Serie A 2014-15: si parte il 31 agosto, ultima giornata il 31 maggio

17:53 - La Lega ha ufficializzato le date del prossimo campionato di Serie A. Inizio campionato previsto per il week end del 31 agosto, più tardi del solito a causa dei Mondiali brasiliani che impegneranno i giocatori fino a luglio inoltrato. L'ultima giornata è fissata per il 31 maggio, mentre ci saranno tre turni infrasettimanali e altrettante pause della Nazionale. Invariata la sosta natalizia che fermerà il campionato dal 23 dicembre al 6 gennaio.

Si giocherà di mercoledì il 24 settembre, il 29 ottobre e il 29 aprile. La Supercoppa italiana si giocherà una settimana prima dell'inizio del campionato, il 23 agosto a Pechino se le squadre coinvolte non saranno impegnate nei preliminari di Champions League, altrimenti si ripega al 24 agosto ma allo stadio Olimpico di Roma. Stesso palcoscenico per la finale di Coppa Italia, in programma il 7 giugno.