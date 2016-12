Samp, Mihajlovic: "E' un'emozione tornare a San Siro. L'Inter senza Moratti è come uno stadio vuoto"

13:31 - Mihajlovic torna al Meazza, ma da avversario. La sua Samp sfiderà la 'nuova' Inter. Impossibile non ripensare al suo passato a Milano: "L'Inter senza Massimo Moratti è come uno stadio senza pubblico". Ricordando i suoi trascorsi, il tecnico ha rivelato che proverà emozione, "ma la partita mi farà pensare solo alla Samp. Sento che possiamo fare una gara molto positiva". Sull'atteggiamento da tenere il serbo spiega: "Voglio un gioco offensivo".

"Fa effetto pensare ai nerazzurri senza Moratti, ma se ha ceduto a Thohir, significa che ha fiducia nelle sue qualita'" ha sottolineato Mihajlovic sul cambio di proprietà in casa Inter. "Sappiamo che allo stadio ci sarà un'atmosfera particolare, vista anche la prima di Thohir in tribuna, ma noi dobbiamo solo pensare a fare la nostra partita" ha ammonito poi l'allenatore.



La ricetta per non soffrire troppo è chiara: "Noi dobbiamo sempre giocare con uno spirito propositivo, al di là del nome dell'avversario. Alla squadra chiedo solo una cosa, di scendere in campo con un atteggiamento costruttivo senza paure. Noi vogliamo avere il nostro modo di giocare, il nostro atteggiamento dovrebbe essere sempre quello visto con la Lazio. Ci vorrà un po' di tempo perchè i ragazzi assimilino tutto, ma stiamo lavorando bene. Mi piace giocarmi la partita, ma con equilibrio, non tutti in attacco".



La Samp, a dimostrazione di questo spirito, dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1 all'apparenza spregiudicato: "Non c'è un modulo che ti fa vincere le partite, bisogna trovare il modulo che meglio si addice ai giocatori in rosa. Questo modulo con i nostri giocatori si può fare, ma è un modulo molto offensivo e serve un sacrificio da parte degli attaccanti. Se i nostri attaccanti faranno bene - ha proseguito Mihajlovic - la fase difensiva non ci saranno problemi con questo assetto. Durante la partita si può anche passare al 4-3-3. Non mi piace adattare il modulo a seconda degli avversari, penso che questa squadra possa giocare bene con il 4-2-3-1".