Samp, Mihajlovic insiste: vuole subito Cassano 

21:35 - Mihajlovic insiste: vuole Cassano. E Cassano ha voglia di lasciare il Parma e di tornare subito alla Sampdoria. In queste ore si lavora sull’asse Genova-Parma, e anche all’interno del club doriano nel quale il gruppo dirigente non è proprio convinto di riportare a casa Cassano. Perlomeno in questo momento, forzando i tempi che la prossima estate sarebbero più tranquilli.



Non è un problema economico, ma di equilibri. La Samp, con Mihajlovic, ha ritrovato la compattezza che pareva perduta: tre pareggi, due vittorie, nessuna sconfitta, ribaltando il trend negativo da retrocessione del primo trimestre. Guarda al mercato d’inverno, il club doriano. Ma senza assilli.

La suggestione-Cassano è forte, e la volontà di tecnico e giocatore conta tanto. IL costo dell’operazione è di 2 milioni di euro, e c’è di mezzo anche Pozzi, come contropartita. E il Parma? Il feeling Cassano-Parma non è mai nato del tutto, e comunque la scelta doriana è una scelta che il giocatore ha sempre detto di voler fare, sia ai tempi del Milan sia nella stagione interista.

Fra l'altro, affiorano voci di dissidi all'interno del gruppo-Parma con Antonio Cassano. La sua assenza alla Festa del Centenario, il rimprovero del presidente Ghirardi che ha radunato la squadra commentando l'assenza di Cassano e senza troppi giri di parole. Il giocatore non l'avrebbe presa bene, discussioni a corredo, nelle quali sarebbe stato coinvolto anche il tecnico Donadoni. E l'assenza in Sampdoria-Parma, per somma di amonzioni (una ammonizione che Cassano si sarebbe cercato). Insomma: il mal di pancia per chiedere di andarsene subito. Verso Genova.