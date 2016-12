Scandalo Croazia: 8 giocatori ordinato 70 birre

15:33 - Lo scontro tra Islanda e Croazia per i playoff mondiali non è terminato venerdì sera con lo 0-0 di Reykjavik. La partita è andata avanti anche lontano dal campo a suon di botta e risposta tra media. Il sito islandese Visir.is ha lanciato lo scandalo: "Otto giocatori croati hanno ordinato 70 birre in albergo dopo il match". Tra loro anche Kovacic e Mandzukic. Pronta la risposta croata: "Tentativo antisportivo di destabilizzare il gruppo".

La ricostruzione fatta dal portale islandese è ricca di particolari e racconta dello strano ordine al servizio in camera fatto da otto nazionali croati nell'albergo del ritiro islandese alel quattro del mattino. Settanta birre in otto - riportano -, praticamente nove a testa. Tra gli accusati in questione anche l'interista Kovacic oltre a Mandzukic, Eduardo, Kranjcar, Jelavic, Corluka, Srna e Vida. La risposta croata non si è fatta aspettare definendo la notizia come un banale tentativo di destabilizzazione in vista del ritorno nei Balcani.