Serie A, Bologna-Chievo 0-0: Sannino rischia

00:24 - Niente gol e poche emozioni nel monday night che chiude l'undicesima giornata della Serie A. Al Dall'Ara Bologna- Chievo finisce 0-0, con i veneti che conquistano il primo punto nelle ultime sette giornate, ma rimangono in fondo alla classifica. Match tirato nel primo tempo, col Chievo che prova a fare la partita, ma non trova la porta. Ripresa più bloccata, con le squadre impegnate più a distruggere. Per Sannino panchina ancora a rischio.

LA PARTITA

Al Dall'Ara in palio ci sono punti pesanti in ottica salvezza, ma non solo. Sannino, infatti, rischia grosso e col Bologna si gioca forse l'ultima chance per rimanere in sella. A caccia di gol, il tecnico dei veneti si affida a Rigoni, Radovanovic, Estigarribia, Thereau e Paloschi. Pioli invece deve fare i conti ancora con le numerose assenze. Senza Cherubin, Stojanovic, Gimenez, Cech, Natali e Mantovani, gli emiliani giocano infatti con Krhin sulla linea difensiva, ma recuperano Diamanti.



Dopo sei sconfitte consecutive, il Chievo è ultimo in classifica ed è costretto a reagire. Reduce da due vittorie consecutive, il Bologna scende invece in campo con meno pressione. E si vede. I veneti partono subito aggressivi: Dainelli comanda la linea difensiva e fa salire la squadra, Estigarribia si posiziona bene tra le linee e innesca la manovra. Al D'Allara però piove forte e giocare in velocità con precisione non è semplice. Il Chievo gestisce il possesso palla e fa la partita, ma non trova il guizzo giusto. Il Bologna invece non riesce a dare fluidità alla manovra e si difende basso senza pressare i portatori di palla. Troppo poco per la banda di Pioli, che cresce col passare dei minuti, ma si affida solo all'estro di Diamanti e non riesce a colpire. In campo poche le giocate degne di nota, se non in chiave difensiva. E così il primo tempo scorre senza emozioni e tiri in porta.



Nella ripresa il tema della partita non cambia. Chievo più aggressivo, Bologna in controllo. Thereau e Paloschi provano a duettare e a rendersi pericolosi, ma il muro rossoblu non cede. Kone non è in giornata e la banda di Pioli è troppo imprecisa nelle ripartenze. Molti falli e squadre subito lunghe: match bloccato. Solo un episodio può decidere la gara. Ma di acuti neanche l'ombra. In mezzo al campo Laxalt e Perez non vanno per il sottile. Stessa ricetta per Cesar e Dainelli. Col passare dei minuti le squadre si affidano solo ai continui capovolgimenti di fronte. Servono forze fresche. Sannino getta nella mischia Acosty, Pioli risponde con Moscardelli e prova ad aumentare il peso dell'attacco. Gli equlibri però non cambiano. Puggioni da una parte e Curci dall'altra rimangono concentrati fino alla fine, Bianchi sbaglia da ottima posizione al 90' e la sfida termina a reti inviolate. Sette punti in una settimana per il Bologna. Nessuna scossa invece per il Chievo, che continua a collezionare prestazioni discrete, ma non riesce a fare risultato pieno ed è costretto a guardare ancora tutti dal basso verso l'alto. Per Sannino è l'ora della resa dei conti.

LE PAGELLE

Diamanti 6,5: le azioni più pericolose del Bologna partono sempre dai suoi piedi. Pioli non può fare a meno dei suoi guizzi se vuole conquistare una salvezza senza pensieri, ma deve trovargli un partner all'altezza

Krhin 6,5: schierato in difesa, se la cava egregiamente. D'accordo, Paloschi e Thereau non sono Tevez e Higuain, ma la prestazione c'è tutta.

Kone 5: giornata storta. Sempre troppo lontano dal gioco e quando ha l'occasione di ripartire sbaglia quasi sempre i tempi e la misura

Bianchi 5,5: ha sul piede la palla del ko al 90', ma spara a lato. Pioli si mangia le mani e lui pure...

Dainelli 6,5: guida bene la difesa. Nel primo tempo fa salire la squadra e detta i tempi dalle retrovie, nella ripresa usa le maniere forti per bloccare le ripartenze di Diamanti & Co.

Paloschi 5: prestazione incolore. Pochi palloni toccati e mai pericoloso. Se il Chievo non punge sottoporta e non trova gli spazi giusti per l'ultimo passaggio, la colpa è anche sua



IL TABELLINO

BOLOGNA-CHIEVO 0-0



Bologna (3-5-1-1): Curci 6,5; Sorensen 6, Krhin 6,5, Antonsson 6; Garics 5,5, Kone 5, Pazienza 6 (8' st Perez 6), Laxalt 6 (24' st Moscardelli 6), Morleo 6; Diamanti 6,5; Cristaldo 6 (35' st Bianchi 5,5).

A disp.: Agliardi, Malagoli, Radakovic, Ferrari, Crespo, Della Rocca, Christodoulopoulos, Acquafresca, Yaisien. All.: Pioli 6

: Puggioni 6,5; Frey 6, Dainelli 6,5, Cesar 6; Sardo 6, Pamic 6 (40' st Papp sv), L. Rigoni 5,5, Radovanovic 5,5, Estigarribia 6,5 (44' st Sestu sv); Thereau 6 (23' st Acosty 6), Paloschi 5.A disp.: Squizzi, Silvestri, Bernardini, Kupisz, Lazarevic, Improta, Pellissier, Ardemagni All.: Sannino 5,5BergonziPazienza, Perez (B); Cesar (C)