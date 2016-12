6 dicembre 2013 Serie A: Bologna-Juventus 0-2, decidono Vidal e Chiellini La squadra di Conte vince la settima gara di fila e sale a +6 sulla Roma di CESARE ZANOTTO Tweet google 0 Invia ad un amico

14:40 - Nell'anticipo della 15.ma giornata di campionato, la Juve passa in casa del Bologna e sale a +6 sulla Roma, che sarà impegnata domenica contro la Fiorentina. Al Dall'Ara finisce 2-0 per la squadra di Conte, che sblocca la gara con Vidal (assist di Peluso) al 12' e chiude i conti con un colpo di testa di Chiellini (sugli sviluppi di un corner) al 90'. Per i bianconeri si tratta della settima vittoria consecutiva.

LA PARTITA

Una macchina da guerra, lanciata a tutta verso la tripletta tricolore. La creatura di Antonio Conte sale a 40 punti dopo 15 partite di campionato, 21 dei quali conquistati nelle ultime sette gare. Altro che appagamento, i bianconeri sono gli stessi cannibali che hanno dominato gli ultimi due campionati. Quella di Bologna è l'ennesima dimostrazione di forza e organizzazione, perché la Signora si presenta al Dall'Ara con un ampio turnover in vista del decisivo match di Champions col Galatasaray. In difesa c'è Ogbonna (out Bonucci), sulle fasce Isla e Peluso mentre in attacco tocca a Vucinic e Quagliarella. Cambiano gli interpreti, ma la sinfonia non muta mai: pressing alto, centrocampisti pronti a inserirsi, esterni che allargano bene lo spazio di manovra e difesa tremendamente aggressiva.



Per mezz'ora, la prima, il Bologna non esiste. La Juve comincia subito a mettere pressione mentre gli emiliani non riescono mai a tenere palla oltre la propria metà campo. Il 3-4-2-1 di Pioli non regge il confronto in mediana, ma è la fase difensiva che mostra lacune imbarazzanti. Ogbonna, al 12', vede Marchisio che si butta dentro all'area e lancia lungo, gli emiliani sbagliano il fuorigioco e Garics salva a pochi passi dalla linea di porta; l'azione prosegue e pochi secondi dopo si consuma il replay di quanto accaduto prima: Peluso pesca in area Vidal, che solo davanti a Curci lo beffa con un destro soffice. Trovato il vantaggio, i bianconeri non arretrano di un metro ma non trovano la rete per blindare il risultato. Il Bologna alza la testa solo grazie a Diamanti, che ci prova con due sassate di sinistro (25' e 33') respinte senza difficoltà da un preciso Buffon.



Lo spartito cambia leggermente nella ripresa, nel senso che la Juve produce occasioni in serie e il Bologna ci prova - timidamente - in contropiede. Llorente, entrato al 39' a causa dell'infortunio di Vucinic, sciupa quattro opportunità ghiottissime, due delle quali clamorose (solo davanti a Curci al 27' e 41'). La squadra di Pioli ci prova più con i nervi, anche perché il tasso tecnico (Diamanti escluso) non consente trame troppo raffinate. L'occasione (l'unica) per il pareggio capita sui piedi di Cristaldo al 28', ma il destro dell'argentino si spegne a lato di pochi centimetri. Non sbaglia, invece, Chiellini, che al 90' - su azione d'angolo - infila di testa sul primo palo.



Le statistiche parlano di 15 gol fatti e 0 subìti nelle ultime sette partite di campionato, mentre Gigi Buffon non prende gol da 640 minuti e la Roma è provvisoriamente scivolata a -6. Una macchina da guerra, la Juve. A Istanbul, tra quattro giorni, occorrerà dimostrarlo anche all'Europa.

LE PAGELLE



Vidal 7 - Solita prestazione totale. In fase di non possesso ringhia come un mastino, sotto porta è una sentenza: sesto gol in campionato, undicesimo stagionale.



Quagliarella 6,5 - Sempre in movimento, sempre pronto a cercare la conclusione, sempre nel vivo della partita. Esce a metà ripresa perché vittima dei crampi.



Llorente 5,5 - Conferma l'ottimo momento di forma, svariando con intelligenza su tutto il fronte d'attacco. Ha però il demerito di fallire quattro occasioni che avrebbero chiuso prima la partita.



Curci 7 - Tiene in piedi il Bologna con almeno cinque interventi straordinari.



Perez 4,5 - Tiene in gioco Vidal in occasione del vantaggio bianconero. A centrocampo annega senza nemmeno provare a rimanere a galla. Pioli lo sostituisce dopo 45 minuti.

IL TABELLINO



BOLOGNA-JUVENTUS 0-2

Bologna (3-4-2-1): Curci 7; Antonsson 5, Natali 5,5, Mantovani 5; Garics 5 (20' st Cristaldo 6,5), Krhin 5,5, Perez 4,5 (1' st Laxalt 6), Morleo 6; Kone 6, Diamanti 6,5; Bianchi 5,5 (44' st Alibec sv).

A disp.: Agliardi, Stojanovic, Radakovic, Crespo, Cech, Pazienza, Della Rocca, Christodoulopoulos, Acquafresca. All.: Pioli 5,5

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5; Barzagli 6, Ogbonna 6,5, Chiellini 7; Isla 6, Vidal 7, Pogba 6, Marchisio 6,5, Peluso 6 (22' st Asamoah 6); Vucinic 6 (39' Llorente 5,5), Quagliarella 6,5 (25' st Tevez 6,5).

A disp.: Storari, Rubinho, Motta, Caceres, Padoin, Bonucci, Lichtsteiner, De Ceglie. All.: Conte 6,5

Arbitro: Mazzoleni

Marcatori: 12' Vidal (J), 45' st Chiellini (J)

Ammoniti: Peluso, Isla, Chiellini, Marchisio (J); Mantovani (B)

Espulsi: -