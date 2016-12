Serie A: Atalanta-Inter 1-1, Denis risponde ad Alvarez

18:30 - Finisce 1-1 l'anticipo della decima giornata di Serie A tra Atalanta e Inter. A Bergamo, partita vivace per tutti i primi quarantacinque minuti che portano in dote i gol del match. Inter in vantaggio al 16' con Alvarez dopo una giocata in area su Stendardo. Il pareggio però arriva già al 25' con l'incornata vincente di Denis su cross di Moralez. Nella ripresa l'Atalanta chiede un rigore, mentre l'Inter colpisce un palo al 73' con Icardi.

LA PARTITA

Niente da fare: l'Inter a Bergamo non riesce più a vincere. I tre punti all'Atleti Azzurri d'Italia mancano dal lontano 2008 e nemmeno una buona partita dal punto di vista del ritmo e dell'attenzione hanno saputo spezzare questo incantesimo. Tutto merito dell'Atalanta, brava soprattutto a non scomporsi dopo il vantaggio di Alvarez arrivato nonostante un buon avvio. Il gol di Denis raddrizza subito la partita e porta a termine un pareggio che alla fine è il risultato più giusto.

Giusto, ma che non accontenta nessuno. Atalanta e Inter escono dal campo con le stessa smorfia di chi sa che sarebbe bastato tanto così in più per raccogliere l'intera posta in palio, ma altrettanto per uscire battuti. Muovono la classifica, sì, ma se per i bergamaschi è un segno importante di continuità dopo lo scivolone di Genova con la Samp, per gli uomini di Mazzarri è un chiaro segnale che qualcosa manca ancora per essere davvero grandi. Fisiologico per un gruppo e una mentalità in piena ricostruzione. Eppure le occasioni non sono mancate, soprattutto in un primo tempo giocato a ritmi insostenibili. Le ripartenze dell'Atalanta hanno fatto male alla difesa a tre di Mazzarri, battuta già al 9' da Canini ma salvata da Guarin sulla linea. L'Inter, di contro, passa alla prima occasione con una bella giocata del nuovo Alvarez, bravo a girarsi in area e a stendere in un colpo solo Stendardo e Consigli. Ma proprio sullo 0-1 c'è la sintesi della gara: l'Atalanta non si scompone di una virgola, alza il baricentro col modulo nuovo e trova subito il pari con Denis, bravo a svettare sul rientrante Samuel.

La ripresa, invece, è tutta per il "vorrei ma non posso". Se l'Inter può recriminare per il palo colpito da Icardi al 73' o per un'occasione divorata da Alvarez poco prima, l'Atalanta si è lamentata - ma nemmeno troppo - per una mano larga in area di rigore di Rolando. Ma anche per l'occasionissima sciupata da Yepes a due metri da Carrizo all'84'. Tutti alla ricerca di quel qualcosa in più che non arriva, ma è solo questione di tempo. Del resto il campo sarà già pronto a parlare di nuovo tra pochissimi giorni.

LE PAGELLE

Cigarini 7 - Illumina il gioco come pochi, a volte anche oltre le aspettative dei compagni. Prova un paio di incursioni solitarie, ma in mezzo al campo dà solidità oltre che qualità.

Carrizo 6,5 - Entra di nuovo in luogo di Handanovic e di fatto non è impegnato. Fino all'84, quando Yepes lo colpisce in pieno da due metri. Lui, però, c'è e si fa trovare pronto salvando il risultato.

Yepes 5,5 - Serata strana per il colombiano che fatica molto su Palacio e Icardi e poi si divora il gol vittoria.

Alvarez 7 - Se avesse fatto gol al 90' con il bolide da trenta metri uscito di altrettanti centimetri, avrebbe completato la trasformazione promessa da anni nel "nuovo Kakà". Quello brasiliano nel 2007 però fece gol.

Moralez 6,5 - Tecnico, tattico e utile. Fa qualcosa di più del semplice trequartista. Pennella l'assist per Denis, ma corre come una trottola per tutto il campo. E' un giocatore maturato.

Samuel 6 - Torna in campo dopo sei mesi e ha una sola sbavatura, ma per merito di Denis. Per il resto partita di grande solidità.



IL TABELLINO

ATALANTA-INTER 1-1

Atalanta (3-4-1-2): Consigli 6; Canini 6,5, Yepes 5,5, Stendardo 6; Raimondi 6, Cigarini 7 (29' st Baselli 6), Carmona 6,5, Brivio 6; Moralez 6,5 (36' st Migliaccio 6); Livaja 6 (20' st Marilungo 6), Denis 6,5. A disp.: Sportiello, Polito, Scaloni, Brivio, Kone, Cazzola, Gagliardini, De Luca. All.: Colantuono 6,5.

Inter (3-5-1-1): Handanovic 6 (1' st Carrizo 6,5); Rolando 6, Samuel 6, Juan Jesus 6; Jonathan 5,5 (40' st Taider sv), Guarin 5,5 (20' st Icardi 6), Cambiasso 6, Kovacic 5,5, Nagatomo 5,5; Alvarez 7; Palacio 6,5. A disp.: Castellazzi, Andreolli, Wallace, Ranocchia, Pereira, Donkor, Mudingayi, Kuzmanovic, Olsen. All.: Mazzarri 6.

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 16' Alvarez (I), 25' Denis (A)

Ammoniti: Stendardo, Canini, Migliaccio (A)

Espulsi: nessuno