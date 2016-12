Sampdoria, Mihajlovic decide entro 48 ore

19:25 - Il dopo Delio Rossi, esonerato ieri sera, è ancora un rebus. Il presidente della Sampdoria Garrone ha individuato in Mihajlovic il sostituto ideale: l'attuale tecnico della nazionale serba ha un contratto in scadenza a fine mese e sta incontrando qualche resistenza per liberarsi. Ad ogni modo ha garantito alla Samp di dare una risposta entro le prossime 48 ore. Zeman e, nelle ultime ore, Ballardini restano gli altri osservati speciali.

Il presidente della Federcalcio serba Tomislav Karadzic si augura che Sinisa Mihajlovic possa restare alla guida della Serbia. "Non si sa ancora nulla, ma personalmente sono perché lui resti. Alla nazionale serve ora continuità", ha detto Karadzic al portale Sportske Net. "Non credo che sia saggio cambiare allenatore ora, quando abbiamo una squadra già formata, con il cambio generazionale già avvenuto e con grandi chances di qualificazione ai prossimi Europei. Nulla è stato ancora deciso - ha aggiunto - ne parleremo nei prossimi sette giorni", ha detto Karadzic poco prima di partire per Dubai dove la Serbia incontrerà la Russia in amichevole. Mihajlovic però ha garantito a Garrone di dare una risposta definitiva entro un paio di giorni. La Samp, con il campionato fermo, è disposta ad aspettare.