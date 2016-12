Senza Messi l'Argentina non sfonda: 0-0 con l'Ecuador 

12:10 - Priva della sua stella, Leo Messi, fermato da un infortunio, l'Argentina non è andata al di là dello 0-0 con l'Ecuador, in un'amichevole disputata a East Rutherford, nei pressi di New York. L'Albiceleste ha confezionato la migliore occasione della partita con Maxi Rodriguez che, approfittando di un suggerimento di Palacio, ha colpito i legni della porta dell'Ecuador. Titolare Higuain che ha giocato 70' prima di essere sostiuto da Palacio.

Di Maria il migliore in campo. La Nazionale guidata da Alejandro Sabella tornerà in campo, ancora negli Stati Uniti, lunedì prossimo, quando affronterà in un'altra amichevole la Bosnia-Erzegovina, altra formazione qualificata ai Mondiali 2014 (appuntamento a St. Louis, nel Missouri); l'Ecuador, invece, affronterà l'Honduras a Houston, nello Stato del Texas.