Serie A: Fiorentina-Lazio a rischio rinvio

10:24 - La partita di domenica 6 ottobre tra Lazio e Fiorentina è a rischio rinvio. Il Sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha eletto il nuovo comandante della Polizia Municipale della capitale, Oreste Liporace, scatenando la rivolta dei 27 dirigenti del Corpo. Da lì la decisione di proclamare l'assemblea generale bloccando i servizi per il 3 ottobre, ma non garantendo nemmeno il numero minimo di vigili per la sicurezza allo stadio durante la partita.