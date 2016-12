Serie A: a Catania vince la noia, con il Sassuolo è solo 0-0

00:09 - Nella 9a giornata di Serie A, Catania-Sassuolo finisce senza gol. Gli Etnei mantengono il pallino del gioco per buona parte del match non rendendosi, però, mai pericolosi. Al 18' Plasil ha la palla giusta per l’1-0, ma spreca tutto con un colpo di testa su cui Pegolo si esalta. Nella ripresa l'occasione migliore è per Zaza che al 41' st salta Andujar e a porta vuota la manda fuori. Alla fine è solo 0 a 0. Catania e Sassuolo sono a 6 punti.

LA PARTITA

Luigi De Canio si aspettava un esordio sicuramente diverso sulla panchina del Catania. Gli etnei non vanno oltre il pari a reti inviolate contro il Sassuolo, mostrando tutti i propri limiti nella fase offensiva. Pensare che l'occasione migliore sia capitata sulla testa di Plasil, che di mestiere fa il centrocampista e di testa non è un fenomeno, dà la misura di come gli attaccanti siciliani siano in netta difficoltà. Per De Canio le uniche note positive sono rappresentate dal centrocampo, che con Almiron e Plasil dimostra di essere dotato di molta qualità, e dai soliti Castro e capitan Izco, dei veri e propri pendolini sulla fascia sinistra e destra. Per Eusebio Di Francesco, però, la situazione non è molto differente. L'undici emiliano soffre per lunga parte della gara la costruzione del gioco del Catania e solo nel secondo tempo riesce a rendersi pericoloso in un paio di occasioni. La più clamorosa al 41' st quando Zaza salta Andujar e poi conclude sull'esterno della rete a porta vuota. L'unico intervento dubbio è capitato al 25' st quando Bergessio è caduto in area dopo aver provato a saltare tre difensori emiliani, ma Tommasi ha preferito non fischiare nulla. Il risultato di 0-0, quindi, appare più che giusto ed è difficile immaginare che qualcuno possa lamentarsi del punto conquistato. Punto che a Catania e Sassuolo serve a poco. Entrambe le squadre salgono a 6 punti agganciando il Bologna, con solo due lunghezze di vantaggio sul Chievo fanalino di coda. A preoccupare, però, oltre alla posizione in classifica, sarà sicuramente la prestazione offerta da entrambe le squadre, che in questa stagione hanno vinto una sola gara e rischiano seriamente di dover lottare fino all'ultima giornata per non retrocedere.

LE PAGELLE

PEGOLO 6,5: In una partita con poche occasioni è strano che il portiere risulti il più decisivo, ma quando disinnesca l'unica occasione pericolosa, capitata sulla testa di Plasil al 18', un voto alto ci sta tutto. Chiamato in causa anche in un altro paio di circostanze, Pegolo si fa sempre trovare pronto e mantiene a galla il Sassuolo.

FLORO FLORES 5: Partita inconsistente per l'attaccante napoletano. La colpa non è da addossare tutta a lui, visto che dal centrocampo non arrivavano rifornimenti, ma anche quelle poche volte che poteva inventare qualcosa non si è mai fatto trovare pronto. Assente.

SCHELOTTO 4,5: A Milano difficilmente potrebbero rimpiangerlo e vista la gara di oggi hanno ragione. nel primo tempo ogni pallone che tocca si trasforma in una palla persa. Nel secondo tempo fa meno danni, perché meno servito dai compagni e meno al centro dell'azione. Viste le prestazioni nelle precedenti partita si sarà trattato sicuramente, si spera, di una giornata no.

ZAZA 4,5: Entra in campo al posto di Floro Flores per cercare di dare una scossa alla partita ed effettivamente la scossa c'è, in negativo. Zaza ha l'occasione gol al 41' st quando fa tutto bene, controllo e dribbling sul portiere, peccato che al momento di concludere perda l'equilibrio e riesca a prendere solo l'esterno della rete.

BERGESSIO 5: L'attaccante argentino non riesce mai ad incidere in nessuna azione del Catania per tutti i 90'. Almiron, Plasil e Castro provano a servirlo in tutti i modi ma, almeno oggi, Bergessio è assente ingiustificato dal campo. Alla fine chiuderà la partita con un'ammonizione, segno dell'insofferenza patita durante tutta la gara.

PLASIL 6,5: Il centrocampista ceco è probabilmente il migliore dei suoi. Cerca di costruire gioco, grazie all'assistenza di Almiron, ma davanti il Catania soffre non poco, perché Bergessio non gira. Al 18' ha l'occasione di regalare il vantaggio ai suoi, ma tra lui e il gol c'è di mezzo Pegolo, che con un grande intervento ne respinge il colpo di testa dal dischetto del rigore.

CASTRO 6: Si batte come un leone sulla sinistra e nel primo tempo riesce ad andare via più volte al suo marcatore, servendo buoni palloni al centro dell'area o a tentare la conclusione. Nel secondo tempo, però, scompare come tutto l'attacco etneo e non riesce a rendersi praticamente mai pericoloso.

MAXI LOPEZ 6: Entra nel secondo tempo al posto di uno spento Keko e prova a rivitalizzare l'attacco del Catania. L'argentino prova in tutti i modi a rendersi pericoloso, con tiri da fuori area e incursioni improvvise in area, ma serve a poco. L'attacco del Catania quest'annonon gira e riuscire a trovare la via del gol è decisamente una missione impossibile.



IL TABELLINO

CATANIA-SASSUOLO 0-0

Catania (4-3-3): Andujar 6; Izco 6, Gyomber 6, Rolin 6, Biraghi 6; Plasil 6,5, Tachtsidis 5,5 (24’ st Guarente 5), Almiron 6 (33’ st Leto 5,5); Castro 6, Bergessio 5, Keko 5 (9’ st Maxi Lopez 6). A disp.: Frison, Ficara, Capuano, Freire, Petkovic. All.: De Canio 6

Sassuolo (3-5-2): Pegolo 6,5; Antei 6,5, Bianco 6, Marzorati 6 (41’ Acerbi 6); Schelotto 4,5, Kurtic 5, Missiroli 6, Magnanelli 5,5, Longhi 5; Floro Flores 5 (31’ st Zaza 4,5), Berardi 5 (15’ st Laribi 5,5). A Disp.: Pomini, Rosati, Gazzola, Rossini, Chibsah, Marrone, Ziegler, Alexe, Farias. All.: Di Francesco 6

Arbitro: Tommasi

Ammoniti: Magnanelli, Laribi (S), Bergessio (C)

Espulsi: nessuno