è vivo e sempre pronto a colpire in ripartenza. Quando cala Cerci, ci pensa Immobile, ma le giocate sono meno lucide del primo tempo e Perin è in vena di miracoli. Con l'ingresso di Fetfatzidis, il Genoa è più pericoloso e proprio dal piede del greco parte l'assist perfetto per il meritato pareggio di Biondini, bravo a inserirsi e a battere Gomis. Nel finale, con il passare dei minuti, poi c'è spazio solo per le giocate individuali, ma il portiere dei Grifoni è da applausi e il punteggio non cambia. Al 90' a Marassi non vince nessuno. Anzi no, vince lo spettacolo.

LE PAGELLE

Perin 7,5: para tutto. Si arrende solo alla deviazione di El Kaddouri, ma è solo sfortuna. Immobile e Cerci ci provano in tutti i modi, ma il portierino del Genoa sfoggia una prestazione super

Centurion 4,5: Gasperini prova in tutti i modi a guidarlo come un burattino, ma alla fine del primo tempo rinuncia e manda in campo Fetfatzidis. Sbagliati i movimenti, sbagliati i tempi. Prestazione da dimenticare

Fetfatzidis 6,5: vivace e prezioso. Da una sua giocata nasce il gol del pareggio. Gasperini dovrebbe dargli più fiducia

Gilardino 6: partita senza alti né bassi. Fa a sportellate con Glik, ma non trova il guizzo vincente. Troppo solo

Cerci 7: una delizia. In campo aperto è inarrestabile. Palla al piede fa sempre la cosa giusta. Gli manca il gol, ma con Perin non era serata

Immobile 6,5: si danna come un matto. Movimenti, sponde, ripartenze e tiri dalla distanza. Anche a lui manca giusto il gol, ma vale lo stesso discorso di Cerci



IL TABELLINO

GENOA-TORINO 1-1



Genoa (3-4-3): Perin 7,5; Antonini 6,5, Portanova 5,5, Marchese 5,5; Vrsaljko 6, Biondini 6,5, Matuzalem 6, Antonelli 6 (42' st Gamberini sv); Centurion 4,5 (2' st Fetfatzidis 6,5), Gilardino 6 (38' st Calaiò sv), Kucka 6. A disp.: Bizzarri, Sampirisi, De Maio, Stoian, Lodi, Cofie, Santana, Konatè, Bertolacci. All.: Gasperini 6,5 Torino (5-3-2): Padelli 6 (7' st Gomis 6); Darmian 6,5, Glik 6, Bovo 5,5, Moretti 5,5, Pasquale 6; El Kaddouri 6,5 (35' st Basha 5,5), Vives 6,5 (42' st Brighi sv), Farnerud 7; Cerci 7, Immobile 6,5. A disp.: Berni, Maksimovic, Masiello, Bellomo, Gazzi, Barreto, Meggiorini. All.: Ventura 6,5

Peruzzo7' El Kaddouri, 24' st BiondiniVives, Gomis (T); Matuzalem, Marchese, Portanova (G)