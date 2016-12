Serie A: Crespo gol, prima gioia Bologna

00:08 - Un colpo di petto di Jorge Crespo dopo appena 3' regala al Bologna l'1-0 sul Livorno nella nona giornata di serie A, prima vittoria in campionato per i rossoblù. Tre punti importanti, che permettono agli uomini di Pioli di abbandonare l'ultimo posto in classifica. Partita non bella: poche emozioni e tanti errori. Gli amaranto di Nicola ci mettono l'impegno ma pungono poco, e incassano così la quarta sconfitta consecutiva.

LA PARTITA

Gara vivacissima in avvio: i toscani conquistano subito un corner e Paulinho di testa sfiora il gol dopo appena 2'. La replica felsinea un minuto dopo: Cech mette in mezzo, Crespo si inserisce e di petto devia il pallone in rete per l'1-0 del Bologna. Il Livorno sfiora il pareggio al minuto 6: gran botta su calcio piazzato di Emerson che Curci alza oltre la traversa. A un inizio così scoppiettante fanno seguito 40' di nulla o quasi: i toscani faticano a reagire, i padroni di casa si limitano a controllare il minimo vantaggio, tentando qualche timida conclusione di tanto in tanto. Al 23' sinistro a lato di Diamanti da fuori area. Al minuto 35 ci prova Laxalt dal limite ma la sfera sorvola la traversa.



Il Livorno, che sostituisce Emeghara con Siligardi nell'intervallo, inizia bene la ripresa: al 47' prima Luci chiama alla parata Curci, poi Paulinho calcia di poco fuori dal limite dell'area. Gli amaranto insistono, ma con scarsi risultati. Al 59' Schiattarella prova a sorprendere Curci da metà campo ma il pallone è di poco alto. E' però del Bologna l'occasione migliore del secondo tempo: al 70' Diamanti di testa va a colpo sicuro ma Bardi respinge con un gran riflesso. Minuto 75: Mbaye anticipa di testa Sorensen ma manda alto. Al 77' gran tiro dal limite di Siligardi che sfiora il palo. All'86' gran giocata del solito Diamanti: stop e girata di destro che esce di un soffio. Il finale è tutto della squadra di Nicola: all'89' una punizione di Paulinho va alta di poco. Nel recupero ci prova anche Ceccherini di testa ma anche stavolta la sfera manca il bersaglio. E i padroni di casa tirano un sospiro di sollievo, potendo festeggiare, per la prima volta in questa stagione, la vittoria. Prossimo turno, infrasettimanale, a Cagliari per gli emiliani, mentre i labronici ospiteranno il Torino.

IL TABELLINO

Bologna (3-5-1-1): Curci 6; Sorensen 6,5, Natali 6, Mantovani 6; Crespo 6,5 (9' st Garics 6), Kone 6, Krhin 5,5, Laxalt 6 (34' st Perez sv), Cech 6,5 (1' st Morleo 5); Diamanti 5,5; Cristaldo 6.

A disp.: Agliardi, Radakovic, Antonsson, Pazienza, Della Rocca, Christodoulopoulos, Moscardelli, Bianchi, Acquafresca. All.: Pioli 6,5.

Livorno (3-5-2): Bardi 6; Coda 5,5, Emerson 6, Ceccherini 5,5; Schiattarella 6, Luci 6, Duncan 5 (8' st Piccini 6), Biagianti 5,5, Mbaye 5,5 (37' st Borja sv); Emeghara 5,5 (1' st Siligardi 6), Paulinho 5,5.

A disp.: Anania, Aldegani, Rinaudo, Gemiti, Decarli, Valentini, Benassi, Lambrughi, Mosquera. All.: Nicola 6.

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 3' Crespo

Ammoniti: Diamanti, Cristaldo (B); Piccini, Coda (L)

Espulsi: -