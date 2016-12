Serie A, Cagliari-Napoli 1-1: Higuain risponde a Nenè

10:19 - Il Napoli chiude il 2013 al terzo posto in classifica. Al Sant'Elia, nel secondo anticipo della 17.ma giornata di Serie A, la squadra di Benitez pareggia 1-1 con il Cagliari e fallisce l'aggancio momentaneo alla Roma. Sardi subito in vantaggio al 9' con Nenè, bravo a deviare in rete l'assist di Astori dopo un'incertezza di Maggio. Higuain pareggia poi i conti al 19' su rigore dopo un atterramento in area di Pandev.

LA PARTITA

Chiusura d'anno opaca per Benitez. Al Sant'Elia, terreno ostico per tanti motivi (compresa la situazione surreale di giocare davanti solo a 5mila tifosi), il suo Napoli porta a casa solo un punto e rimane dietro alla Roma. Serata complicata per i partenopei, che quando attaccano convincono ma non pungono e in fase di non possesso continuano invece a mostrare qualche lacuna. E non è solo una questione di uomini, anche se uno come Mascherano farebbe molto comodo alla squadra di De Laurentiis. Più che altro sembra un problema di atteggiamento e di equilibri.



Orfana ancora di Hamsik, col Cagliari la banda di Benitez scende infatti in campo con l'artiglieria pesante. Davanti Higuain, Callejon, Insigne e Pandev fanno paura. Dietro però Behrami e Dzemaili faticano a sostenere tutto il peso del centrocampo in fase di contenimento. Nainggolan invece è un guerriero dai piedi raffinati e i sardi partono forte. Al 9' il primo lampo. Maggio pasticcia, Astori ne approfitta e mette in mezzo un assist perfetto per Nené, che appoggia in rete e porta in vantaggio la squadra di Lopez. Colpito a freddo, il Napoli impiega qualche minuto per raccogliere le idee. Higuain è l'uomo squadra che suona la carica. L'argentino duetta con Insigne e Pandev, aumentando la pressione. Ma il Cagliari non molla, pressa alto e prova a ripartire in velocità. Cossu attacca Reveillere e Nainggolan sbaglia da buona posizione. Trema Benitez. Il Napoli però è vivo e al 19' pareggia i conti grazie a un calcio di rigore di Higuain. Il Pipita firma la rete numero 9 in campionato e riapre il match. Dopo il gol, Rafa inverte le posizioni di Insigne e Callejon e il Napoli prova a vincere. Nonostante il periodo, Conti & Co. però non sono in vena di regali. E così il primo tempo si chiude sull'1-1 con l'infortunio di Reina, costretto a uscire dal campo.



Nella ripresa la partita cambia tono, con i sardi più accorti. Il Cagliari arretra di qualche metro e interrompe il pressing alto, ma prova comunque a verticalizzare su Sau. Feernandez e Albiol però fanno buona guardia e le squadre si allungano. A caccia della rete del vantaggio, il Napoli si sbilancia e rischia grosso in contropiede. Al 72'Callejon segna uno splendido gol al volo, ma Valeri annulla la rete per un fuorigioco millimetrico. Alla squadra di Lopez sta bene anche il pareggio. E così nei minuti finali è un assolo degli uomini di Benitez. Mertens va vicino al vantaggio. Entra anche Zapata, ma il risultato non cambia. Il Napoli chiude l'anno al terzo posto. Benitez spera in qualche "regalo di Natale" da De Laurentiis per dare l'assalto a Juve e Roma.

LE PAGELLE

Higuain 6,5: nove reti in campionato, quinto centro nelle ultime cinque partite tra Serie A e Champions. Implacabile in zona gol. Uomo squadra e trascinatore

Albiol 6,5: preciso e attento nelle chiusure. Insieme a Fernandez annulla le ripartenze in contropiede del Cagliari nella ripresa

Insigne 5: mai nel vivo del gioco. Nessun lampo degno di nota. Non segna e non ispira. Prestazione da dimenticare. Mertens, in pochi minuti, è più pericoloso di lui

Nainggolan 7: guerriero dai piedi fatati e dalle idee chiare. Padrone del centrocampo, sia dal punto di vista fisico, che tecnico. Merita sicuramente un grande club. Giocatore totale

Cossu 6,5: quantità e qualità. Esce dal campo stremato, tra gli applausi dei 5mila presenti. Tiene sempre in ansia la retroguardia del Napoli

Conti 5,5: partita sottotono. Poco aggressivo e presente davanti alla difesa. Pandev lo mette in difficoltà nello stretto

IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 1-1

Cagliari (4,3,1,2): Avramov 6; Pisano 6, Del Fabro 6, Astori 6,5, Avelar 5,5 (1' st Ekdal 6); Nainggolan 7, Conti 5,5, Dessena 6; Cossu 6,5 (40' st Ibraimi sv); Sau 6, Nenè 6 (14' Pinilla 6).

A disp.: Adan, Oikonomou, Murru, Perico, Eriksson, Cabrera. All. Lopez 6,5



Napoli (4-2-3-1): Reina 6 (47' Rafael 6); Maggio 5, Fernandez 6, Albiol 6,5, Reveillere 5,5; Dzemaili 6, Behrami 5,5; Callejón 6, Pandev 6 (36' st Zapata D. sv) , Insigne 5 (26' st Mertens 6); Higuain 6,5.

A disp.: Colombo, Uvini, Britos, Armero, Radosevic, Bariti, Inler. All. Benitez 5,5