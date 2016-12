Scommesse, Zamparini difende Gattuso: "Gli darei il mio portafoglio"

16:51 - "Non metto la mano sul fuoco per nessuno, ma Gattuso l'ho conosciuto, è stato allenatore del Palermo e io gli darei il mio portafoglio perché so che è una persona seria". Parola di Maurizio Zamparini, che a Radio 24 ha difeso l'ex rossonero dalle accuse in relazione al nuovo scandalo sul Calcioscommesse. "Mi sembra impossibile che sia coinvolto. Lo stimo come uomo, lo ammiro", ha aggiunto.

Dopo Abete, dunque, anche Zamparini si schiera dalla parte di Gattuso. "E' venuto a Palermo guadagnando un terzo di quello che prendeva in Svizzera perché pensava al suo futuro, si occupa di una pescheria e si alza tutti i giorni alle sette del mattino", ha spiegato il presidente rosanero, che poi ha puntato il dito contro la giustizia italiana. "Siamo un Paese di seconda categoria: non si può fare la giustizia con le conferenze stampa - ha tuonato -. Noi abbiamo una giustizia spettacolo, non solo quella sportiva, dove un indagato diventa colpevole sui giornali prima che al processo".



Infine un affondo sulle presunte combine: "Le partite di fine campionato sono sempre state strane. Ma non per le scommesse, il problema è che ci sono troppi interessi in ballo. La serie B nelle ultime dieci partite è qualcosa di terrificante. Vedo dei risultati strani, non dico che siano partite combinate, non lo so, non ho le prove ma la penso così".