Sampdoria, Mihajlovic: "Avremmo anche potuto vincere"

18:21 - Dopo aver pareggiato contro la Lazio, per Sinisa Mihajlovic un altro punto contro una sua ex. "Mi dispiace se ho rovinato la festa dell'Inter - ha detto l'allenatore della Samp - ma noi siamo venuti qui per giocare a calcio. La squadra ha fatto un'ottima partita, siamo stati bravi perché ci abbiamo creduto fino all'ultimo, se ci avessimo creduto un po' di più in alcune ripartenze magari potevamo portare a casa anche un risultato migliore".

"La strada è quella giusta - ha continuato il serbo - giocavamo un po' offensivi con i nostri quattro attaccanti che sono stati bravi anche a sacrificarsi. Nell'unico tiro in porta abbiamo subito gol, mentre il possesso palla e i tiri erano infatti a favore nostro. Merito va dato anche al lavoro difensivo delle nostre quattro punte. La squadra sta bene, ora facciamo allenamenti più corti ma più intensi. Fra la settimana scorsa e oggi ci sono stati chiari segnali di miglioramento. Contro l'Inter ho visto la squadra più convinta rispetto al match con la Lazio. Possiamo migliorare ancora tanto, non guardiamo la classifica e cerchiamo di giocare partita dopo partita. Se continuiamo così non sono preoccupato".