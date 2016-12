Samp, Mihajlovic cita Kennedy e dice: "Ci salveremo"

16:31 - E' il giorno di Sinisa Mihajlovic. Il primo giorno alla guida della Sampdoria. Conferenza stampa di presentazione, citazioni di J.F. Kennedy, obiettivo salvezza e una gran voglia di ricominciare. Alla Samp, un ritorno a casa per il tecnico serbo. Non c'è il presidente Garrone, che parla al telefono da Roma. C'è una atomosfera molto bella, in casa doriana. E siamo in attesa della sfida con la Lazio: la storia di Mihajlovic.

Ecco Mihajlovic, E prima del tecnico, c'è il presidente Garrone che parla, al telefono da Roma.

"Benvenuto Sinisa. Per me da sampdoriano, con il ricordo del Sinisa giocatore, è un orgoglio averlo come allenatore. Mi spiace non essere di persona alla presentazione di Mihajlovic ma per impegni di lavoro sono a Roma. Sabato sarò a Bogliasco a stringere le mano a Sinisa e aspettavamo con ansia il suo arrivo. Domenica sarò allo stadio. Volevo anche ringraziare il presidente della Federazione serba per la disponibilità nei confronti di Sinisa. Al mister faccio un grosso augurio per la sfida che affronterà con la determinazione e con la forza che ha contraddistinto la sua carriera. Lo conosco da quando ero un giovane tifoso blucerchiato, mi ha impressionato il suo carattere".

Poi il microfono a Mihajlovic.

"Per me -dice il tecnico- è una gioia grande essere qui, mi sento a casa. Prima di iniziare la conferenza, vorrei spiegarvi i motivi per cui sono cui a Genova. Prenderò in prestito da J.F. Kennedy tre frasi che dirò alla squadra per rialzare la testa. Dirò ai giocatori di non chiedersi cosa potrà fare la Samp per voi ma cosa potete fare voi per la Samp. Ho allenato nella Serbia giocatori che non prendono stipendi, ma lavorano sperando un giorno in una grande chiamata. Non si devono mettere gli obiettivi personali davanti a noi, qua c'è solo il presente e la Samp. Qua c'è una maglia e bisogna avere l'onore di indossarla. Se sono diventato quello che sono, lo devo a quei 4 anni in blucerchiato. Credo che raggiungeremo la salvezza, ma per giocare bene dobbiamo lavorare in settimana, giorno dopo giorno con orgoglio e amore".



Poi Mihajlovic parla del momento della squadra. "Io sono arrivato da poco. Conosco alcuni giocatori. Ho avuto la sfortuna di non essere qui subito per via degli impegni con la Serbia. Non voglio parlare di mercato. Qua tutti i ragazzi partono da zero. Non meravigliatevi se qui giocherà qualcuno che non ha mai giocato". Ed ecco il tecnico sulle prossime due gare: Lazio e Inter. "Queste sono belle partite. Sono contento quando ci sono queste partite. Bisogna capire bene quello che devi fare e come li puoi mettere in difficoltà. Lavoreremo questi due giorni, non sarà facile anche se io sono fiducioso che faranno bene. Per salvarci ci serve giocar bene, mettendo in campo cuore, grinta e determinazione. E anche un po' di allegria. Noi che giochiamo a calcio siamo le persone più fortunate al mondo. Bisogna pensare positivo anche se i risultati non arrivano".