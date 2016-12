Samp: Mihajlovic arriva il 20 novembre 

11:28 - Si aspetta fino a mercoledì 20 novembre. Si aspetta Mihajlovic: che dirà (ha già detto) sì alla Sampdoria. Il tecnico ha solo chiesto al club doriano di pazientare: deve concludere il suo mandato nella Nazionale serba, due gare amichevoli. Poi sarà libero di scegliere: ma per questioni di stile, opportunità e rapporti (buoni) che vuol mantenere con la sua Federcalcio, non intende forzare i tempi: per reciproco rispetto.