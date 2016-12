Scommesse, Mauri: "Io trattato come Al Capone"

10:11 - "Sono due anni che va avanti questa storia. Speriamo finisca presto, voglio tornare a giocare il prima possibile". Stefano Mauri, al centro della vicenda calcioscommesse e squalificato per doppia omessa denuncia per le presunte combine di Lazio-Genoa e Lecce-Lazio del maggio 2011, si sfoga così ai microfoni di Sky. L'ex capitano della Lazio spiega: "Dalla procura di Cremona sono sempre stato dipinto come Al Capone, ma io non scommetto".

E ancora: "Ho scommesso solo su basket e tennis. Mi chiedo tutti giorni come sono finito in questa situazione. Tornando indietro non rifarei tante piccole cose: non prenderei mai la scheda telefonica (datagli da un suo amico titolare di un'agenzia di scommesse, ndr) ma so di non aver fatto niente di male. Non sono andato contro le regole di questo sport". Mauri si scaglia poi contro la Procura di Cremona: "Mi hanno sempre dipinto come un gangster e ancora continuano a dipingermi così senza che io sappia per quale motivo. E casualmente tutte le volte che c'è un appuntamento importante davanti alla giustizia sportiva esce sempre una notizia dalla procura di Cremona. Una volta è un caso, due non lo so...".

Il riferimento è all'intervista al procuratore Roberto Di Martino pubblicata a ridosso dell'udienza del Tnas, chiamato ad emettere il lodo sull'arbitrato tra il giocatore e la Figc, in merito alla squalifica di 9 mesi disposta dalla Corte di giustizia federale. "Sono ancora in attesa di un giudizio e da 5 mesi non posso giocare - conclude il giocatore della Lazio - e dopo due anni non c'è una prova contro di me. Non so se ci sono precedenti in cui un pubblico ministero rilascia un'intervista verso una persona indagata con le indagini ancora in corso, ma per me è avvenuto nei momenti cruciali del mio procedimento".