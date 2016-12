Serie A: Catania-Verona 0-0, Rafael salva l'Hellas

00:03 - Finisce a reti inviolate Catania-Verona, anticipo della 16.ma giornata di Serie A. Partita vivace e ricca di occasioni al Massimino, con i padroni di casa che dominano il match, ma non riescono a piazzare il colpo del ko soprattutto nel primo tempo. Ottima prestazione per il portiere dell'Hellas Rafael, bravo a salvare la porta della squadra di Mandorlini. Verona a quota 26 punti, Catania ultimo in classifica a 10 punti.

LA PARTITA

Un punto per continuare a sperare nella salvezza, un punto per sognare l'Europa. Catania e Verona si dividono la posta, ma con obiettivi diversi. Dal fondo della classifica, la squadra di De Canio aggiunge una "tacca" che a fine stagione, quando i punti peseranno, potrebbe contare molto. A ridosso delle prime cinque, l'Hellas invece aumenta il bottino di un campionato finora sorprendente. Nel Catania pesa l'assenza di Almiron, ma in panchina e poi in campo si rivede Bergessio. Per scelta tecnica manca anche Maxi Lopez e De Canio in attacco si affida a Leto, Barrientos e Castro. Mandorlini deve rinunciare invece allo squalificato Jankovic, al bomber Jorginho e a Cirigliano, e opta per il tridente composto da Iturbe, Toni e Gomez.



A dispetto del risultato, al Massimino va in scena una sfida vivace. Squadre subito lunghe e primo tempo a senso unico, con i padroni di casa che partono forte e mettono il Verona alle corde. Izco, Barrientos e Plasil giocano nello stretto e costruiscono, Leto e Castro danno invece profondità alla manovra, cercando il colpo vincente. Rafael però è in vena di miracoli e in almeno due occasioni salva il risultato. La banda di Mandorlini si affida solo alle folate di Iturbe, alle incurisoni di Cacciatore e alla forza di Toni, che fa a sportellate, ma non riesce a sfondare la linea Spolli-Legrottaglie. Agli etnei però manca un regista vero e una punta di peso (sicuri che Maxi Lopez non sia utile alla causa?). Il Catania domina, ma le occasioni più pericolose nascono solo da giocate individuali o calci piazzati. Il Verona è troppo passivo, non riesce ad alzare il baricentro e alla fine del primo tempo è costretto a serrare le fila al limite dell'area.



Stessa musica nella ripresa, con l'Hellas che cerca di reagire con Iturbe e Hallfredsson, ma non riesce a impensierire Frison e lascia campo alle ripartenze del Catania. I siciliani ci provano più volte, ma non affondano e sbattono contro Moras e Maietta, bravi a tener lontani Leto & Co. e a difendere la porta di Rafael, ancora decisivo in almeno altri tre interventi. Poi il match, interrotto da molti falli, lentamente perde intensità e il risultato non cambia. Il Catania non segna e non sa più vincere. Il Verona, invece, soffre, ma non prende gol e porta a casa un punto prezioso in trasferta. Due facce della stessa medaglia.

LE PAGELLE

Barrientos 6,5: buoni spunti e giocate in velocità. Manca però il lampo per far esplodere il Massimino. Vicino al cartellino rosso dopo uno scontro in area con Toni

Plasil 6: nel primo tempo domina sulla sinistra e costringe Romulo e Cacciatore a inseguirlo ovunque. Nella ripresa cala

Spolli 6,5: ringhia su Toni e tiene alta la linea del Catania insieme a Legrottaglie. Chiusure precise e poche sbavature

Rafael 7: due miracoli nel primo tempo. Pronto e reattivo anche in altre occasioni pericolose. Se il Verona porta a casa un punto, il merito è certamente suo

Toni 6: lottatore. Si batte con la solita foga e prova a fare la sponda per i compagni, ma spesso è troppo solo e nessuno si butta negli spazi sulle sue spizzate

Iturbe 5: dal gioiellino dell'Hellas ci si aspetta di più. Fatica a trovare le giocate e il guizzo giusto. Corre molto, ma spesso a vuoto e perde lucidità

IL TABELLINO

CATANIA-VERONA 0-0

Catania (4-3-3): Frison 6; Peruzzi 6 (46' st Monzon sv), Legrottaglie 6,5, Spolli 6,5, Alvarez 6; Izco 6, Guarente 5,5, Plasil 6; Leto 6 (30' st Bergessio sv), Barrientos 6,5 (39' st Keko sv), Castro 5,5.

A disp.: Andujar, Ficara, Rolin, Tachtsidis, Freire, Boateng, Gyomber, Petkovic, Capuano. All.:De Canio 6,5

Verona (4-3-3): Rafael 7; Cacciatore 5,5, Moras 6,5 (32' st R. Marques sv), Maietta 6,5, Agostini 5,5; Romulo 6, Donati 5,5 (39' st Laner sv), Halfredsson 6; Iturbe 5, Toni 6, Gomez 5,5 (23' st Donadel 6).

A disp.: Mihaylov, Andrade, Albertazzi, Longo, Cacia, Bianchetti, Rubin, Rafael, Sala. All.: Mandorlini 6

Arbitro: Damato

Marcatori: -

Ammoniti: Izco, Spolli (C); Toni (V)