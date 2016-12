Sassuolo, Berardi da record: a 19 anni ha segnato più di Del Piero 

13:10 - E' terzo nella classifica marcatori a soli 19 anni: Domenico Berardi è la nuova scoperta del calcio italiano. L'attaccante del Sassuolo, alla prima stagione in Serie A, ha segnato 7 gol in 9 presenze (di cui 8 da titolare). Alla sua età ha già fatto meglio dei vari Del Piero (5), Totti (4) e Gilardino (2). Non solo: da quando il calabrese si è caricato sulle spalle il peso dell'attacco, il Sassuolo ha vinto 3 volte, pareggiato 4 e perso 2.

Il rientro in squadra di Berardi dopo le prime quattro giornate di squalifica, è coinciso con la rinascita della formazione di Di Francesco. Il 19enne è stato decisivo nelle vittorie con Bologna e Samp (tripletta a Marassi), oltre che nel pareggio esterno in casa della Roma capolista. L'ultima perla è arrivata nel match interno con l'Atalanta, sbloccato dall'altra giovane promessa emiliana: Zaza. Berardi, la scorsa estate, è stato ceduto dal Sassuolo alla Juventus in comproprietà. Ma è rimasto in prestito al club di Squinzi per farsi le ossa. Se terrà questi ritmi, sarà impossibile prolungare il sodalizio coi neroverdi dopo giugno.

In attesa di abbracciare la Vecchia Signora, Berardi si è già tolto un'immensa soddisfazione. Quella, cioè, di superare l'ex capitano e leggenda della Juve, Alessandro Del Piero, nella classifica dei cannonieri "precoci": a 19 anni compiuti, infatti, Alex aveva realizzato appena 5 gol in Serie A e per arrivare a 7 - gli stessi di Berardi - ci ha messo 17 partite, quasi il doppio di quelle servite a Domenico. Altri personaggi eccellenti del calcio nostrano sono maturati dopo il baby fenomeno di Cariati: Pato, ad esempio, ha impiegato 13 partite per arrivare a quota 7, Balotelli 23, Vieri 26, Gilardino 52 e Totti addirittura 62. Berardi, pur giocando nella classica "provinciale", ha dimostrato di avere i numeri per fare il grande balzo. La sua media di un gol ogni 93' è un patrimonio da non disperdere. La Juventus lo sa e dall'estate prossima farà di tutto per garantirgli un futuro all'altezza. Magari sulla scia di Alex...