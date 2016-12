Sampdoria-Sassuolo 3-4: tripletta di Berardi 

19:31 - Vittoria spettacolo del Sassuolo sul campo della Samp grazie a un Berardi in versione super con una tripletta: finisce 4-3. Partita dalle mille emozioni a Marassi con i blucerchiati che passano in vantaggio al 19' con Pozzi, ma nella ripresa piovono i gol. I neroverdi tra il 49' e il 51' ribaltano tutto con Berardi e Floro Flores fa 3-1 al 63'. Poi la Samp, in dieci dal 50', riesce a pareggiare con Eder e De Silvestri, ma Berardi all'89 la punisce.

LA PARTITA

Le due formazioni avevano tanto da guadagnare e poco da perdere quindi la gara di Marassi è stata fin da subito frizzate. L'ha vinta un pazzo Sassuolo e l'ha buttata via una distrattissima Sampdoria.

Gli ospiti partono col piede giusto, ma il primo squillo è dei blucerchiati con il solito Eder, il faro della squadra. Piattone alto dopo 7' del brasiliano da buona posizione. La risposta è affidata a Floro Flores che punge su punizione. Il gol è nell'aria e sono gli uomini di Delio Rossi a portarsi in vantaggio al 19'. Punizione dalla trequarti, torre di Costa, Pozzi si fa trovare pronto e da posizione ravvicinata infila in rete. Il Sassuolo non demorde e si dimostra vivo con Flore Flores che, si intende bene con Berardi, prova in ogni modo la conclusione vincente senza trovarla. Così il primo tempo finisce con la Samp avanti 1-0.

Nella ripresa la partita da frizzante diventa frizzantissima e piovono i gol. Il Sassuolo stappa lo spumante e in un lampo si porta sul 3-1. Merito di Berardi e di Floro Flores, ma anche degli errori grossolani della difesa blucerchiata. Il numero 25 manda in bambola Costa e tra il 49' e il 51' firma il sorpasso su rigore conquistato con tanto di espulsione del difensore avversario. Gara in discesa per i neroverdi che grazie alle mosse tardive di Delio Rossi trova il 3-1 con Floro Flores, lanciato in campo libero da un errore di Mustafi. Sembra fatta, ma la Samp ha una seconda vita e con Eder riapre la partita su assist di Pozzi al 65'. Il Sassuolo prende paura, mentre i blucerchiati si spingono in avanti per cercare il pari che arriva con De Silvestri a nove minuti dalla fine. Potrebbe bastare così, ma la partita pazza si conclude solo all'89' quando Berardi fa esplodere di gioia il Sassuolo trasformando il secondo rigore di giornata concesso per atterramento di Farias, appena entrato, da parte di De Silvestri. La Samp fa e disfa, il Sassuolo, invece, sfrutta ogni occasione. Di Francesco è salvo e questa vittoria può essere un trampolino di lancio per la salvezza che resta, però, ancora un miraggio.

LE PAGELLE

Costa 4 - Distrugge la Sampdoria in due minuti e quanto fatto di buono nel primo tempo con l'assist per Pozzi. Nella ripresa va in tilt e regala a Berardi l'1-1 prima di stenderlo in area per il rigore del 2-1. L'arbitro lo manda negli spogliatoi, lì dove era rimasto con la testa dopo l'intervallo.

Pozzi 6,5 - Non si fa vedere moltissimo, ma risponde presente quando c'è da timbrare il cartellino: gol e assist. Si prende il posto di Gabbiadini e non sbaglia.

Eder 6,5 - E' il migliore dei suoi. Gioca una partita di grande qualità e quantità: corre per tutto il campo ed è lucido davanti alla porta. E' l'anima della Samp che non molla mai.

Berardi 7 -Tre gol importantissimi e non solo: è tornato il killer dello scorso anno. Sfrutta al meglio la sua chance: con un Berardi così si può anche sperare nella salvezza.

Floro Flores 6,5 - Il veterano aiuta i giovani a crescere. Trova nel suo derby personale, ex genoano, uno stimolo in più e vive un pomeriggio fantastico come non gli capitava da un po' di tempo.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-SASSUOLO 3-4

Sampdoria (3-4-1-2): Da Costa 5; Mustafi 5, Gastaldello 5, Costa 4; De Silvestri 5, Krsticic 5,5 (20' st Soriano 5), Obiang 5, Gentsoglou 5, Gavazzi 5,5 (33' st Wszolek sv); Eder 6,5, Pozzi 6,5 (29' st Petagna sv). A disp.: Fiorillo, Tozzo, Berardi, Fornasier, Poulsen, Castellini, Soriano, Regini, Palombo, Renan, Rodriguez, Bjarnason. All.: Rossi 5

Sassuolo (3-5-2): Pegolo 5,5; Antei 6, Bianco 6, Acerbi 6; Gazzola 6 (40' st Farias 6), Marrone 5,5, Magnanelli 5,5, Longhi 6, Masucci 5,5 (19' st Missiroli 6); Floro Flores 6,5 (29' st Alexe 6), Berardi 7. A disp.: Pomini, Rosati, Pucino, Rossini, Laribi, Valeri, Schelotto, Marzorati, Chisbah, Ziegler, Kurtic. All.: Di Francesco 7

Arbitro: Tagliavento

Marcatori: 19' Pozzi (SAMP), 4' st, 7 st. rig. e 44' st rig. Berardi (SAS), 18' st Floro Flores (SAS), 19' st Eder (SAMP), 35' st De Silvestri (SAMP)

Ammoniti: Gastaldello, Costa (SAMP), Berardi, Antex (SAS)

Espulsi: 6' st Costa (SAMP) per doppia ammonizione